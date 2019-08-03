إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ ص

ليونيل ميسي

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".

وأضاف ميسي، أن الحكام يمنعون الناس من الاستمتاع بكرة القدم وهم يدمرونها، لم أتواجد لحظة تتويجنا بالميدالية حتى لا أشارك في هذا الفساد، ويمكن للاتحاد الأرجنتيني الاستئناف على قرار إيقاف ميسي خلال الـ 7 أيام المقبلة، وفقا للبيان الرسمي الذي نشره اتحاد أمريكا الجنوبية. وسيغيب ميسي عن منتخب الأرجنتين فى