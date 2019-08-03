هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الفنان تامر حسنى

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.

وكان تامر حسنى، قد وجه رسالة إلى جمهور الأسبوع الماضى من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «يا شباب والله كل أسماء فيلمي اللي نزلت فيه منها كان اقتراحات، وفيه منها اجتهادات لبعض المواقع، إنما اسم الفيلم وأفيش الفيلم لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، بس نازل خلال أيام إن شاء الله». على