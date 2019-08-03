«جوجل» يحتفل بعيد ميلاد الفنانة مديحة كامل الـ73

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص

الفنانة مديحة كامل

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، اليوم السبت، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة مديحة كامل، بنشر صورة مرسومة احتفالًا بذكرى ميلادها الثالثة والسبعين. وولدت الفنانة في 3 أغسطس 1948، في مدينة الإسكندرية، وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء، ثم عملت في مجال التمثيل ومن أشهر أعمالها السينمائية "العفاريت، 30 يوم في السجن، الصعود إلى الهاوية" وغيرها، وتوفيت الفنانة في 13 أغسطس 1997.

وحصلت الفنانة مديحة كامل على البطولة مع المخرج كمال الشيخ في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين، والذي أدت فيه دور جاسوسة تعمل لصالح إسرائيل. وحقق دورها في الفيلم باسم "عبلة" نجومية كبيرة لمديحة كامل وقتها، وفتح أمامها أبواب بطولات نسائية مطلقة رفقة نجوم كبار مثل فيلم شوارع من نار من النجم