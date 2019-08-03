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وصول 200 تطبيق ضار إلى ملايين المستخدمين خلال يوليو

في وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير الأخيرة، حسب مصادر عالمية، أن ثلاثة أرباع تطبيقات الهاتف المحمول لديها نقاط ضعف تتعلق بتخزين البيانات غير الآمن
تحرير:مي فؤاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
أندرويد
أندرويد
تعرض متجر جوجل بلاي للعديد من الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب الكشف عن العديد من البرامج والتطبيقات الضارة بالمتجر. من الواضح أنه حتى في الوقت الذي تقدم فيه المنصة مزيدا من الإجراءات الوقائية، فإن الجهات التي تهدد تلك التطبيقات ما زالت تبحث عن سبل ملتوية لإيجاد مساحة لها عبر هواتف أندرويد. على الرغم من زعم جوجل بلاي عدة مرات أنها ستتخذ كل الإجراءات الرادعة للتطبيقات الخبيثة، فعلى المستخدمين توخي الحذر الشديد قبل تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة وغير موثوقة، حسب صحيفة «فوربس» الأمريكية.
عملت العديد من شركات البحث على التحقيق في ذلك الأمر، لكنها لم تقدم بيانات تفصيلية عن التطبيقات الضارة الموجودة على المنصة، كما أشارت إلى مقدار الضرر الذي يمكن العثور عليه مخفيا في التطبيقات التي يفترض أنها آمنة للتحميل. اقرأ أيضًا: تخلصي من بقع الملابس في الصيف بالليمون والملح قال لوكاس ستيفانكو،
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