رياضة

إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
وأضاف ميسي، أن الحكام يمنعون الناس من الاستمتاع بكرة القدم وهم يدمرونها، لم أتواجد لحظة تتويجنا بالميدالية حتى لا أشارك في هذا الفساد، ويمكن للاتحاد الأرجنتيني الاستئناف على قرار إيقاف ميسي خلال الـ 7 أيام المقبلة، وفقا للبيان الرسمي الذي نشره اتحاد أمريكا الجنوبية. وسيغيب ميسي عن منتخب الأرجنتين فى
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يورجن كلوب‎

كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
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مكافأة خاصة لناشئات كرة السلة بعد التأهل للمونديال

أكد عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد المصري لكرة السلة، أن ما حققته ناشئات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التأهل للمباراة النهائية في مواجهة مالي، والصعود إلى كأس العالم لنفس المرحلة السنية إنجاز جديد لكرة السلة المصرية، حيث يرأس عمرو مصيلحي رئاسة لجنة المنتخبات التي تضم في عضويتها رحاب الغنام ومحمد فتحي عضوي مجلس إدارة الاتحاد. وقرر مصيلحي صرف مكافأة خاصة للاعبات بعد الإنجاز الذي تحقق اليوم عقب الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في مباراة الدور نصف النهائي.
رضا-عبد العال

رسالة نارية من رضا عبد العال لرئيس الزمالك (فيديو)

وجه رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق، رسالة للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أشار فيها إلى ما تمر به القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة من صفقات وتغييرات فى المديرين الفنيين، وقال عبد العال فى فيديو عبر قناته الرسمية على اليوتيوب:"مع كل الاحترام والتقدير لطارق يحيي، على أى أساس تولى منصب المدير الفنى، طارق هبط مع بتروجيت وكان سيهبط مع سموحة لولا رحيله فى آخر الموسم، كنت سأقتنع به لو حقق إنجازا مع أحد الناديين، لكن لم يحقق شيئا مع الفريقين بل هبط بهما إلى مستويات أقل، يجب أن يكون المدير الفنى على مستوى صفقات النادى" .
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رئيس برشلونة يبدأ التفكير في عصر ما بعد ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، على بدء العملاق الكتالوني التحضير لعصر ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما أنهى البرسا في الأعوام الأخيرة 3 صفقات ضمن أغلى 6 صفقات في تاريخ النادي بالتعاقد مع الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي إضافة إلى فيليب كوتينيو، وعلى الرغم من عدم وجود أي مؤشرات تفيد رغبة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا للاعتزال قريبًا، إلا أن بارتوميو يرى بأن النادي يتوجب عليه التحرك مبكرًا لتقليل الخسائر التي ستحدث عند اعتزاله، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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جريزمان عن دوري الأبطال: لم أتوج بالليجا من قبل

تحدث النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن أهدافه مع برشلونة بعد انتقاله إلى العملاق الكتالوني هذا الصيف آتيًا من أتلتيكو مدريد، وقال جريزمان في حواره مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الكل يتحدث عن الرغبة في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لفشل الفريق في الفوز به منذ فترة، ولكن الدوري الإسباني صعب للغاية أيضا، أنا ألعب في تلك المسابقة منذ أن كان عمري 18 عاما، ولم أتوج باللقب من قبل، الأمر يبدو سهلا لفوز برشلونة باللقب عامًا بعد آخر، ولكنه في الحقيقة صعب للغاية".
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برشلونة يسعى لتجديد عقد ميسي مدى الحياة

يضع برشلونة مهمة تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي كأولوية قصوى، خاصة أن عقد اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات يمتد حتى عام 2021، ومع ذلك تدرك الإدارة أن ميسي وحده هو من سيحدد وقت بدء المفاوضات، وجدد ميسي تعاقده مع العملاق الكتالوني للمرة الأخيرة في شهر نوفمبر من عام 2017، بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ومع ذلك تشعر إدارة برشلونة ببعض الهدوء، لتبقى عامين في عقد النجم البالغ من العمر 32 عاما، كما أن رغبة ميسي هي البقاء في صفوف برشلونة حتى الاعتزال.
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جريزمان يكشف عن عدم استقبال ميسي له في برشلونة

ظهر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي وديًا، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتحدث إليه بعد منذ انضمامه إلى صفوف البرسا قادمًا من أتليتكو مدريد، ومؤكدًا على أن اللاعب الوحيد الذي تواصل معه ورحب بانضمامه إلى صفوف العملاق الكتالوني، هو المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وقال جريزمان في هذا الشأن: "لم يتواصل ميسي معي بعد، ولكني تلقيت رسالة ترحيب من قبل سواريز، وبشكل عام أشعر بالسعادة لتواجدي هنا، ومشاركة هؤلاء اللاعبين غرف خلع الملابس، وسأحاول مساعدة الفريق".
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