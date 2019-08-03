وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بشبرا الخيمة

تحرير:علاء النجار ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

مشاجرة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بالخرطوش في مشاجرتين بشبرا الخيمة، بسبب خلاف على 500 جنيه وخلافات الجيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتبين أن الواقعة الأولي بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ه م م - 35 سنة - صاحب محل دواجن" بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته.

فيما وقعت المشاجرة الثانية بسبب خلاف عل 500 جنيه، حيث تبين حدوثها بين كل من طرف أول " م ع ع - 29 سنة - سائق" وطرف ثان "م م م - 20 سنة"، وشقيقته "ا - 28 سنة - ربة منزل"، وزوجها "ا م ع - 37 سنة - سائق" وجميعهم مصابين برش الخرطوش في أنحاء الجسد. وتوصلت التحريات، إلى أن سبب المشاجرة وجود خلافات مالية بين