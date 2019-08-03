أبرز نقاط الوثيقة الدستورية المتوافق عليها بالسودان

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ ص

السودان - صورة أرشيفية

نشرت وكالة رويترز، أبرز البنود في الوثيقة الدستورية، التى تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وأن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء. أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وقال لبات، إن وفد الحرية والتغيير اجتمع مع المجلس العسكري الانتقالي لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية، مضيفًا أن الجانبين يواصلان اجتماعاتهما للترتيبات مراسم التوقيع الرسمي على الوثيقة. وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها الأربعاء الماضي، بعد فترة