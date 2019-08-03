المعمل الجنائي يعاين انفجار كابل كهرباء المعصرة

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

حريق هائل- أرشيفية

تعكف قوات الحماية المدنية بالقاهرة على تبريد آثار الحريق الذى اندلع فجر اليوم فى كابل كهربائي رئيسي بمنطقة المعصرة، وذلك لضمان عدم تجدد النيران بعد السيطرة عليها خلال وقت محدود من اندلاعها، وتتولى قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع مهندسي الحي الذى اندلعت فيه النيران ومهندسي شركة الكهرباء على تأمين خط الكهرباء، وإعادة فحص الكابلات المتصلة بمكان الحريق لتأمينها، تفاديًا لتفاقم حجم الحرائق التى تندلع جراء ماس كهربائي، ومازالت القوات تفرض كردونًا أمنيًا بالمكان بالتزامن مع عملية التبريد والصيانة والفحص الهندسي لمكان الحريق.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار الحريق صباح اليوم، بعد تحرير محضر بالواقعة، وتضمن المحضر بإفادة بالسيطرة على النيران، وتبين من المعاينة وجود آثار حريق ضخم، نشب فى كابل كهرباء بشارع أرض العمدة بالمعصرة في حلوان، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي للمعاينة، وتحديد المسئولية الجنائية

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة آثار الحريق صباح اليوم، بعد تحرير محضر بالواقعة، وتضمن المحضر بإفادة بالسيطرة على النيران، وتبين من المعاينة وجود آثار حريق ضخم، نشب فى كابل كهرباء بشارع أرض العمدة بالمعصرة في حلوان، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي للمعاينة، وتحديد المسئولية الجنائية والفنية فى حادث اندلاع النيران، وأشارت المعاينة الأولية إلى انفجارًا في كابل رئيسي.



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت فجر اليوم بلاغًا بوقوع حريق هائل جراء انفجار كابل كهرباء عمومي بشارع أرض العمدة بالمعصرة في حلوان، وتم التعامل مع النيران، وفرضت قوات الأمن كردونا على محيط المكان، لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة، ونجحت القوات فى التعامل مع الموقف والسيطرة على النيران، وتم فصل الكهرباء والمياه على المنطقة حرصا على سلامة الأهالي.



