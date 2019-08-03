رياضة

الانفراد بالرقم القياسي هدف باريس في السوبر اليوم

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
يحتضن ملعب شينزن في الصين، اليوم السبت، النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي، وذلك عندما يواجه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، نظيره رين بطل كأس فرنسا في تمام الساعة 1:30 ظهرًا. وتأتي تلك المباراة لتمثل مواجهة مكررة لنهائي كأس فرنسا العام الماضي، والذي أقيم على ملعب استاد دو فرانس، وحقق رين المفاجأة بإحراز اللقب بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل أن يحسم رين المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وسجل هدفي سان جيرمان في تلك المباراة كل من داني ألفيس ونيمار، بينما سجل ثنائي رين كل من كيمبمبي، بالخطأ في مرماه، وميكسير.
ويعد باريس سان جيرمان هو حامل اللقب بعد تغلبه، الموسم الماضي، على موناكو برباعية نظيفة، كما أن سان جيرمان أكثر من توج بلقب البطولة أيضا بواقع 8 مرات، وخسر السوبر 4 مرات مناصفةً مع ليون، في الوقت الذي توج فيه سانت إتيان باللقب 5 مرات، وكل من موناكو وريمس 4 مرات مقابل 3 ألقاب لكل من نانتس وبوردو ومارسيليا. أما
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بايرن-ميونخ-دورتموند

بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
هاري ماجوير

هل يصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم؟

سيصبح الإنجليزي هاري ماجواير، أغلى مدافع في العالم حسب وسائل الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي على التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أمريكي). وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 مليون مكافآت)، وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو) في يناير 2018.
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نيمار

نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع سان جيرمان

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس. وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وديا، السبت، لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي، المقررة الثلاثاء في سوجو، ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين، السبت المقبل، في شينزن الصينية؛ بسبب الإيقاف.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

مدرب باريس سان جيرمان يتهرب من صفقة كوتينيو

رفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على قدوم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، مقابل الاستغناء عن نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة. وبشأن إمكانية قدوم فيليبي كوتينيو، مقابل الاستغناء عن نيمار، قال توخيل: "لا تسألوني عن لاعب آخر، هذا ليس هدفي في الوقت الحالي".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

تعليق صادم من توماس توخيل على رحيل نيمار

لا يجد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشكلة في الاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني. فعندما سُئل عن إمكانية العمل بدون نيمار في الموسم الجديد، قال توخيل خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا جاهز لكل شيء، يجب التأقلم على كل الظروف والتعامل بمرونة شديدة، وطالما تواجد نيمار سأعمل معه".
ماتياس دي ليخت (1)

لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
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