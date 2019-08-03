رياضة

الدوري السعودي أو القطري الوجهة المقبلة لريبيري

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبري قريب من تحديد وجهته المقبلة عقب رحيله عن صفوف بايرن ميونيح بنهاية الموسم الماضي، حيث بات قريبًا للغاية من الذهاب إلى الخليج من خلال أي من الدوري السعودي أو الدوري القطري، وارتبط اسم ريبيري بالانتقال إلى أي من إينتراخت فرانكفورت أو شيفيلد يونايتد، إلا أنه بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفضل نهاية مسيرته الاحترافية في الخليج، ويستعد النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا للانتقال إلى أي من الدوري السعودي أو القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد إنهائه بعد الفحوصات الطبية في ميونيخ.
وودع ريبيري زملاءه في بايرن ميونيخ الموسم الماضي، واضعًا حدا لمسيرة دامت 12 عامًا في صفوف العملاق البافاري. وتوج ريبيري مع بايرن ميونيح بلقب الدوري الألماني 9 مرات وبكأس ألمانيا 6 مرات وبالسوبر الألماني 4 مرات وبكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة. كما توج مع مارسيليا
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