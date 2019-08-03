الانفراد بالرقم القياسي هدف باريس في السوبر اليوم

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

باريس سان جيرمان

يحتضن ملعب شينزن في الصين، اليوم السبت، النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي، وذلك عندما يواجه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، نظيره رين بطل كأس فرنسا في تمام الساعة 1:30 ظهرًا. وتأتي تلك المباراة لتمثل مواجهة مكررة لنهائي كأس فرنسا العام الماضي، والذي أقيم على ملعب استاد دو فرانس، وحقق رين المفاجأة بإحراز اللقب بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يحسم رين المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وسجل هدفي سان جيرمان في تلك المباراة كل من داني ألفيس ونيمار، بينما سجل ثنائي رين كل من كيمبمبي، بالخطأ في مرماه، وميكسير.

ويعد باريس سان جيرمان هو حامل اللقب بعد تغلبه، الموسم الماضي، على موناكو برباعية نظيفة، كما أن سان جيرمان أكثر من توج بلقب البطولة أيضا بواقع 8 مرات، وخسر السوبر 4 مرات مناصفةً مع ليون، في الوقت الذي توج فيه سانت إتيان باللقب 5 مرات، وكل من موناكو وريمس 4 مرات مقابل 3 ألقاب لكل من نانتس وبوردو ومارسيليا. أما

ويعد باريس سان جيرمان هو حامل اللقب بعد تغلبه، الموسم الماضي، على موناكو برباعية نظيفة، كما أن سان جيرمان أكثر من توج بلقب البطولة أيضا بواقع 8 مرات، وخسر السوبر 4 مرات مناصفةً مع ليون، في الوقت الذي توج فيه سانت إتيان باللقب 5 مرات، وكل من موناكو وريمس 4 مرات مقابل 3 ألقاب لكل من نانتس وبوردو ومارسيليا.



أما رين فسبق أن توج بالسوبر الفرنسي مرة واحدة من قبل في عام 1971، وحل وصيفا في نسخة 1965، ولم يسبق أن واجه باريس سان جيرمان في السوبر من قبل.



وهذه هي ثالث مرة يقام فيها السوبر الفرنسي في الصين، حيث أقيمت نسخة 2014 في ملعب العمال بالعاصمة بكين، وفاز باريس سان جيرمان على جوينجامب بهدفين دون رد، وأقيمت نسخة العام الماضي في شينجن أيضًا وفاز سان جيرمان كما سبق ذكره.