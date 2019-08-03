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مقتل أكبر عدد مدنيين في أفغانستان منذ 2017 في يوليو

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
أفغانستان
أفغانستان
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان اليوم السبت، أن شهر يوليو الماضي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين خلال شهر واحد على مدار أكثر من عامين. ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، النتائج الأولية التي أصدرتها بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، موضحة أنها تشير إلى سقوط أكثر من 1500 مدني بين قتيل وجريح، وهو الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله في شهر واحد منذ مايو عام 2017.
وأشار البيان الصادر عن البعثة الأممية إلى أن هذا الارتفاع الحاد يرجع إلى زيادة الضحايا المدنيين التي تسببت فيها العناصر المعادية للحكومة الأفغانية..لافتا إلى أن العبوات الناسفة التي تستخدمها هذه العناصر تسببت في وقوع أكثر من 50% من الضحايا المدنيين في شهر يوليو الماضي. وحثت الأمم المتحدة جميع أطراف
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تعطل-المترو (2)

المترو: تشغيل سكة واحدة بالمرج الجديدة بسبب انقطع الكهرباء

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة صباح اليوم السبت، مما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة. وأكد عبد الهادي، في بيان، أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، وأوضح أنه يجري العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بمحطة المرج الجديدة.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.
خطوط نقل كهرباء

14 منطقة.. تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء بالقليوبية

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، اليوم السبت عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شبين القناطر وقليوب وقها، وذلك يأتي لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات، مشيرة إلى أن انقطاع التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم. وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن تأثير فصل التيار سوف يؤثر على عدد من القرى بالمراكز الثلاث وهي قرى "طحانوب وكفر طحا والمريخ وتل بنى تميم والكردى ومنشية الكرام وكفر شبين وصنافير والصباح وكفر السبيل وعرب السنابلة وأبو المعاطى ونوى والقشيش".
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
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أنطونيو-جوتيريش-الأمين-العام-للأمم-المتحدة

الأمم المتحدة تدعو موسكو وواشنطن للحد من التسلح

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أسفه العميق لإنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل لاتفاق حول طريق جديد لمراقبة التسلح بشكل عاجل على المستوى الدولي. وجاء في بيان بثه مركز الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني أن "الأمين العام يعرب عن أسفه العميق لإنهاء العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد دعا مرارا الولايات المتحدة وروسيا إلى حل الخلافات من خلال آليات المشاورات المنصوص عليها في المعاهدة، ويأسف لعدم تمكنها من القيام بذلك".
تشانغ-جون

جاهزون للقتال.. رسالة صينية لأمريكا بسبب التجارة

في تطور جديد للصراع التكاري بين أكبر اقتصادين في العالم، قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة، مؤكدا في تصريحات اليوم الجمعة، أنه إذا كانت أمريكا تريد أن تقاتل الصين بشأن التجارة "فإننا سنقاتل"، واصفا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات بكين بقيمة 300 مليار دولار، بداية من سبتمبر المقبل، بأنها تصرف "تصرف غير رشيد وغير مسؤول"، وحث واشنطن على "الرجوع إلى المسار الصحيح".
تخرج 20- باحثة-مصرية-من-برامج STEM (3)

تخرج 20 باحثة مصرية في العلوم والتكنولوجيا من «STEM»

تخرجت 20 باحثة مصرية من جامعات بارزة بأمريكا، من خلال البرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية كجزء من دعم الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية بمصر، وتلقت الباحثات منحا دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، للحصول على الدرجات العلمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM" من عدد من الجامعات البارزة في أمريكا، وتم إطلاق برنامج المنح الدراسية في عام 2015، إذ يوفر التمويل اللازم للدراسة لإجمالي 62 فتاة. وانضمت الخريجات العشرين إلى 1200 فتاة مصرية من الخريجين الذين تلقوا الدعم من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة.?
غسان-سلامة

«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
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