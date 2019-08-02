جريمة

هجوم وبلاغ وعقوبات.. تحركات قوية ضد «أحمد وزينب»

مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة: انهالت علينا مئات من البلاغات والشكاوي على خط نجدة الطفل تتهم أب وأم بالإساءة للطفلة وتعريض حياتها للخطر
تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
حالة من الجدل أثارها "أحمد وزينب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامهما بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية ومع مولودتهما الطفلة الجديدة، أحد هذه الفيديوهات تضمن مشاهد ضرب لرضيعتهما حتى تبكي، ما دفع الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى اللجوء للنائب العام، بشأن واقعة الإساءة للطفلة وتعريضها للخطر، وقالت لـ"التحرير"، إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام، بشأن فيديوهات أحمد وزينب.. فيما استقبل المجلس القومي عدة بلاغات بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر خط نجدة الطفل وعلى صفحات المجلس على موقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المجلس القومي للمرأة، في البيان يوم الجمعة، أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى، كانا يقومان بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط
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لسرقة توك توك.. تقييد سائق وإلقائه بترعة في كفرالشيخ

عثر أهالى عزبة فرحة بمركز مطوبس، منذ قليل، على شاب مقيد بترعة القرية بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص به وتقييده وإلقائه بها، ليقوم الأهالي بإنقاذه، وتم نقلة إلى مستشفى مطوبس المركزى. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي بوصول شاب قام الأهالي بإنقاذه من الغرق، بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الذى يقوده وتقيده وإلقائه بالمصرف.
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بينهم 4 أطفال.. كلب ضال يعقر 6 أشخاص في بني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، بعد أن عقرهم كلب ضال بمناطق مختلفة في مركزى ناصر والواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة كل من أسماء محمود حمدى، 22 سنة، مقيمة بمركز الواسطى بعقر في الساق الأيسر، وخديجة عبد العاطى محمد، 11 سنة، مقيمة بمركز الواسطى مصابة بعقر في اليد اليسرى، وخميس راضى رجب، سنتين، مقيم بمركز الواسطى مصابا في الفخذ الأيسر.
جثة

صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
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رانيا يوسف

حفظ التحقيق مع رانيا يوسف فى واقعة «الفستان»

أكد شعبان سعيد المحامي، أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ التحقيق مع الممثلة رانيا يوسف في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضد موكلته يتهمونها فيه بارتكاب الفعل العلني الفاضح الذي يخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، بسبب فستانها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الظهور الذى أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة ضد رانيا، باعتبار مظهرها غير لائق ووصف فستانها بأنه فاضح، وهو ما ردت عليه "الفنانة" بتأكيدها وجود بطانة للفستان تحركت رغما عنها بسبب ثقل وزنه، واعتذرت إن كانت طلتها أغضبت البعض.
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تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعدما رفضت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.
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19 أغسطس.. الجنايات تفض أحراز «جبهة النصرة»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، تأجيل القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، إلى جلسة 19 من أغسطس المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
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لو عايز «ترد اعتبارك» في قضية.. اتبع تلك الشروط

قررت أغلب الشرائع أحكاما برد اعتبار المحكوم عليه في قضايا معينة، فالحكم بعقوبة جناية أو جنحة ينتقص من شخصية المحكوم عليه ويحول دون استعادة مكانته الاجتماعية اللائقة، إذ إن الحكم بالعقاب يتبعه في كثير من الأحيان الحرمان من بعض الحقوق السياسية والمدنية، ويظل وصمة عار في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، فيصبح من «أرباب السوابق»، ويتعذر عليه الاندماج ثانيا في المجتمع العام؛ لذا أجاز القانون للمحكوم عليه في بعض العقوبات رد اعتباره من خلال بعض الإجراءات، شريطة أن يثبت حسن سيره وسلوكه، وإقامة الدليل على هذا بمرور فترة معينة دون ارتكاب جريمة ثانية.
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