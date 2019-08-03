زينيت يعلن عن تعاقده مع مالكوم من برشلونة

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

مالكوم

انتقل البرازيلي مالكوم، أمس الجمعة، من صفوف برشلونة الإسباني إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي، مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات تتعلق بمدى النجاحات التي سيحققها مع فريقه الجديد. وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى صفوف برشلونة منذ 12 شهرا تقريبا مقابل 41 مليون يورو، إلا أنه فشل في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للمدرب إيرنيستو فالفيردي، حيث شارك في 24 مباراة فقط في جميع المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف، منها هدف في شباك ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، ويمتد عقد مالكوم مع زينيت لمدة 5 سنوات.

وبات مالكوم رابع أغلى لاعب يرحل عن صفوف برشلونة طوال تاريخه، حيث يتصدر القائمة النجم البرازيلي نيمار بانتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو. ويحتل المركز الثاني النجم البرتغالي المعتزل لويس فيجو برحيله إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو، أما ثالث أغلى اللاعبين فهو البرازيلي باولينيو، بانتقاله

وبات مالكوم رابع أغلى لاعب يرحل عن صفوف برشلونة طوال تاريخه، حيث يتصدر القائمة النجم البرازيلي نيمار بانتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.



ويحتل المركز الثاني النجم البرتغالي المعتزل لويس فيجو برحيله إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو، أما ثالث أغلى اللاعبين فهو البرازيلي باولينيو، بانتقاله إلى جوانجزو الصيني مقابل 47.5 مليون يورو.



يذكر أن مالكوم أحيط به الكثير من الجدل، الموسم الماضي، فبعد تألقه الشديد مع بوردو الفرنسي، كان روما الإيطالي قريبا للغاية من التعاقد، وبالفعل سافر البرازيلي إلى إيطاليا لإنهاء كل شيء، قبل أن يخطفه برشلونة من مطار العاصمة الإيطالية متسببا في حالة من الغضب الشديد في صفوف ذئاب العاصمة.