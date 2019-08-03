قبل الدفاع..كيف تأسست جماعة «بيت المقدس» ومن قائدها؟

أوضح ممثل نيابة أمن الدولة أن القيادي الإرهابي محمد هارون نشأ متطرفا من صغره من تعاطي مخدرات لاتباع فكر التكفير ولم يقرأ كتابا للعلماء واتخذ العديد من الأسماء الحركية

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهماً خطراً من قيادات وأعضاء الجماعة، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية وهامة بالدولة.

على مدار 6 جلسات سابقة، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتهمين في القضية، ووصفوا المتهمين بالقضية بأنهم جماعة كذبت وزعمت زورا وبهتانا، أنها تطبق شريعة رب الأرض والسموات، سموا أنفسهم أنصار بيت المقدس، إلا أنهم أكثروا في مصر الفساد، فصب عليهم ربهم من العذاب. ترافع ممثل نيابة أمن الدولة،

على مدار 6 جلسات سابقة، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتهمين في القضية، ووصفوا المتهمين بالقضية بأنهم جماعة كذبت وزعمت زورا وبهتانا، أنها تطبق شريعة رب الأرض والسموات، سموا أنفسهم أنصار بيت المقدس، إلا أنهم أكثروا في مصر الفساد، فصب عليهم ربهم من العذاب.

ترافع ممثل نيابة أمن الدولة، أمام المحكمة قائلا: «سيدي الرئيس لقد مرت السنون حتى جاءت يناير 2011 وجاء قرار الإفراج السياسي عن المتهم الثاني محمد علي عفيفي ناصر، الذي نُفذ بحقه حكم الإعدام في مايو 2015 مع آخرين من عناصر التنظيم، والذي يعد القائد الحقيقي للتنظيم، فقد نشأ في أسرة متوسطة واشتهر ببيع المأكولات ودرس القانون في كلية الحقوق، ولما حصل على شهادته قام بتكفير كليته والقائمين عليها، سافر بعد ذلك إلى العراق واليمن، تحقيقا لما سماه بالجهاد، حتى عاد مقبوضا عليه في 2007».



قالت النيابة إن المتهمين سموا أنفسهم أنصار بيت المقدس وارتكبوا أفعال قتل الخلق، وأجرموا في حق مصر، التربة الخضراء والدرة البيضاء والعنبرة السوداء، ووصفوا الشعب بالكفار واستباحوا الدماء والأموال ودمروا الأملاك، واستعرض إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا جانبا من تاريخ تأسيس جماعة « بيت المقدس».

نوه ممثل النيابة بأن الجماعة جرى تأسيسها على يد تاجر عسل، اسمه «توفيق زيادة» عاث في الأرض فسادًا، انضم منذ 15 سنة إلى جماعة «التوحيد والجهاد»، مشيرا إلى أنه خرج بعد اعتقاله وبدأ في نشر الأفكار التفكيرية، واستقطاب عناصر جهلاء تحت جماعة أسموها «أنصار بيت المقدس» تم تأسيسها عام 2009، في محافظة شمال سيناء، كان غرضهم الخروج على الحاكم والقتل، وهذا ليس من شرع الله.



وتابعت النيابة: «مؤسس الجماعة تعرف لاحقًا على عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم، بينهم محمد منصور، ومحمد بكري هارون الذي كان بائع كاسيت ومدمنا للمخدرات، ولم يقرأ كتابا طول عمره، وفي 2011 قاموا جميعًا بمبايعة توفيق زيادة مؤسس التنظيم».



وأوضحت: «نحن أبرياء منكم، لقد جعل الله حرمة النفوس أعظم من البيوت المعظمة، واستقطبوا أعضاءً ولقنوهم أفكار القتل والتخريب والترويع، واستباحوا قتالنا وقتال الجيش والشرطة، وخالفوا إجماع العلماء»



تقول نيابة أمن الدولة: «شبهوا الجيش بالتتار والشرطة بالفجار، وتلك أفكار قيادات جاهلة، وجميعهم يعلم أن الشريعة لهم ستار، وقتلوا الأبرار والأخيار واستباحوا قتالنا مستندين بالخطأ، إلى رأى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل ذلك ينم عن جهل بالدين، وزعموا أن المسيحيين حاربوا الشريعة الإسلامية وليس لهم أمان، وهذا ضلال مبين، دون سند من الكتاب أو السنة».



واستطرد ممثل النيابة مشيرا إلى أن القيادي الإرهابي محمد هارون نشأ متطرفا من صغره، من تعاطى مخدرات لاتباع فكر التكفير، لم يقرأ كتابا للعلماء، اتخذ العديد من الأسماء الحركية منها «طارق وزياد»، وساعده في ذلك الهارب محمد الطوخي، فكانوا من القيادات، فى السجون تعرفوا على بعضهم اعتنقوا أفكار تنظيم القاعدة، وكان معهم المتهم الثاني المكنى بـ« أبو أسماء»، أصبح المسئول الفكري عن تنظيم بيت المقدس، ماذا عن باقي قيادات الجماعة؟ كانوا عشرة تحدثنا عن أربعة يتبقى مسئول التدريب واثنين أسسا خلية «كتائب الفرقان» التابعة للتنظيم ، أما عن التدريب البدني تبناه المتهم الهارب وائل عبد السلام الذي نشأ في المحلة الكبرى، واعتقل وعقب خروجه من السجن خرج لسيناء، وتولى تدريب أعضاء الجماعة.



سيدي الرئيس، الناس يصلون الفجر والمتهمون يضرمون الشر، تحرك الهارب فهمى عبد الرؤوف مستقلا السيارة المفخخة ولما وصل للمديرية تركها أمامها، واستقل سيارة أخرى يستقلها المتهمان 14 ، 35، وكل الوقائع مسجلة بالكاميرات، فجروا سيارة تحمل 800 كيلو جرام من المفرقعات، أحدث التفجير دمار كبير 4 قتلى ومن المصابين 75، دماء المسلمين قبل المسحيين بأى ذنب قتل هؤلاء؟».



واستطرد ممثل النيابة مشيرا إلى أن المتهم 188 محمد عدوي قدم للجماعة ما يقارب 2 مليون جنيه، منها مليون جاءت من الخارج كتبرعات أنفقت على شراء المفرقعات، أم باقى أعضاء اللجنة المالية منهم المتهمين أحمد خليل ومحمد حجازي، كما ساهم الأخير والمتهم محمد علي في إمداد الجماعة بأسلحة نارية عبر الحدود الغربية، بينما كانت هناك لجنة أخرى بالمطرية شكلها المتوفي سمير عبد الحكيم، تولت تحديد أوجه صرف الأموال بالمطرية.



نوهت النيابة بأن تفجير مديرية أمن القاهرة قتل لقلب العاصمة، واقعة صدر بها بيان عار، «فأنتم لستم أنصار ولا هنا بيت المقدس، جماعة اتخذت من الدين ستارا، فأفسدوا في الأرض»، وتساءلت النيابة: نكررها على المتهمين أين بيت المقدس من فعلتكم؟!، بأى دين تفجرون بيوت الله؟، بأى شريعة يقتل المواطنون في الشوارع؟، سيدى الرئيس كان هذا تنظيم اسمه بيت المقدس»