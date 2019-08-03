«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب
قبل 12 شهراً، حذر جوارديولا من الرضا الزائد بعد وصوله إلى حاجز المئة نقطة من الدوري الأشهر في العالم، لكن هذه المرة يتخذ مقاربة هادئة بعد تأثره الإيجابي بنضوج لاعبيه
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
بيب جوارديولا
حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية.
قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة.
ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
وبينما أحرز سيتي ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم المنصرم مع الدوري والكأس وكأس الرابطة، وترشحه شركات المراهنات لإحراز لقب الدوري للموسم الثالث توالياً، يدرك جوارديولا مدى صعوبة المهمة ضد ليفربول.
وخسر لاعبو يورجن كلوب الموسم الماضي مرة يتيمة، ضد السيتي، وعوضوا خسارة الدوري بنقطة بتتويج في دوري أبطال
وبينما أحرز سيتي ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم المنصرم مع الدوري والكأس وكأس الرابطة، وترشحه شركات المراهنات لإحراز لقب الدوري للموسم الثالث توالياً، يدرك جوارديولا مدى صعوبة المهمة ضد ليفربول.
وخسر لاعبو يورجن كلوب الموسم الماضي مرة يتيمة، ضد السيتي، وعوضوا خسارة الدوري بنقطة بتتويج في دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنهم توتنهام في يونيو، محرزين لقبهم السادس في المسابقة القارية.
وبرغم بعض المناوشات بينهما هذا الأسبوع، عندما تحدّث كلوب عن الإنفاق الهائل لسيتي في السنوات الأخيرة في تعاقدات اللاعبين ما أغاظ جوارديولا، لا يزال الإسباني يقدر مدرب ليفربول والفريق الذي صنعه في ملعب أنفيلد.
وقال بيب: "يلهمني في أشياء كثيرة، هو مدرب راق، مدرب عالمي، هو جيد للغاية ومواجهة فرقه تشكل تحدياً كبيراً لي في كل مرة.. وفزنا في كلّ لقب تقريباً، لكن ليس جميعها، كان الأمر لافتاً، نبدأ الآن من الصفر، لكننا جاهزون لقبول التحدي".
ليفربول مرهق
قبل 12 شهراً، حذر جوارديولا من الرضا الزائد بعد وصوله إلى حاجز المئة نقطة الرمزي في موسم 2017-2018 من الدوري الأشهر في العالم، لكن هذه المرة يتخذ مقاربة هادئة بعد تأثره الإيجابي بنضوج لاعبيه في موسم ناري ضد ليفربول.
وواصل بيب: "أقنعني هؤلاء اللاعبون بما حققوه الموسم الماضي.. وفي نهاية الموسم الماضي لم أكن أعرف إذا كنا سنستمر بالنجاح، أعتقد أن ما قاموا به رائع، الهدف هو الاستمرار بالتحسن".
ويتوقع أن يريح بيب جوارديولا مطلع الموسم لاعب وسطه الجزائري رياض محرز، وحارسه البرازيلي إيدرسون ومهاجميه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والبرازيلي جابريال جيسوس بعد مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا وكوبا أميركا.
من جهة أخرى لا يزال المهاجم السنغالي ساديو ماني في فترة راحة بعد بلوغه نهائي كأس أمم إفريقيا، لكن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والنجم المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون عادوا من التزاماتهم الدولية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
قال كلوب: "عندما تكون مرهقاً، تكون مرهقاً، وبالتالي يصعب عليك أن تلعب أفضل كرة قدم، الآن تتحسن الأمور، نوعية اللاعبين العائدين تساعد بالطبع.. لأن التمارين كانت قوية، كنا متعبين كثيراً، للأسف فالمباريات منقولة والناس تلاحظ ذلك".
كما كشف يورجن كلوب عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية، مشيرا إلى أنه يحمل ضررا على اللاعبين العائدين من مبارياتهم الدولية، حيث من المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى.
ويرى كلوب أن هذا الأمر ليس منطقيا، قائلا: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
وأضاف في تصريحات عبر موقع بي بي سي الإنجليزي: "كاليدو كوليبالي لعب مع ساديو ماني في أمم إفريقيا ولديه 4 أسابيع عطلة أكثر من زميله، ولا أعلم لماذا نبدأ مبكرًا، الدوري الإنجليزي منتج جيد للغاية وليس منطقيا ما يحدث، أحب كرة القدم ومن وجهة نظري يمكننا اللعب كل أسبوع لكن على أحدهم التفكير في اللاعبين وهو ما لا يحدث".
وأنهى تصريحاته قائلا: "أتناقش بشأن الأمر لكنه يبدو للبعض أنني أبحث عن أعذار وهو ما لا أفعله، لكن علينا التفكير في تلك الأشياء وهو الأمر الذي لا يحدث خاصة في إنجلترا، النادي يرغب في ذهابنا بجولات تحضيرية إضافية ولكنه لا يوجد الوقت الكافي لذلك بسبب البداية المبكرة للمسابقة".