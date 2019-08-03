هل يصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم؟

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

هاري ماجواير

سيصبح الإنجليزي هاري ماجواير، أغلى مدافع في العالم حسب وسائل الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي على التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أمريكي). وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 مليون مكافآت)، وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو) في يناير 2018.

وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا لفحص طبي روتيني في الأسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسميًا حسب شبكتي "بي بي سي" و"سكاي". وخاض هاري ماجواير، صاحب الـ26 عامًا، والبالغ طوله 1,94 م، 69 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مع ليستر سيتي منذ انضمامه من هال سيتي في