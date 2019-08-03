الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
أنطونيو جوتيريش
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي.
وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
وأشار إلى أن الأمين العام يحث روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت – 3"، وإجراء محادثات حول إجراءات الحد من التسلح في المستقبل، ويدعو إلى تجنب التطورات المزعزعة للاستقرار.كانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسميا، أمس الجمعة، من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع
وأشار إلى أن الأمين العام يحث روسيا والولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت – 3"، وإجراء محادثات حول إجراءات الحد من التسلح في المستقبل، ويدعو إلى تجنب التطورات المزعزعة للاستقرار.
كانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسميا، أمس الجمعة، من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي أبرمتها مع روسيا، وذلك بعد قولها إن موسكو تنتهكها، الشيء الذي نفاه الكرملين مرارا.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، صباح اليوم السبت، فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا عام 2018.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن "واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو "من جانب المؤسسات المالية الدولية"، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".