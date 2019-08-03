14 منطقة.. تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء بالقليوبية

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ ص

صورة أرشيفية

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، اليوم السبت عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شبين القناطر وقليوب وقها، وذلك يأتي لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات، مشيرة إلى أن انقطاع التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم. وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن تأثير فصل التيار سوف يؤثر على عدد من القرى بالمراكز الثلاث وهي قرى "طحانوب وكفر طحا والمريخ وتل بنى تميم والكردى ومنشية الكرام وكفر شبين وصنافير والصباح وكفر السبيل وعرب السنابلة وأبو المعاطى ونوى والقشيش".

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية في محولات الكهرباء وخطوط التغذية.اقرأ أيضًا: