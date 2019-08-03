صحف الإمارات: اتفاق نووي جديد.. وأول هزيمة لجونسون

الصحف تناولت تواصل المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير حول وثيقة الإعلان الدستوري وسط تفاؤل كبير بتوقيع الوثيقة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، إذ استعرضت الأوضاع في السودان والجزائر وسوريا، وتناولت آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان «السودان ينتظر حسم المفوضيات وتوقيت حل (الانتقالي)»، فقد أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جدا من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية.

جاء ذلك بعد 11 ساعة من التفاوض بين الوفدين، انتهت السادسة والنصف، صباح أمس، ثم عاود الطرفان التفاوض مساءً. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، حول وثيقة الإعلان الدستوري تواصلت، مساء أمس الجمعة، وسط تفاؤل كبير بتوقيع الوثيقة،

جاء ذلك بعد 11 ساعة من التفاوض بين الوفدين، انتهت السادسة والنصف، صباح أمس، ثم عاود الطرفان التفاوض مساءً.

وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أن المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، حول وثيقة الإعلان الدستوري تواصلت، مساء أمس الجمعة، وسط تفاؤل كبير بتوقيع الوثيقة، بينما قال مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أمس، إن وفدي المجلس العسكري وقوى التغيير قطعا شوطا كبيرا في المصادقة على الوثيقة الدستورية.

وأضاف الوسيط أن مفاوضات أمس لتكملة العمل في الوثيقة، وبذلك تكون الوثائق الأساسية للاتفاق العام قد اكتملت تماما، وصولا إلى اتفاق شامل يحقق الاستقرار بالبلاد.



وكشفت "الإمارات اليوم" عن توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع على خلفية مقتل أربعة طلاب بالرصاص خلال تظاهرات، واتخذت تدابير عديدة لمنع تكرار الحوادث الأمنية مثل تلك التي وقعت في الأبيض، بينما أعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ولد لبات، أمس، عن استمرار المفاوضات بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس الانتقالي السوداني، لافتا إلى قطع شوط كبير في التفاوض.





وبالانتقال إلى الجزائر، أفادت صحيفة "البيان" تحت عنوان "تظاهرات حاشدة في الجزائر وانتشار أمني كثيف"، احتشاد المتظاهرين بكثافة في الجزائر العاصمة، أمس، للمشاركة في التظاهرة الـ24 على التوالي، ودعوا للمرة الأولى إلى "العصيان المدني" في أعقاب رفض الجيش مطالب إجراءات التهدئة، واستمرار القوات الأمنية فى انتشارها الكبير.

وأشارت "الاتحاد" إلى تجمع الآلاف في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، رغم حرارة الطقس الشديدة، وامتدت مظاهراتهم إلى ساحتي موريس أودان والشهداء وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، بينما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان، وأقامت قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش) حواجز أمنية للتفتيش على مداخل الجزائر العاصمة وعلى الطرق السريعة داخلها للتدقيق في هويات راكبي السيارات؛ ما أدى إلى زحام مروري.

وحول تطورات الأوضاع في سوريا، وتحت عنوان "أستانا- 13: اتفاق على إجراءات عملية لحماية المدنيين في إدلب"، ذكرت "الخليج" أن روسيا وتركيا وإيران أعربت عن ارتياحها لما تم إنجازه من تقدم في تحديد قوام ونظام عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدين استعدادهم للمساعدة في انعقاد هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن، بينما أكدت كازاخستان أنه تم التوصل إلى حل وسط لقضية اللجنة الدستورية.



وتحت عنوان "لا غارات على إدلب وهدوء حذر بعد بدء سريان الهدنة"، أوضحت "البيان" أن الهدنة في شمالي سوريا دخلت حيز التنفيذ أمس وتوقفت الغارات الجوية السورية، غير أن نيرانا أرضية من المعارضة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، في قرية تسيطر عليها الحكومة السورية بالقرب من مسقط رأس الرئيس بشار الأسد، في حين أكدت دمشق أن نجاح وقف إطلاق النار في إدلب يعتمد على التزام أنقرة بسحب الأسلحة الثقيلة من الفصائل المعارضة وإقامة منطقة منزوعة السلاح وسط استمرار مباحثات أستانا في يومها الثاني.





وحول الوضع الميداني باليمن، ذكرت "الخليج" تحت عنوان "هجوم فاشل للقاعدة في أبين.. وداعش يتبنى اعتداء عدن"، أن قوات الحزام الأمني تمكنت أمس الجمعة، من إحكام سيطرتها على معسكر يتبع قواتها بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بعد أن شنت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي هجوما فاشلا للسيطرة على المعسكر.



واستشهد 19 جنديا يمنيا في المواجهات مع عناصر التنظيم الإرهابي قبل أن تطردهم من المنطقة وبدأت وحدات عسكرية في ملاحقة الفارين.

وذكرت المصادر أن قوات الحزام الأمني بمساندة قوات النخبة الشبوانية ومقاتلات التحالف العربي، استعادت السيطرة على المعسكر بعد اشتباكات عنيفة، وقالوا إن القوات الأمنية نشرت عناصرها في أرجاء المديرية واستحدثت نقاطا أمنية، مشيرين إلى أن عناصر القاعدة لاذوا بالفرار.





وتحت عنوان "ترامب يكلف أحد الصقور بإعداد اتفاق نووي جديد مع إيران"، كشفت "البيان" عن تكليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيناتور ليندسي جراهام، أحد صقور الكونجرس ورئيس لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، بإعداد مشروع لإبرام اتفاق جديد مع إيران ليحل محل الاتفاق النووي الذي انسحب منه في مايو 2018.



ويعمل جراهام حاليا بالتنسيق مع كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين يركزون على سياسة الشرق الأوسط لإيجاد بديل لصفقة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران، وفق ما تحدث به أربعة أشخاص على دراية بتلك التحركات لـ"ديلي بيست".

تحت عنوان "رئيس وزراء بريطانيا يتلقى أول هزيمة بخسارة انتخابات فرعية"، ذكرت "الخليج" أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون مُني بأول هزيمة منذ توليه الحكومة الأسبوع الماضي، بعد خسارة حزب "المحافظين" الذي يتزعمه مقعدا حاسما في انتخابات فرعية في ويلز، مقابل ديمقراطيين موالين للاتحاد الأوروبي، في وقت بحث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع جونسون، التعاون بين البلدين.

وفازت جين دودز، من حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لـ"بريكست"، على منافسها المحافظ كريس ديفيز، بمقعد بريكون ورادنشاير في ويلز بفارق 4.5%.

وأشارت "الاتحاد" إلى فوز حزب "بريكست" الجديد للسياسي المخضرم نايجل فاراج، على حزب "العمال"، وحل في المركز الثالث، في صفعة لثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا.