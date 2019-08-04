دراسة: رقع الأستروجين تصيب النساء بأمراض القلب

وجدت أبحاث جامعة بيتسبرج صلة بين عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وعلاج الأستروجين، خاصة في شكل رقعة، إذ كان يُعتقد في السابق أن رقع الأستروجين الأكثر أمانًا.
عند اقتراب المرأة من سن اليأس، تحدث بعض التغيرات التي تؤثر فى حالتها النفسية وصحتها الجسدية، وتشير دراسة جديدة إلى أن العلاج بالهرمونات البديلة الذي تستخدمه ملايين النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال زيادة تراكم الدهون حول القلب وتصلب الشرايين.
يعد العلاج بالأستروجين آمنًا عموما، ولكن هناك بعض المحاذير بسبب آثاره القلبية الوعائية الضارة المحتملة وروابطه بسرطان الثدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
للهرمون القوي تأثيرات فى كل جزء من الجسم، وفي الحقيقة لم يفهم العلماء بعدُ كل ما يفعله أو كيف يزيد من مخاطر أمراض القلب.
كما وجدت أبحاث جامعة بيتسبرج صلة بين عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وعلاج الأستروجين، خاصة في شكل رقعة، إذ كان يُعتقد في السابق أن رقع الأستروجين الأكثر أمانًا.
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للهرمون القوي تأثيرات فى كل جزء من الجسم، وفي الحقيقة لم يفهم العلماء بعدُ كل ما يفعله أو كيف يزيد من مخاطر أمراض القلب.
كما وجدت أبحاث جامعة بيتسبرج صلة بين عامل الخطر الأساسي لأمراض القلب وعلاج الأستروجين، خاصة في شكل رقعة، إذ كان يُعتقد في السابق أن رقع الأستروجين الأكثر أمانًا.
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قد تبدو أعراض انقطاع الطمث؛ كالتعرق الليلي وتقلب المزاج وضعف العظام والانزعاج المهبلي في بعض الأحيان غير محتملة، إذ إنه في سن 52 تهبط مستويات الأستروجين وينتهي التبويض، كما أن العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) في شكل حبوب أو رقع الأستروجين يمكن أن يخفف من الأعراض غير السارة التي تعاني منها نحو 57% من النساء.
وجدت أكبر دراسة أجريت حتى الآن حول مخاطر العلاج بالهرمونات البديلة أن تلك العلاجات تزيد من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والجلطات الدموية وسرطان الثدي، بدرجات متفاوتة حسب الحالة ونوع العلاج وعمرها؛ لذلك فإن اتخاذ قرار العلاج بالهرمونات من عدمه، يتم تحديده حسب المخاطر.
وتشير أحدث الأبحاث في هذا الموضوع، والتي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، إلى ظاهرة جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
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لمدة 4 سنوات، تابع الباحثون مئات النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 42 و58، وكان بعضهن يخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة، فتم تقسيم مجموعة العلاج بالهرمونات البديلة بشكل أكبر بين اللاتي حصلن على هرمونات تكميلية من خلال رقعة الجلد، وغيرهن ممن تناولن جرعات الأستروجين في شكل حبوب.
ومن المفارقات أن الأبحاث السابقة التي أجرتها الباحثة البارزة في جامعة بيتسبرج، سمر الخضري، اقترحت أن النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية، واللاتي لديهن مستويات منخفضة من الأستروجين في دمائهن، لديهن كمية أكبر من الدهون في كيس حول قلوبهن، وهي علامة سيئة للأعضاء.
اعتقدت «الخضري» أن العلاج بالهرمونات البديلة ربما يقلل من تراكم الدهون، لكن نتائج الدراسة كانت مفاجئة، فمقارنة بالنساء اللاتي تناولن دواءً وهميا، فإن النساء اللاتي تناولن حبوب الأستروجين أصِبن بتراكم أقل من الدهون حول قلوبهن، أما من استخدمن رقعة الأستروجين، فكان لديهن تراكم دهون أكبر من المجموعتين السابقتين.
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ووجد الباحثون أن الشرايين بدأت تزداد صعوبة في هذه المجموعة بسرعة وبشكل دراماتيكي، ما يجعل من الصعب على الدم أن يتحرك بسهولة من خلالها، على الرغم من أن رقع الأستروجين موضعية وليس لها تأثير فى مستويات الالتهاب أو الدهون الثلاثية مثل الهرمونات الفموية، لذا لم تتمكن هي وفريقها بعد من تقديم أي توضيحات لما قد يحدث بسبب الرقعة.
لاحظت الدكتورة نانيت سيناترو، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أن الإرشادات تنصح الأطباء حاليا باستبدال رقع الأستروجين، إذ قالت: «هذه الدراسة تجعلنا نفكر مرتين في هذه التوصية وتذكرنا بأن هناك المزيد من البحث ما إذا كانت هرمونات انقطاع الدورة الشهرية تحمي النساء من أمراض القلب في وقت لاحق من العمر أو تزيد من مخاطرها».