وصول 200 تطبيق ضار إلى ملايين المستخدمين خلال يوليو

في وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير الأخيرة، حسب مصادر عالمية، أن ثلاثة أرباع تطبيقات الهاتف المحمول لديها نقاط ضعف تتعلق بتخزين البيانات غير الآمن
تعرض متجر جوجل بلاي للعديد من الانتقادات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب الكشف عن العديد من البرامج والتطبيقات الضارة بالمتجر.
من الواضح أنه حتى في الوقت الذي تقدم فيه المنصة مزيدا من الإجراءات الوقائية، فإن الجهات التي تهدد تلك التطبيقات ما زالت تبحث عن سبل ملتوية لإيجاد مساحة لها عبر هواتف أندرويد.
على الرغم من زعم جوجل بلاي عدة مرات أنها ستتخذ كل الإجراءات الرادعة للتطبيقات الخبيثة، فعلى المستخدمين توخي الحذر الشديد قبل تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة وغير موثوقة، حسب صحيفة «فوربس» الأمريكية.
عملت العديد من شركات البحث على التحقيق في ذلك الأمر، لكنها لم تقدم بيانات تفصيلية عن التطبيقات الضارة الموجودة على المنصة، كما أشارت إلى مقدار الضرر الذي يمكن العثور عليه مخفيا في التطبيقات التي يفترض أنها آمنة للتحميل.
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قال لوكاس ستيفانكو،
عملت العديد من شركات البحث على التحقيق في ذلك الأمر، لكنها لم تقدم بيانات تفصيلية عن التطبيقات الضارة الموجودة على المنصة، كما أشارت إلى مقدار الضرر الذي يمكن العثور عليه مخفيا في التطبيقات التي يفترض أنها آمنة للتحميل.
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قال لوكاس ستيفانكو، باحث في البرامج الضارة لدى شركة "إسيت"، إنه قد وجد نحو 205 تطبيقات ضارة متاحة للتنزيل خلال الشهر الماضي فقط، وتم تنزيل تلك التطبيقات بسرعة 32 مليون مرة.
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كشفت الدراسة التي استغرقت عامين، والتي أجراها باحثون من جامعة سيدني ومؤسسة الكومنولث للبحث العلمي والصناعي CSIRO Data61، عن نحو أكثر من مليون تطبيق أندرويد على المنصة، وعدد ينذر بالخطر من البرمجيات الخبيثة في التطبيقات والألعاب.
كما تمكن الباحثون من العثور على 2040 نسخة مزيفة، تحتوى على برامج ضارة في مجموعة من 49608 تطبيقات أظهرت تشابها كبيرا مع واحد من أفضل 10 آلاف تطبيق مشهور في متجر Google Play، كما وجدوا أيضا 1565 نسخة مزيفة تطلب ما لا يقل عن خمسة أذونات خطيرة إضافية من التطبيق الأصلي و1407 نسخ مزيفة لها ما لا يقل عن 5 إعلانات تابعة لجهات خارجية وممولة.
وقال لوكاس ستيفانكو، إن أعداد التطبيقات الضارة ضخمة جدا، كما لم يتم حساب التطبيقات التي قد لا تزال مخفية حتى الآن.
ومن ناحية أخرى، أبلغت Buzz feed News، العام الماضي، أن 8 تطبيقات بإجمالي أكثر من ملياري تنزيل في متجر Google Play قد استغلت أذونات المستخدم كجزء من مخطط احتيال للإعلانات، كان يمكن أن يسرق ملايين الدولارات، وكانت جميع تلك التطبيقات من أصل صيني، و7 منها من مطور واحد يسمى Cheetah Mobile.
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في وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير الأخيرة أن ثلاثة أرباع تطبيقات الهاتف المحمول لديها نقاط ضعف تتعلق بتخزين البيانات غير الآمن، ما يجعل مستخدمي Android وهواتف أبل iOS، معرضين للهجمات الإلكترونية.
كما خسرت جوجل المعركة رغم محاولتها وقف موجة البرمجيات الخبيثة في متجرها؛ لذا تم تقديم Google Play Protect من قبَل الشركة للحماية من ثغرات التطبيقات، وفي عام 2018، قدمت جوجل سلسلة من السياسات الجديدة لحماية المستخدمين من اتجاهات إساءة الاستخدام الجديدة، واكتشفت مطوري البرامج الضارة، وأزالتهم بشكل أسرع، وأوقفت المزيد من التطبيقات الضارة عن الدخول فى Google Play، وزاد عدد الطلبات المرفوضة للتطبيقات بأكثر من 55%، وزادت تعليقات التطبيقات بأكثر من 66%، حسبما ذكرت الشركة.
على الرغم من أننا نشعر بالقلق من الهوس الفيروسي مثل Face App، خاصة في ما يتعلق بسرقة بياناتنا، فإن هناك تطبيقات داخل هاتفك تستخدمها أخطر مليون مرة من التطبيقات الجديدة التي يتم تحميلها.
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وبهذا عليك الحذر من تلك التطبيقات التي تساهم في سرقة بياناتك وتدخل الفيروسات فى هاتفك المحمول؛ لكي لا تشعر بالقلق الدائم.