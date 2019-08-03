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«كيم» يختبر نظام صاروخي.. وترامب: «لن يخيب آمالي»

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ ص
ترامب وكيم
ترامب وكيم
نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم الجمعة، كانت جزءا من نظام مطور حديثا لإطلاق الصواريخ، مشيرة إلى ان الزعيم كيم جونج أون وكبار المسؤولين اشرفوا على تجربة النظام الصاروخي الموجه المطور حديثا . وأكدت الوكالة، إن التجربة أجريت لاختبار أداء الطيران والتحكم في الارتفاع وقدرات السيطرة على عملية التتبع ومعدل الضربات، مؤكدة أن كيم أعرب عن ارتياحه البالغ لنتيجة اختبار الإطلاق، ?جاء ذلك إطلاق كوريا الشمالية صاروخين من يونجهونج، بإقليم هامجيونج الجنوبي في البحر الشرقي.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لن يخيب آماله على الرغم من احتمال أن تشكل التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة. وتابع أن تلك التجارب "قد تشكل انتهاكا للأمم المتحدة، لكن الزعيم كيم لا
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أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
تشانغ-جون

جاهزون للقتال.. رسالة صينية لأمريكا بسبب التجارة

في تطور جديد للصراع التكاري بين أكبر اقتصادين في العالم، قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة، مؤكدا في تصريحات اليوم الجمعة، أنه إذا كانت أمريكا تريد أن تقاتل الصين بشأن التجارة "فإننا سنقاتل"، واصفا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات بكين بقيمة 300 مليار دولار، بداية من سبتمبر المقبل، بأنها تصرف "تصرف غير رشيد وغير مسؤول"، وحث واشنطن على "الرجوع إلى المسار الصحيح".
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هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
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جونسون يفشل في أول اختبار له أمام صناديق الاقتراع

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، سيواجه أياما عصيبة في منصبه الذي تولاه مؤخرا، مع تقلص أغلبيته في مجلس العموم. حيث فاز حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بانتخابات فرعية في دائرة "بريكون ورادنشاير" بمنطقة ويلز. حيث حظت جين دودز من حزب الديمقراطيين الأحرار بـ13826 صوتا، متغلبة على كريس ديفيز من حزب المحافظين بـ12401، الذي سعى لإعادة انتخابه رغم اتهامه بتزوير نفقات. الهزيمة قللت أغلبية حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم إلى مقعد واحد وسيضعف من محاولاته لتحقيق البريكست بحلول 31 أكتوبر.
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كيم-جونج-أون

ماذا وراء اختبارات «كيم» الصاروخية الأخيرة؟

يبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يحاول إرسال رسائل شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائهم في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقًا لبيان أصدره الجيش الكوري الجنوبي، وجاء اختبار الصاروخين الباليستيين، الذي يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الجاري، في منطقة "ونسان" في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وكان اختبار الأسبوع الماضي هو أول عمل من نوعه منذ أن التقى ترامب وكيم جونج في يونيو الماضي.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية

لماذا تخشى كوريا الشمالية من طائرات «F-35»؟

شهد الصراع بين كوريا الشمالية فترات متباينة من التوترات على المستوى السياسي، حيث ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية عدد من الفرص التي قد تشير إلى أن التوصل لحل سياسي بات أمر وشيك، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد في أعقاب حضوره لقمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان الشهر الماضي. وعلى الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء زعيم كوريا الشمالية وطموحاته بشأن نزع السلاح النووي، فإن العديد من الأمور يمكن أن تحول دون التوصل لاتفاق سياسي مرضٍ لكافة الأطراف في المستقبل.
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بعد التسريبات.. ترامب يهين سفير بريطانيا: غبي ومغفل

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفير البريطاني كيم داروش، في واشنطن، والذي قرر قطع اتصالاته معه قبل أيام، ردا على ما ورد في المذكرات الدبلوماسية السرية المسربة التي أرسلها الأخير لحكومة بلاده، وانتقد فيها الرئيس الأمريكي وشكك في قدرته على الحكم وإدارة البيت الأبيض.. ووصف ترامب اليوم الثلاثاء، السفير بأنه "شخص غبي"، إذ كتب: "السفير السيء الذي وضعته المملكة المتحدة في الولايات المتحدة ليس بشخص نحن متحمسون للعمل معه. إنه شخص غبي جدا. يجب عليه التحدث مع حكومته بشأن فشلهم في مفاوضات بريكست، وليس التفكير بانتقاداتي لهم".
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هل اقترب سقوط نظام إيران بعد فشل المشروع الإصلاحي؟

"كلما تخلى الناس عن الأمل في الإصلاحات، زاد احتمال استقطابهم نحو قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام"، بهذه الكلمات توقع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قرب سقوط النظام الإيراني، وسط تحذيرات أطلقها من أجل تجنب هذا السقوط. خاتمي الذي يعد زعيم التيار الإصلاحي في إيران، طالب خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين، بـ"بذل الجهود من أجل تشكيل استراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، المزمع إجراؤها بعد نحو تسعة أشهر.
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