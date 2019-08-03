ممرضة تحاول الانتحار هربا من الديون في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

انتحار - تعبيرية

أقدمت ممرضة في العقد الثالث من العمر مقيمة بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال؛ وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون ومرورها بأزمات مالية. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني عبيد عن وصول "سعدية. س. ر - 33 عاما - ممرضة"، إلى مستشفى دكرنس في حالة اعياء شديدة وقئ مستمر ادعاء تسمم.

بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرتها نفوا وجود شيهة جنائية في الوفاة، وأكدوا أنهم فوجئوا بها تصرخ من الإعياء الشديد، وتبين ابتلاعها حبة حفظ الغلال السامة بسبب سوء حالتها النفسية مؤخرا، حيث تمر بضائقة مالية.وتقرر نقل المصابة إلى مستشفى المنصورة الدولي وإيداعها في العناية المركزة