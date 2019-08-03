مقتل أكبر عدد مدنيين في أفغانستان منذ 2017 في يوليو

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

أفغانستان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان اليوم السبت، أن شهر يوليو الماضي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين خلال شهر واحد على مدار أكثر من عامين. ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، النتائج الأولية التي أصدرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، موضحة أنها تشير إلى سقوط أكثر من 1500 مدني بين قتيل وجريح، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله في شهر واحد منذ مايو عام 2017.

وأشار البيان الصادر عن البعثة الأممية إلى أن هذا الارتفاع الحاد يرجع إلى زيادة الضحايا المدنيين التي تسببت فيها العناصر المعادية للحكومة الأفغانية..لافتا إلى أن العبوات الناسفة التي تستخدمها هذه العناصر تسببت في وقوع أكثر من 50% من الضحايا المدنيين في شهر يوليو الماضي. وحثت الأمم المتحدة جميع أطراف