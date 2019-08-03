أصالة لابنتها شام: «أنت روحي والسبب الأكبر لنجاحي»

تحرير:التحرير ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

الفنانة أصالة وابنتها شام

نشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها الكبرى (شام)، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» ووجهت لها رسالة مليئة بالحب احتفالا بعيد ميلادها، حيث كتبت: «أنت دليلي للنقاء.. أنت مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السبب الأكبر لنجاحي.. أنت روحي، أنت عيناي التي أرى بهما.. أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكل أبنائي.. أنت الدليل لي، أنت عنوان أملي وأنت غدي.. كلّ عام تكبرين فيه يكبر كل ماذكرت ويتجدد.. لولاكِ ماكنتُ أنا أنا، كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة.. وحين أراكِ أرى من خلالك عمري.. يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ».

وتابعت أصالة: «أنتِ الشّام وأنتِ شجري وأنتِ أجمل وردة رأتها عيني وأنتِ زهرتي الّتي تحلو وتتفتّح وتملأ حياتي عطراً وجمالاً.. كلّ عام وأنتِ بألّف خير يا كلّ الخير». View this post on Instagram أنتِ دليلي للنّقاء ... أنتِ مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السّبب الأكبر لنجاحي... أنتِ روحي