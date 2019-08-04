دراسة: رقع الأستروجين تصيب النساء بأمراض القلب

وجدت أبحاث جامعة بيتسبرج صلة بين عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وعلاج الأستروجين، خاصة في شكل رقعة، إذ كان يُعتقد في السابق أن رقع الأستروجين الأكثر أمانًا.

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

رقع الأستروجين البديل

عند اقتراب المرأة من سن اليأس، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر فى حالتها النفسية وصحتها الجسدية، وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذي تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب وتصلب الشرايين. يعد العلاج بالأستروجين آمنًا عموما، ولكن هناك بعض المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وروابطه بسرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

للهرمون القوي تأثيرات فى كل جزء من الجسم، وفي الحقيقة لم يفهم العلماء بعدُ كل ما يفعله أو كيف يزيد من مخاطر أمراض القلب. كما وجدت أبحاث جامعة بيتسبرج صلة بين عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وعلاج الأستروجين، خاصة في شكل رقعة، إذ كان يُعتقد في السابق أن رقع الأستروجين الأكثر أمانًا. اقرأ أيضا: 10 أطعمة