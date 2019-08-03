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الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ ص
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والبحر معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف.   درجات الحرارة المتوقعة اليوم   الصغرى العظمى القاهرة 25 35 شبين الكوم 24 34 طنطا 24 34 دمنهور 25 33 الإسكندرية 25 32 بلطيم 24 31 مطروح 25 32 السلوم 23 33 سيوة
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مقتل أكبر عدد مدنيين في أفغانستان منذ 2017 في يوليو

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان اليوم السبت، أن شهر يوليو الماضي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين خلال شهر واحد على مدار أكثر من عامين. ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، النتائج الأولية التي أصدرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، موضحة أنها تشير إلى سقوط أكثر من 1500 مدني بين قتيل وجريح، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله في شهر واحد منذ مايو عام 2017.
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القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
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الأرصاد: طقس اليوم حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة

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