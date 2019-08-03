أخيرًا.. التوافق على وثيقة دستورية بالسودان

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ ص

صورة أرشيفية

أعلن الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ولد لبات، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية. وقال لبات في مؤتمر صحفي، اذيع على التلفزيون السوداني- "حسب سكاي نيوز عربية" - إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير "اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية"، مضبفًا أنهما يواصلان اجتماعاتهما من أجل إعداد ترتيبات التوقيع النهائي على الوثيقة.

وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية باديس أبابا، والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بحسب شبكة الشروق السودانية. كان الوسيط الأفريقي