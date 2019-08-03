«مرضيش يسلفني» حل لغز مقتل «بقال» داخل «حظيرة»

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

جثة داخل الزراعات- أرشيفية

«مرضيش يديني بضاعة من المحل بتاعه واشتكاني لاخواتي فقتلته»، هكذا أدلى المتهم بقتل ابن عمه في مركز كفر الزيات بالغربية، بعد القبض عليه وحل لغز العثور على جثة بقال داخل حظيرة ماشية، وبه جرح نافذ بمنطقة الرأس، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، نتيجة خلافات مالية فيما بينهما، ما دعاه لاستدراج المجني عليه إلى حظيرة الماشية، لمساعدته في بعض الأعمال، وانهال عليه بماسورة حديدية، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الغربية، لغز العثور على جثة «بقال» داخل حظيرة ماشية، بمركز كفر الزيات، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، بسبب خلافات مالية بينهما. دلت تحريات المباحث أن المتهم سبق واشترى بضائع من المحل الخاص بالمجني عليه دون دفع ثمنها،