رياضة

زينيت يعلن عن تعاقده مع مالكوم من برشلونة

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
مالكوم
مالكوم
انتقل البرازيلي مالكوم، أمس الجمعة، من صفوف برشلونة الإسباني إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي، مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات تتعلق بمدى النجاحات التي سيحققها مع فريقه الجديد. وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى صفوف برشلونة منذ 12 شهرا تقريبا مقابل 41 مليون يورو، إلا أنه فشل في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للمدرب إيرنيستو فالفيردي، حيث شارك في 24 مباراة فقط في جميع المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف، منها هدف في شباك ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، ويمتد عقد مالكوم مع زينيت لمدة 5 سنوات.
وبات مالكوم رابع أغلى لاعب يرحل عن صفوف برشلونة طوال تاريخه، حيث يتصدر القائمة النجم البرازيلي نيمار بانتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو. ويحتل المركز الثاني النجم البرتغالي المعتزل لويس فيجو برحيله إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو، أما ثالث أغلى اللاعبين فهو البرازيلي باولينيو، بانتقاله
اقرأ المزيد
بايرن-ميونخ-دورتموند

بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
هاري ماجوير

هل يصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم؟

سيصبح الإنجليزي هاري ماجواير، أغلى مدافع في العالم حسب وسائل الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي على التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أمريكي). وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 مليون مكافآت)، وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو) في يناير 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
برشلونة (1)

في حضور إنيستا.. برشلونة يتغلب على فيسيل كوبي

تغلب نادي برشلونة الإسباني على نظيره فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد من توقيع الشاب كارليس بيريز الذي خطف الأضواء فى خلال تلك المواجهة، وتألق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بشدة خلال شوط المباراة الأول من خلال اللعب كمهاجم وهمي، وأجاد بشدة ربط اللاعبين من حوله، وشارك في الكثير من الجمل الهجومية، وأظهر تأقلمًا كبيرًا مع العملاق الكتالوني المنضم إليه هذا الصيف من صفوف أتلتيكو مدريد، وفي شوط المباراة الثاني غير برشلونة تشكيله بالكامل وتألق خلال الشوط بيريز واللاعب مالكوم.
مالكوم دي-أوليفيرا (6)

مهاجم برشلونة يقترب من الرحيل بعد صفقة جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولى البرازيلى مالكوم فيليبي سيلفا لاعب برشلونة، عن صفوف النادي الكتالوني، بحثا عن المشاركة بشكل أكبر في المباريات مع فريق آخر، حيث لم يشارك بصورة مستمرة تحت قيادة المدير الفنى للبلوجرانا إرنستو فالفيردي خلال الموسم الماضى. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ممثلي البرازيلي مالكوم، تقابلوا مع مسئولي البارسا، للوصول معهم إلى اتفاق بشأن رحيل اللاعب عن قلعة الكامب نو، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مالكوم مستعد للرحيل عن صفوف برشلونة، حال تلقيه عرضًا جيدًا.
جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
جريزمان‎

رسميا.. أنطوان جريزمان ينتقل لصفوف برشلونة

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عن إتمامه صفقة الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد، بشكل نهائى، وذلك حسبما كشف الفريق الكتالونى فى بيان له عبر موقعه الرسمى، كما كشف البارسا عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الفرنسى. جاء فى البيان: «نجح نادي برشلونة لكرة القدم في إنهاء صفقة اللاعب أنطوان جريزمان الذي انفصل عن نادي أتلتيكو مدريد، وكانت تكلفة الصفقة 120 مليون يورو، سيوقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة 5 مواسم آتية، حتى 30 يونيو 2024. وقريبا سنقوم بعرض تفاصيل البرنامج المخطط، لتقديم أنطوان كلاعب جديد لفريق كرة القدم الأول».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org