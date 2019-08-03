رياضة

كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

تحرير:محمد جمال ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
كلوب
كلوب
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
وأضاف في تصريحات عبر موقع بي بي سي الإنجليزي: "كاليدو كوليبالي لعب مع ساديو ماني في أمم إفريقيا ولديه 4 أسابيع عطلة أكثر من زميله". وأكمل: "لا أعلم لماذا نبدأ مبكرًا، الدوري الإنجليزي منتج جيد للغاية وليس منطقيا ما يحدث، أحب كرة القدم ومن وجهة نظري يمكننا اللعب كل أسبوع لكن على أحدهم التفكير في اللاعبين
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إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

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مكافأة خاصة لناشئات كرة السلة بعد التأهل للمونديال

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رسالة نارية من رضا عبد العال لرئيس الزمالك (فيديو)

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دي بروين: 85 نقطة ستكون كافية للتتويج بالبريميرليج

يرى متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، أن فريقه مانشستر سيتي ربما لا يحتاج إلى حصد عدد كبير من النقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وجمع السيتي 198 نقطة في آخر موسمين، وتحيط بالفريق توقعات هائلة مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد، ومع ذلك يرى دي بروين بأن 85 نقطة قد تكون كافية للفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، وقال دي بروين في هذا الشأن: "لا نحتاج إلى تحطيم أرقام آخر موسمين، 85 نقطة ستكون كافية للفوز باللقب"، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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أول تعليق من «كلوب» بعد الخسارة بثلاثية أمام نابولي

علق الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة الريدز بثلاثية نظيفة أمام فريق نابولى الإيطالى، اليوم الأحد وذلك فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وغاب عن التشكيل الأساسى لأبناء كلوب الثلاثى الهجومى: ساديو مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
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ليفربول يسقط أمام نابولي بثلاثية نظيفة

واصل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق، مسلسل السقوط خلال اللقاءات الودية التى يخوضها استعدادا للموسم المقبل، حيث خسر اليوم الأحد بثلاثية نظيفة من نابولى الإيطالى، في المباراة التى أقيمت على ملعب مورايفيلد ستاديوم بإسكتلندا، وسجل لصالح الفريق الإيطالي كل من إينسينى وميليك وأمين يونس. ولم يفز الريدز خلال مبارياته الودية سوى فى مباراتين فقط من أصل ست مباريات، وكان يغيب عن تشكيل الريدز الثلاثى الهجومى مانى وفيرمينو وصلاح وحارس مرمى الريدز اليسون بيكر.
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جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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