بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند

يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب السوبر الألماني طوال تاريخه بواقع 7 مرات، وحل وصيفا 5 مرات من قبل. بينما توج بروسيا دورتموند باللقب 5 مرات وحل وصيفا 4 مرات، وتوج فيردر بريمن باللقب 3 مرات، بينما توجت أندية كايزرسلاوترن وشالكة وشتوتجارت وفولفسبورج باللقب مرة واحدة من قبل. وتواجه

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب السوبر الألماني طوال تاريخه بواقع 7 مرات، وحل وصيفا 5 مرات من قبل.



بينما توج بروسيا دورتموند باللقب 5 مرات وحل وصيفا 4 مرات، وتوج فيردر بريمن باللقب 3 مرات، بينما توجت أندية كايزرسلاوترن وشالكة وشتوتجارت وفولفسبورج باللقب مرة واحدة من قبل.



وتواجه بايرن ميونيخ ودورتموند في السوبر الألماني بشكله الجديد 5 مرات من قبل، وفاز باللقب أعوام 2012 و2016 و2017، بينما حسم دورتموند مواجهتي 2013 و2014، وسبق أن تواجه مرة واحدة من قبل في الشكل القديم للبطولة عام 1989 وفاز دورتموند باللقب.



وبشكل عام، توج بطل الدوري الألماني بالسوبر 12 مرة من قبل، بينما توج وصيف الدوري الألماني باللقب 3 مرات، ويعد روبرت ليفاندوفسكي الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 5 أهداف.