الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص

طقس - أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والبحر معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى العظمى القاهرة 25 35 شبين الكوم 24 34 طنطا 24 34 دمنهور 25 33 الإسكندرية 25 32 بلطيم 24 31 مطروح 25 32 السلوم 23 33 سيوة