صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

دراسة: رقع الأستروجين تصيب النساء بأمراض القلب

وجدت أبحاث جامعة بيتسبرج صلة بين عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وعلاج الأستروجين، خاصة في شكل رقعة، إذ كان يُعتقد في السابق أن رقع الأستروجين الأكثر أمانًا.
تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
رقع الأستروجين البديل
رقع الأستروجين البديل
عند اقتراب المرأة من سن اليأس، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر فى حالتها النفسية وصحتها الجسدية، وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذي تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب وتصلب الشرايين. يعد العلاج بالأستروجين آمنًا عموما، ولكن هناك بعض المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وروابطه بسرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
للهرمون القوي تأثيرات فى كل جزء من الجسم، وفي الحقيقة لم يفهم العلماء بعدُ كل ما يفعله أو كيف يزيد من مخاطر أمراض القلب. كما وجدت أبحاث جامعة بيتسبرج صلة بين عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وعلاج الأستروجين، خاصة في شكل رقعة، إذ كان يُعتقد في السابق أن رقع الأستروجين الأكثر أمانًا. اقرأ أيضا: 10 أطعمة
اقرأ المزيد
زهايمر (2)

اختبار جديد للدم يكتشف الزهايمر قبل سنوات من ظهوره

نجح الباحثون بكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، في اكتشاف طريقة جديدة من نوعها لتشخيص الخرف لدى مريض الزهايمر عن طريق فحص الدم، ربما قبل سنوات من إجراء فحص الدماغ للكشف عن المرض. قال الباحثون في تقريرهم عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Neurology الطبية، إن الاختبار سيحلل مستويات بروتينات الأميلويد، التي يُعتقد أنها مؤشر على مرض الزهايمر. إلى جانب عوامل أخرى، بما في ذلك العمر والوراثة، قال الباحثون إن اختبارهم دقيق بنسبة 94%، من حيث التنبؤ بالمرض المدمر، حسب صحيفة فوكس نيوز الأمريكية.
الصداع والإرهاق

دراسة: النساء الأكثر عرضة للصداع النصفي

توجد كثير من الأسباب المؤدية للصداع مثل ضغوط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والجلوس المستمر أمام التليفزيون أو الهواتف المحمولة، وليس ذلك فقط، بل يحدث نتيجة لبعض من المشكلات الصحية، وتناول المشروبات السكرية والنوم المستمر، والتعرض للشمس أو الضوء من المحفزات التي تزيد من الصداع النصفي، كما جاءت بعض الدراسات موضحة أن النساء هن الأكثر عرضة للصداع النصفي أكثر من الرجال، قد تكون نتيحة للاختلاف البيولوجي، أو مدى تأثير العوامل الخارجية، نقلًا عن "boldsky".
لعنب

العنب يحميكِ من التجاعيد بـ7 وصفات طبيعية

العنب من الفاكهة اللذيذة، ويتميز بعدة ألوان، منها الأحمر والأصفر، وله العديد من الفوائد الصحية والجمالية، فهو غني بالعديد من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، ومنها فيتامين ب6، وفيتامين أ وفيتامين ج، والماغنيسيوم، والفسفور، والحديد وغيرها، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التجاعيد وتعمل على تجديد البشرة ونضارتها؛ لذلك يدخل العنب في تكوين بعض كريمات التجميل. وفي السطور التالية نساعدك التعرف على فوائد العنب الجمالية للبشرة والشعر..
اقرأ المزيد من الأخبار
فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة

زيت فيتامين E علاج سحري لبشرتك.. يحمي من الشيخوخة

بالطبع سمعتِ كثيرا عن فوائد فيتامين E واستخداماته المتعددة، خاصة أنه يضاف لمنتجات العناية بالبشرة والشعر، كما أنه يباع على شكل زيت يمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة. يحارب زيت فيتامين E علامات الشيخوخة، ويحمي من التلوث، ويقلل من ظهور البقع الداكنة، على سبيل المثال لا الحصر؛ لذلك فمن المنطقي أن هذا المكون القوي يحظى بشعبية كبيرة. زيت فيتامين E مشتق بشكل طبيعي، ويوجد في مصادر مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبطاطا الحلوة، كما أن أجسامنا تنتجه أيضا.
البلازما-لتساقط-الشعر (1)

هل يتساقط شعرك في الصيف؟.. تعرف على الأسباب

خلال الصيف يتأثر الجسم والشعر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وقد يحدث التساقط، ولكن لا تقلق، وقبل معرفة أسباب التساقط في الصيف، لا بد من فهم كيف يعمل الشعر؟ تنمو الشعرة الواحدة من 3- 5 سنوات، وبعد ذلك تسقط لتدخل الحويصلة في مرحلة السكون لمدة 3 أشهر قبل بدء الدورة مرة أخرى، وعلى الرغم من عدم وضوح السبب، فإن هناك عددا أكبر من الجريبات تظل في مرحلة السكون لفترة أطول في الصيف. خلال فصلي الشتاء والربيع، تصبح دورة النمو سريعة مرة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت بعض الدراسات أننا نفقد ما يصل إلى ضعف عدد الشعر في الصيف مقارنة بالأشهر الباردة.
شكل-جسمك-يكشف-عن-صحتك

شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها. لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
العيش في الحدائق

العيش في المساحات الخضراء يقلل رغبتك في السجائر

عند فتح التليفزيون ومشاهدة الإعلانات في الفواصل بين المسلسلات أو البرامج ستجد الكثير منها عن الكومباوند أو التي تدعوك لشراء شقة في أحد الأماكن التي تحتوي على المساحات الخضراء التي تجذبك في الحال بعيدا عن الزحام والتمتع بالنظر إليها في كل وقت، ولكن نظرا للتكاليف العالية فإنك تحلم فقط بالجلوس في أحد هذه الأماكن ليوم واحد. وكشفت دراسة أن العيش في مكان ما مع إطلالة على الحديقة أو الحديقة قد يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة أو السجائر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org