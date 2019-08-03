«كيم» يختبر نظام صاروخي.. وترامب: «لن يخيب آمالي»

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ ص

ترامب وكيم

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم الجمعة، كانت جزءا من نظام مطور حديثا لإطلاق الصواريخ، مشيرة إلى ان الزعيم كيم جونج أون وكبار المسؤولين اشرفوا على تجربة النظام الصاروخي الموجه المطور حديثا . وأكدت الوكالة، إن التجربة أجريت لاختبار أداء الطيران والتحكم في الارتفاع وقدرات السيطرة على عملية التتبع ومعدل الضربات، مؤكدة أن كيم أعرب عن ارتياحه البالغ لنتيجة اختبار الإطلاق، ?جاء ذلك إطلاق كوريا الشمالية صاروخين من يونجهونج، بإقليم هامجيونج الجنوبي في البحر الشرقي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لن يخيب آماله على الرغم من احتمال أن تشكل التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة. وتابع أن تلك التجارب "قد تشكل انتهاكا للأمم المتحدة، لكن الزعيم كيم لا