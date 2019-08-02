هجوم وبلاغ وعقوبات.. تحركات قوية ضد «أحمد وزينب»

مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة: انهالت علينا مئات من البلاغات والشكاوي على خط نجدة الطفل تتهم أب وأم بالإساءة للطفلة وتعريض حياتها للخطر

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

حالة من الجدل أثارها "أحمد وزينب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامهما بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية ومع مولودتهما الطفلة الجديدة، أحد هذه الفيديوهات تضمن مشاهد ضرب لرضيعتهما حتى تبكي، ما دفع الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى اللجوء للنائب العام، بشأن واقعة الإساءة للطفلة وتعريضها للخطر، وقالت لـ"التحرير"، إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام، بشأن فيديوهات أحمد وزينب.. فيما استقبل المجلس القومي عدة بلاغات بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر خط نجدة الطفل وعلى صفحات المجلس على موقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المجلس القومي للمرأة، في البيان يوم الجمعة، أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى، كانا يقومان بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط

وأضافت المجلس القومي للمرأة، في البيان يوم الجمعة، أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى، كانا يقومان بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.

وفي هذا السياق، نوهت العشماوي، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ"تعرض آمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، مضيفة أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، قال في تصريحات لـ"التحرير": "انهالت علينا مئات من البلاغات والشكاوي من كل محافظات مصر على خط نجدة الطفل تتهمه بالإساءة للطفلة وتعريض حياتها للخطر".

وأضاف أن البلاغ الموجه ضد أحمد حسن، جاء بعد رصد 4 فيديوهات ظهرت فيهم الطفلة وحمل البلاغ رقم 158539 والذي تم رصده يوم الخميس، وتقدمنا به للنائب العام، وكان يتعامل مع البلاغ المعاملة العادية، ولكن فوجئنا ببلاغات تعدت من مائة الي مائتين، وكان لا بد من تقدير الرأي العام واهتمام الناس، مضيفا: "واضح أن الناس مهتمة بالأطفال أو لأن الموضوع استفزها".

وتابع: "أنه في حالة أن ثبت في تحقيقات النيابة التي ستجريها، أن ما فعله المبلغ ضده، يعرض حياة طفلته للخطر فهي جريمة والنيابة في تلك الحالات لن تتهاون معه".

واستطرد عثمان، قائلا: "ناس فاضية.. هو ممكن يكون باحث عن شهرة لنفسه أو بيقلد ناس بره إحنا عندنا حاجات أهم من كده لو عايز ينزل فيديوهات لبنته ينزل فيديوهات تعليمية للأطفال، إزاي أعلم الولاد لكن أظهر البنت عمال على بطال حاجات مبالغ فيها".

وتابع مدير خط نجدة الطفل: "حسب اللي وصلني أن الفيديوهات اللي بيعملها فيها إعلانات وبتجيب فلوس، وأنه قال على صفحته إن دخله الشهري بالألاف".

واستكمل: "فيه قانون الطفل هناك مواد تلزمنا برعاية الطفل ومصلحته وحمايته من أشكال العنف والإساءة والاستغلال وهناك أيضا مادة ممثالة في قانون العقوبات تجرم الاستغلال التجاري" لو حد استخدم أطفاله علشان الربح دي جريمة في القانون اسمها إستغلال الطفل"والمادة 291 من قانون العقوبات عقوبتها هي السجن المشدد 5 سنوات".

واختتم: "فيديوهاته قد يراها البعض كويسة ولكن بالنسبة لي الفيديو مستفز، لو هو عايز يعمل فيديوهات يطلع يتكلم عن كيفية الرعاية الطبية للطفلة والتربية الصحيحة".