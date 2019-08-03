جريمة

لسرقة توك توك.. تقييد سائق وإلقائه بترعة في كفرالشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عثر أهالى عزبة فرحة بمركز مطوبس، منذ قليل، على شاب مقيد بترعة القرية بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص به وتقييده وإلقائه بها، ليقوم الأهالي بإنقاذه، وتم نقلة إلى مستشفى مطوبس المركزى. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي بوصول شاب قام الأهالي بإنقاذه من الغرق، بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الذى يقوده وتقيده وإلقائه بالمصرف.
وعلى الفور انتقل الرائد فؤاد الفقي رئيس مباحث مركز مطوبس إلى المستشفى، وتبين أنه أثناء قيادة "أحمد محمد عبد الرحمن غنيم - 20 عامًا" التوك توك، طلب مجهولين توصيلهم إلى أحد المناطق، وأثناء سيرة تعدوا عليه بالضرب وقاموا بتقييده وإلقائه بمصرف المجاور لطريق مطوبس منية المرشد بجوار كوبري عزبة فرحة ليكتشف
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هجوم وبلاغ وعقوبات.. تحركات قوية ضد «أحمد وزينب»

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بينهم 4 أطفال.. كلب ضال يعقر 6 أشخاص في بني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، بعد أن عقرهم كلب ضال بمناطق مختلفة في مركزى ناصر والواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة كل من أسماء محمود حمدى، 22 سنة، مقيمة بمركز الواسطى بعقر في الساق الأيسر، وخديجة عبد العاطى محمد، 11 سنة، مقيمة بمركز الواسطى مصابة بعقر في اليد اليسرى، وخميس راضى رجب، سنتين، مقيم بمركز الواسطى مصابا في الفخذ الأيسر.
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صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

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رحلة صداقة وخيانة تنتهي بـ«المؤبد» في كفر الشيخ

بالرغم أن الصداقة هي أهم الروابط الإنسانية في المجتمع، لكن البعض هدم أواصر هذا الرباط المقدس لخلافات على أسباب تافهة، فلم يكن يتوقع ابن الستة وعشرين عامًا، أن نهايته ستكون على يد صديقه بكفر الشيخ، الذى اتصل به لمقابلته من أجل إنهاء الخلافات التي بينهما وإعادة الصداقة إلى ما كانت عليه في الماضي، لم يكن يتوقع خيانة صديقه ليلبي طلبه وذهب لمقابلته ليستقبله المتهم فور رؤيته بالضرب بعصا غليظة على أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى لسقوط المجنى عليه مغشيًا عليه.
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جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
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حكاية 5 أيام بحثا أوقعت عصابة «السوزوكي» في الجيزة

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توصيلة و14 طعنة.. حل لغز مقتل محفظة قرآن بإمبابة

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