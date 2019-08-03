«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

قبل 12 شهراً، حذر جوارديولا من الرضا الزائد بعد وصوله إلى حاجز المئة نقطة من الدوري الأشهر في العالم، لكن هذه المرة يتخذ مقاربة هادئة بعد تأثره الإيجابي بنضوج لاعبيه

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

بيب جوارديولا

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.

وبينما أحرز سيتي ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم المنصرم مع الدوري والكأس وكأس الرابطة، وترشحه شركات المراهنات لإحراز لقب الدوري للموسم الثالث توالياً، يدرك جوارديولا مدى صعوبة المهمة ضد ليفربول. وخسر لاعبو يورجن كلوب الموسم الماضي مرة يتيمة، ضد السيتي، وعوضوا خسارة الدوري بنقطة بتتويج في دوري أبطال