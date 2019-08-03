جريمة

«بيت المقدس وخلية مدينة نصر» أبرز محاكمات السبت

213 متهمًا يُحاكمون لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة
تحرير:سماح عوض الله ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ ص
هيئة المحكمة بخلية مدينة نصر
هيئة المحكمة بخلية مدينة نصر
يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة نصاب و4 مسؤولين بالشهر العقاري، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على أرض مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي، والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني، ونسبت التحقيقات للمتهمين الثلاثة تسهيل الاستيلاء للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
ذكرت التحقيقات أنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم أيمن .ص العضو الفني بمأمورية الشهر العقاري بالساحل بإزالة التناقض بين ما أثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم، وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم ع.ع شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية
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انتحار

ممرضة تحاول الانتحار هربا من الديون في الدقهلية

أقدمت ممرضة في العقد الثالث من العمر مقيمة بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال؛ وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون ومرورها بأزمات مالية. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني عبيد عن وصول "سعدية. س. ر - 33 عاما - ممرضة"، إلى مستشفى دكرنس في حالة اعياء شديدة وقئ مستمر ادعاء تسمم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بالخرطوش في مشاجرتين بشبرا الخيمة، بسبب خلاف على 500 جنيه وخلافات الجيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتبين أن الواقعة الأولي بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ه م م - 35 سنة - صاحب محل دواجن" بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته.
حريق كنيسة الأنبا بولا

المعمل الجنائي يعاين انفجار كابل كهرباء المعصرة

تعكف قوات الحماية المدنية بالقاهرة على تبريد آثار الحريق الذى اندلع فجر اليوم فى كابل كهربائي رئيسي بمنطقة المعصرة، وذلك لضمان عدم تجدد النيران بعد السيطرة عليها خلال وقت محدود من اندلاعها، وتتولى قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع مهندسي الحي الذى اندلعت فيه النيران ومهندسي شركة الكهرباء على تأمين خط الكهرباء، وإعادة فحص الكابلات المتصلة بمكان الحريق لتأمينها، تفاديًا لتفاقم حجم الحرائق التى تندلع جراء ماس كهربائي، ومازالت القوات تفرض كردونًا أمنيًا بالمكان بالتزامن مع عملية التبريد والصيانة والفحص الهندسي لمكان الحريق.
توك-توك

لسرقة توك توك.. تقييد سائق وإلقائه بترعة في كفرالشيخ

عثر أهالى عزبة فرحة بمركز مطوبس، منذ قليل، على شاب مقيد بترعة القرية بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص به وتقييده وإلقائه بها، ليقوم الأهالي بإنقاذه، وتم نقلة إلى مستشفى مطوبس المركزى. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي بوصول شاب قام الأهالي بإنقاذه من الغرق، بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الذى يقوده وتقيده وإلقائه بالمصرف.
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محكمة-النقض

«النقض» تؤيد حكم إدانة 13 متهمة في قضية «بنات دمياط»

بحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه، فصلت، اليوم السبت، محكمة النقض فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«بنات دمياط»، إذ رفضت الطعن المقدم من 13 فتاة على الأحكام الصادرة ضدهن باتهامات ارتكاب وقائع عنف وشغب ومقاومة السلطات بالتعدي بالضرب على ضباط الشرطة فى ميدان سرور بمدينة دمياط خلال شهر مايو لعام 2015، ومحاولة منعهم من تأدية مهام عملهم، وأيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن ضد المتهمات، وتتضمن أحكاما بالسجن من عامين إلى ثلاث سنوات وفقا للاتهامات المنسوبة إليهن.
محمد-بديع (2)

26 سبتمبر.. مرافعة النيابة بـ«أحداث قسم العرب»

قررت اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة، وشهدت جلسة اليوم إعلان النيابة العامة القبض على أحد المتهمين الهاربين، وواجهته المحكمة بما هو منسوب إليه فى أمر الإحالة، ونفى الاتهام، واستعلمت المحكمة عن طلبات الدفاع لبحث الاستجابة لها، ثم حددت المحكمة موعد جلسة مرافعة النيابة.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

تأجيل «التلاعب بالبورصة» إداريا لـ6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، تأجيلا إداريا إلى جلسة 6 أغسطس، وذلك نظرًا لانعقاد احتفالات الشرطة بتخريج دفعة ضباط الشرطة لعام 2019، ما تعذر معه انعقاد الجلسة داخل أكاديمية الشرطة. وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، بينما شهدت الجلسة غياب علاء وجمال مبارك.
المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

«التخابر وأحداث مسجد الفتح» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا الهامة المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اتهام الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وتنظر دائرة الإرهاب كذلك محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح.
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