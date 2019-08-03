أزمة جديدة.. أسباب فشل مرشح ترامب لرئاسة الاستخبارات

لم يجد جون راتكليف المرشح لقيادة الاستخبارات الأمريكية من قبل ترامب الدعم الكافي للحصول على هذا المنصب وهو الأمر الذي كان له العديد من الأبعاد السياسية

تحرير:محمود نبيل ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

ترامب

لا تزال الأزمات السياسية التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المستوى الداخلي، تُهدد فرص الاستقرار في إدارة البيت الأبيض، خاصة أن كل الإجراءات التي يتخذها على المستوى السياسي تجد معارضة شديدة من الكونجرس، وجاء اختيار جون راتكليف، عضو الكونجرس الجمهوري عن تكساس، كأحدث الملفات التي لم يستطع الرئيس الأمريكي خلالها إقناع الكونجرس بتوليه منصب رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي يدير كل الأجهزة المعلوماتية في الولايات المتحدة، بما في ذلك CIA.

وحسب ما أكدته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن ترشيح الرئيس الأمريكي لتولي جون راتكليف منصب مدير الاستخبارات الوطنية، فشل في إقناع الكونجرس بعد خمسة أيام فقط من إعلان ترشيحه. اقرأ أيضا: ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن راتكليف واجه العديد