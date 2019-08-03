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واشنطن تفرض عقوبات على روسيا لتسميمها جاسوس سابق

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ ص
ترامب بوتين
ترامب بوتين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، وذلك بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا عام 2018. في بريطانيا عام 2018. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن "واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو "من جانب المؤسسات المالية الدولية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس، مضيفة أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأميركية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضًا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو.
ووفقا لفرانس برس، إن هذه العقوبات الجديدة، التي اتخذت بموجب قانون أميركي يعود إلى العام 1991 ويتعلق بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ستدخل حيز التنفيذ بحدود 19 أغسطس الجاري، وذلك بعد إبلاغ الكونغرس الأميركي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض، يوم الجمعة الماضية، المزيد من العقوبات على
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انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
دونالد ترامب

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح عناصر داعش

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإطلاق سراح مسلحي داعش المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، مضيفا: "نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم، وإذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا". أوضح ترامب أن واشنطن ستضطر على الأرجح لإطلاقهم إلى أوروبا إذا لم يأخذهم الأوروبيون، لأنهم كانوا عائدين إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى، حسب تعبيره.
ترامب (2)

تعريفات ترامب الجديدة ضد الصين ستضر بـ«أمريكا أولا»

لم تعد المخاوف الأمريكية تجاه الحرب التجارية مع الصين تكمن في الإجراءات التي قد تتخذها بكين كرد فعل للتعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الآتية من الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، فالمخاوف الأمريكية باتت تشمل أيضا إمكانية التأثر بالقرارات التي يتخذها ترامب في مواجهة الصين، والتي قد تؤثر بشكل رئيسي فى النمط التجاري والاقتصادي للولايات المتحدة في المستقبل القريب، لا سيما مع توسيع ترامب شرائح التعريفات الجمركية.
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انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
بوتين (2)

هل تخفف روسيا آلام العقوبات الأمريكية على تركيا؟

وصلت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الأخيرة فعليًا في تسلم شحنات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن رفضها له في أكثر من مناسبة على مدى السنوات القليلة الماضية. واختارت الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة القرار التركي بسلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية، بدأتها بإقصاء أنقرة من برنامج تصنيع وصيانة طائرات F-35 الشبحية خلال وقت مبكر من الشهر الجاري، فضلًا عن عقوبات اقتصادية جديدة.
ترامب-وجونسون

بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني". ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات. ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.
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