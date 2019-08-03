كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

تحرير:محمد جمال ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص

كلوب

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".

وأضاف في تصريحات عبر موقع بي بي سي الإنجليزي: "كاليدو كوليبالي لعب مع ساديو ماني في أمم إفريقيا ولديه 4 أسابيع عطلة أكثر من زميله". وأكمل: "لا أعلم لماذا نبدأ مبكرًا، الدوري الإنجليزي منتج جيد للغاية وليس منطقيا ما يحدث، أحب كرة القدم ومن وجهة نظري يمكننا اللعب كل أسبوع لكن على أحدهم التفكير في اللاعبين

وأضاف في تصريحات عبر موقع بي بي سي الإنجليزي: "كاليدو كوليبالي لعب مع ساديو ماني في أمم إفريقيا ولديه 4 أسابيع عطلة أكثر من زميله".



وأكمل: "لا أعلم لماذا نبدأ مبكرًا، الدوري الإنجليزي منتج جيد للغاية وليس منطقيا ما يحدث، أحب كرة القدم ومن وجهة نظري يمكننا اللعب كل أسبوع لكن على أحدهم التفكير في اللاعبين وهو ما لا يحدث".



وأنهى تصريحاته قائلا: "أتناقش بشأن الأمر لكنه يبدو للبعض أنني أبحث عن أعذار وهو ما لا أفعله، لكن علينا التفكير في تلك الأشياء وهو الأمر الذي لا يحدث خاصة في إنجلترا، النادي يرغب في ذهابنا بجولات تحضيرية إضافية ولكنه لا يوجد الوقت الكافي لذلك بسبب البداية المبكرة للمسابقة.



ويبدأ الموسم الجديد للريدز بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة كأس الدرع الخيرية - السوبر الإنجليزي - يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي .

