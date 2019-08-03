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صحف الإمارات: اتفاق نووي جديد.. وأول هزيمة لجونسون

الصحف تناولت تواصل المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير حول وثيقة الإعلان الدستوري وسط تفاؤل كبير بتوقيع الوثيقة
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، إذ استعرضت الأوضاع في السودان والجزائر وسوريا، وتناولت آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان «السودان ينتظر حسم المفوضيات وتوقيت حل (الانتقالي)»، فقد أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جدا من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية.
جاء ذلك بعد 11 ساعة من التفاوض بين الوفدين، انتهت السادسة والنصف، صباح أمس، ثم عاود الطرفان التفاوض مساءً. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، حول وثيقة الإعلان الدستوري تواصلت، مساء أمس الجمعة، وسط تفاؤل كبير بتوقيع الوثيقة،
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الرئيس-الصومالي-محمد-عبد الله-فرماجو

إلهان عمر وفرماجو.. سر تخلي رئيس الصومال عن الجنسية الأمريكية

رغم أن الدستور الوطني في الصومال يتيح للمواطن الصومالي بالتجنس بجنسية بلد آخر، فإن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، قرر بشكل مفاجئ التخلى بصفة رسمية عن الجنسية الأمريكية، رغم أنه عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة وحصل فيها على خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، ولا تزال عائلته تعيش هناك، إلا أن ذلك لم يمنعه عن ذلك القرار.. الرئاسة الصومالية قالت فى بيان إن "الدستور الصومالى المؤقت يجيز للمواطنين حمل جوازى سفر، لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلى عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".
مظاهرات السودان

أبرز نقاط الوثيقة الدستورية المتوافق عليها بالسودان

نشرت وكالة رويترز، أبرز البنود في الوثيقة الدستورية، التى تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وأن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء. أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
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أخيرًا.. التوافق على وثيقة دستورية بالسودان

أعلن الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ولد لبات، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية. وقال لبات في مؤتمر صحفي، اذيع على التلفزيون السوداني- "حسب سكاي نيوز عربية" - إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير "اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية"، مضبفًا أنهما يواصلان اجتماعاتهما من أجل إعداد ترتيبات التوقيع النهائي على الوثيقة.
محمد-الناصر (1)

بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
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علم-الاتحاد-الأوروبي-في-روسيا

هل تعاقب أمريكا أوروبا بسبب «إنستيكس»؟

لم تستطع أوروبا حتى الآن إيجاد أرضية مشتركة في سياستها تجاه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية في 2015 خلال مايو من عام 2018. وعلى الرغم من صمت الولايات المتحدة تجاه الدعم الأوروبي الواضح لإيران في ما يتعلق بالإبقاء على اتفاقها النووي، فإن واشنطن بدت حريصة على ألا يتجاوز هذا الدعم الحدود المسموح بها، لا سيما أن أوروبا أعلنت في أكثر من مناسبة عزمها على استمرار التعامل التجاري مع طهران رغم العقوبات المفروضة عليها.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: تونس تودع رئيسها.. وأردوغان يختفي

تصدرت استعدادات تونس لتوديع رئيسها عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وأمريكا، كما استعرضت العديد من القضايا الأخرى. أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن الجيش التونسي سيتولى تنظيم جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اليوم، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية، على ما أعلن أول من أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان أمس، أنها ستتخذ احتياطات استثنائية بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
ترامب (2)

الانقسام يشل خطوات ترامب نحو المحادثات مع إيران

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرق كل الأبواب الدبلوماسية والسياسية مع إيران، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج العربي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب احتجاز إيران عددا من الناقلات. التعامل السياسي والدبلوماسي كان أيضًا أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه لم يكن هناك موقف ثابت أو موحد من جانب إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل السياسي والدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل التصعيد الذي لا يتوقف بمضيق هرمز.
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