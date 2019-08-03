الدوري السعودي أو القطري الوجهة المقبلة لريبيري

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

فرانك ريبيري

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبري قريب من تحديد وجهته المقبلة عقب رحيله عن صفوف بايرن ميونيح بنهاية الموسم الماضي، حيث بات قريبًا للغاية من الذهاب إلى الخليج من خلال أي من الدوري السعودي أو الدوري القطري، وارتبط اسم ريبيري بالانتقال إلى أي من إينتراخت فرانكفورت أو شيفيلد يونايتد، إلا أنه بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفضل نهاية مسيرته الاحترافية في الخليج، ويستعد النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا للانتقال إلى أي من الدوري السعودي أو القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد إنهائه بعد الفحوصات الطبية في ميونيخ.

وودع ريبيري زملاءه في بايرن ميونيخ الموسم الماضي، واضعًا حدا لمسيرة دامت 12 عامًا في صفوف العملاق البافاري. وتوج ريبيري مع بايرن ميونيح بلقب الدوري الألماني 9 مرات وبكأس ألمانيا 6 مرات وبالسوبر الألماني 4 مرات وبكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة. كما توج مع مارسيليا

وودع ريبيري زملاءه في بايرن ميونيخ الموسم الماضي، واضعًا حدا لمسيرة دامت 12 عامًا في صفوف العملاق البافاري.



وتوج ريبيري مع بايرن ميونيح بلقب الدوري الألماني 9 مرات وبكأس ألمانيا 6 مرات وبالسوبر الألماني 4 مرات وبكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.



كما توج مع مارسيليا بكأس الانترتوتو مرة واحدة، ومع جالطا سراي بلقب كأس تركيا مرة واحدة، ووصل مع منتخب بلاده فرنسا إلى نهائي كأس العالم عام 2006.



ويأتي ذلك في الوقت الذي ودع فيه بايرن ميونيح أيضًا أحد أبرز لاعبيه في العقد الأخير، وهو الجناح الطائر الهولندي أرين روبين، والذي أعلن بدوره اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي.