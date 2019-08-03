عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

الهضبة عمرو دياب

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر "تويتر"، اليوم السبت: "الآن.. بحبه.. النسخة الأصلية في 24 ساعة تريند رقم 1.. الحمد لله". كان «الهضبة» قد طرح برومو قبل نحو أسبوعين لـ(بحبه)، وتفاعل الجمهور مع المقطع بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر الهضبة وهو يغنيها في إحدى حفلاته باليونان ومعه الفنانة دينا الشربيني. كما