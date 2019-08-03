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أصالة لابنتها شام: «أنت روحي والسبب الأكبر لنجاحي»

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
الفنانة أصالة وابنتها شام
الفنانة أصالة وابنتها شام
نشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها الكبرى (شام)، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» ووجهت لها رسالة مليئة بالحب احتفالا بعيد ميلادها، حيث كتبت: «أنت دليلي للنقاء.. أنت مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السبب الأكبر لنجاحي.. أنت روحي، أنت عيناي التي أرى بهما.. أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكل أبنائي.. أنت الدليل لي، أنت عنوان أملي وأنت غدي.. كلّ عام تكبرين فيه يكبر كل ماذكرت ويتجدد.. لولاكِ ماكنتُ أنا أنا، كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة.. وحين أراكِ أرى من خلالك عمري.. يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ».
وتابعت أصالة: «أنتِ الشّام وأنتِ شجري وأنتِ أجمل وردة رأتها عيني وأنتِ زهرتي الّتي تحلو وتتفتّح وتملأ حياتي عطراً وجمالاً.. كلّ عام وأنتِ بألّف خير يا كلّ الخير». View this post on Instagram أنتِ دليلي للنّقاء ... أنتِ مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السّبب الأكبر لنجاحي... أنتِ روحي
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عمرو-دياب (1)

عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
إيناس-عبد-الدايم

اعتماد برنامج الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى أول سبتمبر. وأكدت عبد الدايم، أن الدورة الـ 28 تشهد جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس، والجزائر، وغينيا، وناميبيا، مشيرة إلى أنه من المهرجانات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها الوزارة منذ ميلاده عام 1990.
جينيفر-لوبيز (1)

منها جينيفر لوبيز.. خريطة حفلات النجوم في شهر أغسطس

تشهد شهور الصيف زخما كبيرا في حفلات المطربين المصريين والعرب في مصر وخارجها، وغالباً ما تقام الحفلات الكبرى في المدن الساحلية. وعلى مدى الشهر الجاري يستضيف الساحل الشمالي في مصر عددا من المطربين من بينهم راغب علامة ورامي صبري، كما تستضيف الإسكندرية اليوم الجمعة المطرب علي الحجار ضمن البرنامج الصيفى لمكتبة الإسكندرية، وكذلك يحيي المطرب رامى صبري أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة بالساحل حفلا كبيرا للمطربة العالمية جينيفر لوبيز الجمعة القادمة.
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عمرو-دياب (1)

عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
انغام-واحمد-إبراهيم

نجل أنغام: أحب أمي ولن أعاديها لكني أحتقر زوجها

أكد عمر عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه يُكن لوالدته كل الحب والاحترام، رغم اختلافه مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم. ونشر الشاب، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له مع والدته، وعلّق عليها بالإنجليزية: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني".
ولاد-رزق

أحمد الفيشاوي يروج لـ«ولاد رزق» وينشر البوستر الرسمي

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم "ولاد رزق 2"، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". يشارك في بطولة "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" كل من "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي وباسم سمرة ونسرين أمين"، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركتي "سينرجي فيلمز"، والطاهر ميديا برودكشن.
اصالة

أصالة تطرح بوستر ألبوم «في قربك»: قريبًا

طرحت المطربة أصالة البوستر الرسمى لألبومها الغنائى الجديد "فى قربك"، المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام المُقبلة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت تعليقا على البوستر: "أصالة هتكون دايما فى قربك، انتظروا الألبوم قريبا". تشارك أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل، كما عبرت عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها المخرج طارق العريان، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستجرام" برومو الفيلم.
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