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أزمة جديدة.. أسباب فشل مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات

لم يجد جون راتكليف المرشح لقيادة الاستخبارات الأمريكية من قبل ترامب الدعم الكافي للحصول على هذا المنصب وهو الأمر الذي كان له العديد من الأبعاد السياسية
تحرير:محمود نبيل ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
ترامب
ترامب
لا تزال الأزمات السياسية التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الداخلي، تُهدد فرص الاستقرار في إدارة البيت الأبيض، خاصة أن كل الإجراءات التي يتخذها على المستوى السياسي تجد معارضة شديدة من الكونجرس، وجاء اختيار جون راتكليف، عضو الكونجرس الجمهوري عن تكساس، كأحدث الملفات التي لم يستطع الرئيس الأمريكي خلالها إقناع الكونجرس بتوليه منصب رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي يدير كل الأجهزة المعلوماتية في الولايات المتحدة، بما في ذلك CIA.
وحسب ما أكدته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن ترشيح الرئيس الأمريكي لتولي جون راتكليف منصب مدير الاستخبارات الوطنية، فشل في إقناع الكونجرس بعد خمسة أيام فقط من إعلان ترشيحه. اقرأ أيضا: ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن راتكليف واجه العديد
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تحذيرات-لترامب-من-الإفراط-في-عقوبات-روسيا

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا لتسميمها جاسوس سابق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا عام 2018. في بريطانيا عام 2018. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس في بيان إن "واشنطن ستعارض أي مساعدة لموسكو من جانب المؤسسات المالية الدولية"، بحسب فرانس برس، مضيفة أن واشنطن ستقيد إمكانية وصول المصارف الأمريكية إلى سوق الديون السيادية الروسية، وستحد أيضًا من صادرات السلع والتكنولوجيا إلى موسكو.
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
دونالد ترامب

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح عناصر داعش

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول الأوروبية بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بإطلاق سراح مسلحي داعش المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم، مضيفا: "نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم، وإذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا". أوضح ترامب أن واشنطن ستضطر على الأرجح لإطلاقهم إلى أوروبا إذا لم يأخذهم الأوروبيون، لأنهم كانوا عائدين إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى، حسب تعبيره.
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أحداث-11-سبتمبر

ترامب يوقع قانون تمديد الرعاية لضحايا 11 سبتمبر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مشروع قانون لرعاية رجال الإنقاذ الناجين من الهجمات الإرهابية في نيويورك في 11 سبتمبر 2001. وفي الأسبوع الماضي، صوّت مجلس الشيوخ على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا 11 سبتمبر لمدة 73 عامًا، بأغلبية ساحقة من 97 صوتا مقابل صوتين معارضين. فبعد سنوات من النزاعات داخل الكونجرس، صوت مجلس الشيوخ رسميا على إعادة تمديد العمل بصندوق تعويضات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، وتوفير الدعم المالي بشكل فعال للمساعدة في دفع فواتير الرعاية الصحية لآلاف رجال الإنقاذ والناجين من الهجمات.
روبرت-مولر

بعد استدعائه.. ماذا يريد الديمقراطيون من مولر؟

غدا الأربعاء، سيدلي روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بشهادته أمام لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي. وكشف كبار النواب الديمقراطيين كيف يخططون لاستجواب مولر، حيث سيكون هدفهم النهائي هو جعل تقرير مولر المكون من 448 صفحة عن علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، واتهامه بإعاقة العدالة جذابة ومثيرة للاهتمام للشعب الأمريكي. حيث قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، يوم الأحد، إن القيام بذلك أمر مهم لأن معظم الأميركيين لم يقرأوا ملخص مولر لتحقيقه الذي استمر عامين.
دونالد ترامب

«أعدها إلى بلادها».. مؤيدو ترامب يهاجمون إلهان عمر

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد شعارا جديدا لحملة إعادة انتخابه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها العام المقبل. هتف حشد من مؤيدي ترامب في تجمع انتخابي، ليلة أمس الأربعاء: "أعدها إلى بلادها!"، في إشارة إلى إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاما كلاجئة. وكانت إلهان عمر واحدة من أربع نائبات ديمقراطيات، طالتهن إهانات الرئيس الأمريكي العنصرية، في تغريدة له طالبتهن بالعودة إلى بلدانهن.
دونالد ترامب

انقسام أمريكي بسبب تغريدات ترامب العنصرية

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، لإدانة التصريحات العنصرية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع. ففي يوم الأحد الماضي، أثار ترامب حالة من الغضب عندما وجه سلسلة من التغريدات العنصرية، ضد 4 عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب يطلب منهن "العودة" إلى بلدانهن الأصلية. في الوقت الذي يعد فيه عضوات الكونجرس اللاتي هاجمهن ترامب، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طالب، وإلهان عمر وآيان بريسلي، مواطنات أمريكيات، ولد 3 منهن في الولايات المتحدة، فيما ولدت إلهان عمر في الصومال، ووصلت إلى الولايات المتحدة وهي في الثانية عشرة من عمرها.
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