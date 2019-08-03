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عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
الهضبة عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب
يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
وكتب أيمن بهجت قمر عبر "تويتر"، اليوم السبت: "الآن.. بحبه.. النسخة الأصلية في 24 ساعة تريند رقم 1.. الحمد لله". كان «الهضبة» قد طرح برومو قبل نحو أسبوعين لـ(بحبه)، وتفاعل الجمهور مع المقطع بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر الهضبة وهو يغنيها في إحدى حفلاته باليونان ومعه الفنانة دينا الشربيني. كما
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اصالة-وابنتها-شام

أصالة لابنتها شام: «أنت روحي والسبب الأكبر لنجاحي»

نشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها الكبرى (شام)، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» ووجهت لها رسالة مليئة بالحب احتفالا بعيد ميلادها، حيث كتبت: «أنت دليلي للنقاء.. أنت مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السبب الأكبر لنجاحي.. أنت روحي، أنت عيناي التي أرى بهما.. أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكل أبنائي.. أنت الدليل لي، أنت عنوان أملي وأنت غدي.. كلّ عام تكبرين فيه يكبر كل ماذكرت ويتجدد.. لولاكِ ماكنتُ أنا أنا، كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة.. وحين أراكِ أرى من خلالك عمري.. يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ».
إيناس-عبد-الدايم

اعتماد برنامج الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى أول سبتمبر. وأكدت عبد الدايم، أن الدورة الـ 28 تشهد جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس، والجزائر، وغينيا، وناميبيا، مشيرة إلى أنه من المهرجانات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها الوزارة منذ ميلاده عام 1990.
جينيفر-لوبيز (1)

منها جينيفر لوبيز.. خريطة حفلات النجوم في شهر أغسطس

تشهد شهور الصيف زخما كبيرا في حفلات المطربين المصريين والعرب في مصر وخارجها، وغالباً ما تقام الحفلات الكبرى في المدن الساحلية. وعلى مدى الشهر الجاري يستضيف الساحل الشمالي في مصر عددا من المطربين من بينهم راغب علامة ورامي صبري، كما تستضيف الإسكندرية اليوم الجمعة المطرب علي الحجار ضمن البرنامج الصيفى لمكتبة الإسكندرية، وكذلك يحيي المطرب رامى صبري أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة بالساحل حفلا كبيرا للمطربة العالمية جينيفر لوبيز الجمعة القادمة.
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عمرو دياب

«بحبه».. عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبوم «أنا غير»

طرح الفنان عمرو دياب أولى أغنيات ألبومه الجديد لعام 2019، وهي "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي. وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله، أنا متعود على طبعه أنا حافظه وخدت عليه، لا في زيه ولا هلاقي ربعه، بحبه وهاعمل إيه.. نار نار، حبه ليا، نار نار، بعده عني نار نار، شاغلني ليل ونهار، بحبه وأحب عينيه تلاحقني، يجنني ويقلقني، بحبه وأنا باحلفله وعمره ما صدقني، بحبه حبيبي في كل حالاته، في سوء ظنه وحكاياته، هيعقل امتى حبيبي، وأنا واخد كل اهتماماته".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

ألبومات صيف 2019.. الهضبة ينافس بالألبوم الـ32

حالة كساد سيطرت على سوق الكاسيت خلال السنوات الماضية، لأسباب مختلفة، ورغم ذلك يشهد سوق الغناء فى الموسم الصيفى الجارى، حالة من النشاط والانتعاش، وذلك بطرح عدة ألبومات غنائية لعدد من النجوم، وترقب طرح ألبومات أخرى، فضلًا عن الأغنيات السينجل، والحفلات التى يرتكز أغلبها فى المدن الساحلية، كل هذا بالإضافة إلى عودة عدد من المطربين الغائبين عن الساحة منذ سنوات، ما يدل على منافسة شرسة منتظرة يشهدها صيف 2019. ومن أبرز المطربين المنتظر طرحهم لألبومات بالفترة المقبلة:-
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

تسريب أغنية «بحبه» لعمرو دياب (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أحدث أغاني النجم عمرو دياب، "بحبه". ويوم الجمعة الماضي، شارك الهضبة، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.
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