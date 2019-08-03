رياضة

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

قبل 12 شهراً، حذر جوارديولا من الرضا الزائد بعد وصوله إلى حاجز المئة نقطة من الدوري الأشهر في العالم، لكن هذه المرة يتخذ مقاربة هادئة بعد تأثره الإيجابي بنضوج لاعبيه
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
وبينما أحرز سيتي ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم المنصرم مع الدوري والكأس وكأس الرابطة، وترشحه شركات المراهنات لإحراز لقب الدوري للموسم الثالث توالياً، يدرك جوارديولا مدى صعوبة المهمة ضد ليفربول. وخسر لاعبو يورجن كلوب الموسم الماضي مرة يتيمة، ضد السيتي، وعوضوا خسارة الدوري بنقطة بتتويج في دوري أبطال
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بايرن-ميونخ-دورتموند

بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
هاري ماجوير

هل يصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم؟

سيصبح الإنجليزي هاري ماجواير، أغلى مدافع في العالم حسب وسائل الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي على التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أمريكي). وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 مليون مكافآت)، وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو) في يناير 2018.
ريبيري‎

الدوري السعودي أو القطري الوجهة المقبلة لريبيري

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبري قريب من تحديد وجهته المقبلة عقب رحيله عن صفوف بايرن ميونيح بنهاية الموسم الماضي، حيث بات قريبًا للغاية من الذهاب إلى الخليج من خلال أي من الدوري السعودي أو الدوري القطري، وارتبط اسم ريبيري بالانتقال إلى أي من إينتراخت فرانكفورت أو شيفيلد يونايتد، إلا أنه بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفضل نهاية مسيرته الاحترافية في الخليج، ويستعد النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا للانتقال إلى أي من الدوري السعودي أو القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد إنهائه بعد الفحوصات الطبية في ميونيخ.
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منتخب-الجزائر‎ (1)

قائمة «THE BEST» لأفضل مدرب.. وجود عربي مميز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.
كلوب (2)

كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.
دي-بروين

دي بروين: 85 نقطة ستكون كافية للتتويج بالبريميرليج

يرى متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، أن فريقه مانشستر سيتي ربما لا يحتاج إلى حصد عدد كبير من النقاط للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وجمع السيتي 198 نقطة في آخر موسمين، وتحيط بالفريق توقعات هائلة مرة أخرى قبل بداية الموسم الجديد، ومع ذلك يرى دي بروين بأن 85 نقطة قد تكون كافية للفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، وقال دي بروين في هذا الشأن: "لا نحتاج إلى تحطيم أرقام آخر موسمين، 85 نقطة ستكون كافية للفوز باللقب"، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
ماني

ماني يغيب عن مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي

سيغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول في مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، ويسابق الزمن في الوقت الحالي للحاق بالمباراة الأولى في الدوري في الموسم الجديد أمام نوريتش سيتي، وعانى ماني من صيف مزدحم بالمباريات، بعد أن وصل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية التي احتنضتها مصر قبل الخسارة أمام الجزائر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي، وعلى الرغم من استمرار الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلام وأليسون في فترة العطلة الخاصة بهم، إلا أن ماني خاض عدد مباريات أكثر منهم جميعًا.
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