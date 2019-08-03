لسرقة توك توك.. تقييد سائق وإلقائه بترعة في كفرالشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

صورة أرشيفية

عثر أهالى عزبة فرحة بمركز مطوبس، منذ قليل، على شاب مقيد بترعة القرية بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص به وتقييده وإلقائه بها، ليقوم الأهالي بإنقاذه، وتم نقلة إلى مستشفى مطوبس المركزى. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي بوصول شاب قام الأهالي بإنقاذه من الغرق، بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الذى يقوده وتقيده وإلقائه بالمصرف.

وعلى الفور انتقل الرائد فؤاد الفقي رئيس مباحث مركز مطوبس إلى المستشفى، وتبين أنه أثناء قيادة "أحمد محمد عبد الرحمن غنيم - 20 عامًا" التوك توك، طلب مجهولين توصيلهم إلى أحد المناطق، وأثناء سيرة تعدوا عليه بالضرب وقاموا بتقييده وإلقائه بمصرف المجاور لطريق مطوبس منية المرشد بجوار كوبري عزبة فرحة ليكتشف