رياضة

بايرن يجدد الصراع مع دورتموند في السوبر الألماني

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، النسخة العاشرة من السوبر الألماني بشكله الجديد، وذلك عندما يواجه بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، نظيره بروسيا دروتموند، وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويتطلع بايرن ميونيخ اليوم للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي، إذ تغلب حينها على إينتراخت فرانكفورت بخماسية نظيفة في المباراة التي احتضنها حينها ملعب كومرتسبانك أرينا، وشهدت تسجيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك".
ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب السوبر الألماني طوال تاريخه بواقع 7 مرات، وحل وصيفا 5 مرات من قبل. بينما توج بروسيا دورتموند باللقب 5 مرات وحل وصيفا 4 مرات، وتوج فيردر بريمن باللقب 3 مرات، بينما توجت أندية كايزرسلاوترن وشالكة وشتوتجارت وفولفسبورج باللقب مرة واحدة من قبل. وتواجه
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بيب جوارديولا

«التحدي الرائع» يشعل لهيب مواجهة جوارديولا وكلوب

حثّ بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبيه على الاستعداد لـ«التحدي الرائع»، ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بالفوز في مواجهتهما المبكرة، غدًا الأحد في الدرع الخيرية. قاد المدرب الإسباني مانشستر سيتي إلى إحراز لقب البريميرليج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول، في موسم ملتهب استمر فيه التشويق حتى الجولة الأخيرة. ويجدد الناديان خصومتهما عندما يلتقيان على ملعب ويمبلي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتقام مباراة درع الدرع الخيرية بين بطلي الدوري والكأس، وبما أن سيتي أحرز الاثنتين فسيواجه ليفربول وصيفه في الدوري.
هاري ماجوير

هل يصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم؟

سيصبح الإنجليزي هاري ماجواير، أغلى مدافع في العالم حسب وسائل الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي على التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أمريكي). وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 مليون مكافآت)، وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو) في يناير 2018.
ريبيري‎

الدوري السعودي أو القطري الوجهة المقبلة لريبيري

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبري قريب من تحديد وجهته المقبلة عقب رحيله عن صفوف بايرن ميونيح بنهاية الموسم الماضي، حيث بات قريبًا للغاية من الذهاب إلى الخليج من خلال أي من الدوري السعودي أو الدوري القطري، وارتبط اسم ريبيري بالانتقال إلى أي من إينتراخت فرانكفورت أو شيفيلد يونايتد، إلا أنه بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفضل نهاية مسيرته الاحترافية في الخليج، ويستعد النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا للانتقال إلى أي من الدوري السعودي أو القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد إنهائه بعد الفحوصات الطبية في ميونيخ.
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ريبيري‎

الدوري السعودي أو القطري الوجهة المقبلة لريبيري

يبدو أن النجم الفرنسي فرانك ريبري قريب من تحديد وجهته المقبلة عقب رحيله عن صفوف بايرن ميونيح بنهاية الموسم الماضي، حيث بات قريبًا للغاية من الذهاب إلى الخليج من خلال أي من الدوري السعودي أو الدوري القطري، وارتبط اسم ريبيري بالانتقال إلى أي من إينتراخت فرانكفورت أو شيفيلد يونايتد، إلا أنه بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يفضل نهاية مسيرته الاحترافية في الخليج، ويستعد النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا للانتقال إلى أي من الدوري السعودي أو القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، مباشرة بعد إنهائه بعد الفحوصات الطبية في ميونيخ.
بايرن-ميونخ (2)

مدربو البوندسليجا يتوقعون الفائز بلقب الموسم المقبل

أعرب معظم مدربي أندية الدوري الألماني لكرة القدم، عن توقعاتهم بأن يكون بايرن ميونخ حامل لقب البطولة هو المرشح الأقوى للفوز باللقب في الموسم الجديد ليكون الموسم الثامن على التوالي الذي يفوز فيه بايرن باللقب، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وكشف استطلاع للرأي، أنَّ 15 من مدربي الأندية الـ18 المشاركة في الدوري الألماني "بوندسليجا"، يتوقعون فوز بايرن ميونخ باللقب، ويأتي في مقدمة هؤلاء المدربين الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ والذي قاد الفريق للقب في الموسم الماضي.
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه: بايرن لن يشارك في جنون أسعار اللاعبين

انتقد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، الأجور المرتفعة التي تدفعها الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وبالتحديد الأندية في الدوريات الإسبانية والإيطالية والإنجليزية، ضاربا المثل بالأجر الذي يحصل عليه النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة، وقال رومينيجه في هذا الشأن: "لا أشعر بالقلق إزاء الأرقام الضخمة التي تُدفع في الصفقات، حتى أصبح انتقال لاعب بـ100 مليون أو 120 مليون يورو أمرا طبيعيا لا يدعو للدهشة"، وذلك بحسب ما صرح به لصحيفة "بيلد" الألمانية.
بكينباور

أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ يصارع الموت

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية يصارع المرض حاليا ويبدو أن حالته ازدادت تدهورا خلال الأيام القليلة السابقة، وذلك بعد إصابته بالزهايمر، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، إن أيقونة بايرن ميونيخ تأثرت ذاكرته بفعل المرض ولا يوجد أمل في التحسن، يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد بيكنباور نفسه أن عينه اليمنى أصبحت مهددة بالعمى الكلي بعدما كشف عن أن رؤيته بها تضاءلت بشكل كبير، وأجرى صاحب الـ73 عاما عمليتين في القلب في وقت سابق.
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