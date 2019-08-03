جريمة

ممرضة تحاول الانتحار هربا من الديون في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
انتحار - تعبيرية
انتحار - تعبيرية
أقدمت ممرضة في العقد الثالث من العمر مقيمة بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع قرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال؛ وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب تراكم الديون ومرورها بأزمات مالية. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني عبيد عن وصول "سعدية. س. ر - 33 عاما - ممرضة"، إلى مستشفى دكرنس في حالة اعياء شديدة وقئ مستمر ادعاء تسمم.
بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرتها نفوا وجود شيهة جنائية في الوفاة، وأكدوا أنهم فوجئوا بها تصرخ من الإعياء الشديد، وتبين ابتلاعها حبة حفظ الغلال السامة بسبب سوء حالتها النفسية مؤخرا، حيث تمر بضائقة مالية.وتقرر نقل المصابة إلى مستشفى المنصورة الدولي وإيداعها في العناية المركزة
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بالخرطوش في مشاجرتين بشبرا الخيمة، بسبب خلاف على 500 جنيه وخلافات الجيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتبين أن الواقعة الأولي بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ه م م - 35 سنة - صاحب محل دواجن" بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته.
حريق كنيسة الأنبا بولا

المعمل الجنائي يعاين انفجار كابل كهرباء المعصرة

تعكف قوات الحماية المدنية بالقاهرة على تبريد آثار الحريق الذى اندلع فجر اليوم فى كابل كهربائي رئيسي بمنطقة المعصرة، وذلك لضمان عدم تجدد النيران بعد السيطرة عليها خلال وقت محدود من اندلاعها، وتتولى قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع مهندسي الحي الذى اندلعت فيه النيران ومهندسي شركة الكهرباء على تأمين خط الكهرباء، وإعادة فحص الكابلات المتصلة بمكان الحريق لتأمينها، تفاديًا لتفاقم حجم الحرائق التى تندلع جراء ماس كهربائي، ومازالت القوات تفرض كردونًا أمنيًا بالمكان بالتزامن مع عملية التبريد والصيانة والفحص الهندسي لمكان الحريق.
المستشار-حسن-فريد

«بيت المقدس وخلية مدينة نصر» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة نصاب و4 مسؤولين بالشهر العقاري، لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على أرض مقام عليها مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي، والتي تقدر قيمتها بـ170 مليون جنيه، فى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني، ونسبت التحقيقات للمتهمين الثلاثة تسهيل الاستيلاء للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.
توك-توك

لسرقة توك توك.. تقييد سائق وإلقائه بترعة في كفرالشيخ

عثر أهالى عزبة فرحة بمركز مطوبس، منذ قليل، على شاب مقيد بترعة القرية بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص به وتقييده وإلقائه بها، ليقوم الأهالي بإنقاذه، وتم نقلة إلى مستشفى مطوبس المركزى. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي بوصول شاب قام الأهالي بإنقاذه من الغرق، بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الذى يقوده وتقيده وإلقائه بالمصرف.
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انتحار

انتحار فتاة مراهقة بالدقهلية بسبب تنظيف المنزل

أنهت فتاة في مرحلة المراهقة حياتها بالانتحار شنقا داخل غرفتها بقرية بهوت التابعة لمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافاتها مع والدتها ورفضها المشاركة في تنظيف المنزل قبل عيد الأضحى، إذ نشبت مشادة بينهما انتهت بتأديب والدتها لها بالضرب، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز نبروه بورود إشارة من المستشفى المركزي تفيد وصول فتاة تدعى "سعدية. ر. م."، 14 عاما، وشهرتها «شاهندة»، جثة هامدة وحول عنقها آثار زرقاء شبهة شنق.
الانتحار شنقا - أرشيفية

بسبب التنسيق.. انتحار طالب ثانوي في الدقهلية

أقدم طالب بالثانوية العامة من أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على إنهاء حياته والانتحار شنقا داخل غرفته، لفشله في دخوله الكلية التي يرغب فيها، نظرا لارتفاع التنسيق هذا العام، بينما مجموعه لا يزيد على 87%، ما تسبب في دخوله في حالة نفسية سيئة، فضلا عن تأنيب أهله له. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم الشرطة بوصول "محمود. ا. ح- 18 عاما"، من إحدى قرى المركز، جثة هامدة إلى مستشفى أجا المركزي، وبرقبته آثار اختناق.
إطلاق-نار

مأساة صاحب محل.. أوصى زوجته بأولاده وانتحر بالرصاص

ضاقت به الأرض بما رحبت، تقطعت به السُبل، أغلقت في وجهه أبواب الحياة واحد تلو الآخر، وقع في أزمة مالية أضحى أسيرها، حاول إيجاد طريق ينتشله من ويلات الديون المتراكمة التي اضطرته للهرب من مستحقيها خوفا من مطالباتهم المستمرة له بضرورة سداد المبالغ التي اقترضها منهم في وقت سابق، حتى أنه مكث في المنزل فصار حبيس جدرانه الأربعة، ليصاب بأزمة نفسية تقترب من حالة الاكتئاب بدت أعراضها جلية لأهل البيت لاسيما زوجته لكن بعد فوات الأوان، اتخذ رب الأسرة قرارا هو الأصعب، ودع الحياة منتحرا.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
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