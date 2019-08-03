واشنطن تفرض عقوبات على روسيا لتسميمها جاسوس سابق

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ ص

ترامب بوتين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، وذلك بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا عام 2018. في بريطانيا عام 2018. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن "واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو "من جانب المؤسسات المالية الدولية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس، مضيفة أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأميركية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضًا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو.

ووفقا لفرانس برس، إن هذه العقوبات الجديدة، التي اتخذت بموجب قانون أميركي يعود إلى العام 1991 ويتعلق بالقضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ستدخل حيز التنفيذ بحدود 19 أغسطس الجاري، وذلك بعد إبلاغ الكونغرس الأميركي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض، يوم الجمعة الماضية، المزيد من العقوبات على