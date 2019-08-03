أزمة جديدة.. أسباب فشل مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات

لم يجد جون راتكليف المرشح لقيادة الاستخبارات الأمريكية من قبل ترامب الدعم الكافي للحصول على هذا المنصب وهو الأمر الذي كان له العديد من الأبعاد السياسية
لا تزال الأزمات السياسية التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الداخلي، تُهدد فرص الاستقرار في إدارة البيت الأبيض، خاصة أن كل الإجراءات التي يتخذها على المستوى السياسي تجد معارضة شديدة من الكونجرس، وجاء اختيار جون راتكليف، عضو الكونجرس الجمهوري عن تكساس، كأحدث الملفات التي لم يستطع الرئيس الأمريكي خلالها إقناع الكونجرس بتوليه منصب رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي يدير كل الأجهزة المعلوماتية في الولايات المتحدة، بما في ذلك CIA.
وحسب ما أكدته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن ترشيح الرئيس الأمريكي لتولي جون راتكليف منصب مدير الاستخبارات الوطنية، فشل في إقناع الكونجرس بعد خمسة أيام فقط من إعلان ترشيحه.
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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن راتكليف واجه العديد
وحسب ما أكدته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن ترشيح الرئيس الأمريكي لتولي جون راتكليف منصب مدير الاستخبارات الوطنية، فشل في إقناع الكونجرس بعد خمسة أيام فقط من إعلان ترشيحه.
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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن راتكليف واجه العديد من الأزمات التي تتعلق بخبرته ومؤهلاته، خاصة أنه لم يسبق له إدارة أجهزة معلوماتية في تاريخ عمله العام، وهو الأمر الذي كان بمثابة أكبر عقبة في طريق ترشيحه لتولي هذا الملف.
وأكدت هذه الخطوة حالة عدم اليقين الموجودة في الأوساط السياسية بالولايات المتحدة، حيث رفض الديمقراطيون علنًا عضو الكونجرس الجمهوري باعتباره غير مؤهل، كما لم يقدم الجمهوريون سوى تعبيرات فاترة ومؤقتة عن دعمهم لراتكليف، وذلك على الرغم من تأييد الرئيس الأمريكي له.
وبدت المشكلة أكثر صعوبة على مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذي لا يزال دون زعيم واضح حتى الآن، في وقت تتصارع خلاله الحكومة الأمريكية مع الطموحات النووية لكوريا الشمالية، واحتمال الحرب مع إيران، والجهود المتوقعة من روسيا أو الحكومات الأجنبية الأخرى للتدخل في النظام السياسي الأمريكي.
وقال مسؤولون سابقون إن اختيار ترامب لراتكليف على رأس قيادة أجهزة المعلومات الاستخباراتية هو محاولة لتحييد وكالاتها بشكل رئيسي، خاصة أن راتكليف مدافع مستمر عن ترامب، كما أنه كان أحد الأشخاص الذين استجوبوا المحامي الخاص روبرت مولر خلال شهادته أمام جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب الأسبوع الماضي.
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وعلى الرغم من أن مولر أبدى مخاوف من أن روسيا تعمل على التدخل في الانتخابات الأمريكية مرة أخرى، فقد ظل راتكليف يركز على احتمال أن وكالات الاستخبارات الأمريكية اعتمدت بشكل رئيسي على أبحاث معارضة لم يتم التأكد منها في التحقيق المتعلق بروابط حملة ترامب بروسيا.
ومن الواضح أن أداءه أثار إعجاب دونالد ترامب، الذي رشحه لاحقًا ليصبح المدير التالي للمخابرات الوطنية، ليحل محل دان كوتس، الذي دخل في العديد من الصراعات مع ترامب خلال العامين الماضيين، لينتهي الأمر بمغادرته لمنصبه الأسبوع الماضي.
وفي ذلك الوقت، حذر مسؤولو الاستخبارات السابقون من أن الترشيح كان محاولة "لتحييد" وكالات الاستخبارات الأمريكية كصوت مستقل وموضوعي في الشؤون العالمية، كما أنها تعتبر من المؤسسات التي تُقيم أداء الرئيس الأمريكي على مستوى السياسة الخارجية.
وقال رولف موات لارسن، وهو ضابط سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لصحيفة الجارديان: "أخشى أن يكون هذا المدير بطيئًا في التعامل مع معايير وإجراءات الحكم التي يتخذها الرئيس الأمريكي، مما يجعل الأخير يحظى بجمع سلطة تنفيذية غير مسبوقة".
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للقيام بذلك، يحتاج ترامب إلى تحييد مجتمع الاستخبارات أو على الأقل كتم آرائها، وهو الأمر الذي ترى الأوساط السياسية الأمريكية أن تعيين راتكليف سيكون أداة واضحة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.