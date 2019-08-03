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«جوجل» يحتفل بعيد ميلاد الفنانة مديحة كامل الـ73

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ ص
الفنانة مديحة كامل
الفنانة مديحة كامل
احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، اليوم السبت، بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة مديحة كامل، بنشر صورة مرسومة احتفالًا بذكرى ميلادها الثالثة والسبعين. وولدت الفنانة في 3 أغسطس 1948، في مدينة الإسكندرية، وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء، ثم عملت في مجال التمثيل ومن أشهر أعمالها السينمائية "العفاريت، 30 يوم في السجن، الصعود إلى الهاوية" وغيرها، وتوفيت الفنانة في 13 أغسطس 1997.
وحصلت الفنانة مديحة كامل على البطولة مع المخرج كمال الشيخ في فيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود ياسين، والذي أدت فيه دور جاسوسة تعمل لصالح إسرائيل. وحقق دورها في الفيلم باسم "عبلة" نجومية كبيرة لمديحة كامل وقتها، وفتح أمامها أبواب بطولات نسائية مطلقة رفقة نجوم كبار مثل فيلم شوارع من نار من النجم
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يوسف-شريف-رزق الله (2)

إطلاق اسم يوسف رزق الله على الدورة41 لمهرجان القاهرة

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إطلاق اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله على الدورة 41، التى تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل، لما قدمه من عطاء على مدار 32 عاما، منذ تم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019. وكشفت إدارة المهرجان، أن اللجنة الاستشارية العليا، استقرت خلال اجتماعها الأخير، على إبقاء اسم يوسف شريف رزق الله مديرا فنيا للدورة 41، مع تكليف نائبه أحمد شوقى بإدارة كافة الأمور الفنية المتعلقة بهذه الدورة.
محمد-حفظي-ويوسف-شريف-رزق-الله-مهرجان-القاهرة-السينمائي

«يوسف شريف رزق الله» بطل دورة مهرجان القاهرة السينمائي 41

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إطلاق اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله على الدورة 41، التى تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر القادم، وذلك تقديرا لما قدمه من عطاء على مدى 32 عاما، منذ تم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019، وكشفت إدارة المهرجان، أن اللجنة الاستشارية العليا استقرت خلال اجتماعها الأخير، على إبقاء اسم يوسف شريف رزق الله مديرا فنيا للدورة 41، مع تكليف نائبه أحمد شوقى بإدارة جميع الأمور الفنية المتعلقة بهذه الدورة.
مينا-مسعود

ماذا قال مينا مسعود عن حضوره مهرجان الجونة؟ (فيديو)

أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19وحتي 27 سبتمبر2019. ونشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مينا مسعود والذي يؤكد من خلال الحضور إلى مصر ليحل ضيفًا على الدورة الثالثة للمهرجان. وعبر "مينا" عن حماسه وسعادته الشديدة بحضوره المهرجان، وقال في الفيديو القصير: "أنا مينا مسعود، وأود أن أؤكد مشاركتي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2019، سأكون هناك وأعتقد أن ذلك سيكون مذهلًا.. انتظروني".
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