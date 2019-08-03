جريمة

«مرضيش يسلفني» حل لغز مقتل «بقال» داخل «حظيرة»

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
جثة داخل الزراعات- أرشيفية
جثة داخل الزراعات- أرشيفية
«مرضيش يديني بضاعة من المحل بتاعه واشتكاني لاخواتي فقتلته»، هكذا أدلى المتهم بقتل ابن عمه في مركز كفر الزيات بالغربية، بعد القبض عليه وحل لغز العثور على جثة بقال داخل حظيرة ماشية، وبه جرح نافذ بمنطقة الرأس، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، نتيجة خلافات مالية فيما بينهما، ما دعاه لاستدراج المجني عليه إلى حظيرة الماشية، لمساعدته في بعض الأعمال، وانهال عليه بماسورة حديدية، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كشفت مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الغربية، لغز العثور على جثة «بقال» داخل حظيرة ماشية، بمركز كفر الزيات، إذ تبين أن ابن عمه وراء ارتكاب الحادث، بسبب خلافات مالية بينهما. دلت تحريات المباحث أن المتهم سبق واشترى بضائع من المحل الخاص بالمجني عليه دون دفع ثمنها،
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ندم

زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
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حملات مرورية لضبط مساطيل الطرق.. سقوط 20 سائقا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتنفيذا لتعليمات رئيس غرفة عمليات الإدارة العقيد عماد حماد، تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 180 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 20 منهم للمخدرات، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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الزوجة والعشيق يشرحان كواليس تنفيذ قتل «لواء السلام»

اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة الخائنة وعشيقها، المتهمان بقتل لواء الشرطة المتقاعد بمنطقة السلام، واسمه «إسماعيل. ز»، خلال التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة، بعد العثور على جثة الضابط أعلى سطح العقار، وبها طعنة نافذة في منطقة البطن، وعثر إلى جواره على «مرتبة ومخدة وزردية»، لتتواصل المفاجآت في تلك القضية التي تمكن رجال المباحث من كشف لغز العثور عليها، إذ تبين أن زوجة الضابط دفعت 70 ألف جنيه للعشيق كى ينفذ جريمته النكراء، لتأمر النيابة العامة بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.
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تصرف غريب لـ«فتاة العياط» أمام القاضي.. وتأييد حبسها

أمرت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، باستمرار حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بعدما استمعت المحكمة اليوم إلى أقوال الفتاة التى اعترفت بقتل المجني عليه "الأمير مهند" دفاعًا عن شرفها حينما حاول اغتصابها وتهديدها بسكين، إذ شهدت الجلسة انهيار المتهمة وبكائها أمام القاضي وهى تروي تفاصيل ما حدث معها بالتقائها مع شخص على علاقة عاطفية بها واختفائه فجأة بعدما أخذ أحد هاتفيها المحمولين، فاتصلت به وفوجئت بالمجني عليه يجيبها ويطلب مقابلتها وحاول الاعتداء عليها فقتلته.
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مخطط كبير.. اعترافات المتهمون بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، إلى جلسة 4 من أغسطس المقبل، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة.. «التحرير» توضح قائمة الإتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية، والجرائم التي ساقتها إليهم نيابة أمن الدولة العليا.
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قبل المرافعات.. محطات هامة في قضية «كتائب حلوان»

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «كتائب حلوان»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
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طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
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كاميرات المراقبة.. أول خيط لحل لغز مقتل ضابط فيصل

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ضابط سابق مقتولا داخل شقته في منطقة فيصل، اليوم السبت، حيث تحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة وتفريغها لتحديد هوية الجناة، في حين استمع فريق المباحث لأقوال شاهد الواقعة، الذي أكد أنه يعمل بشركة المجني عليه منذ فترة، وأثناء تواجده بمقر الشركة تأخر المجنى عليه في الحضور إلى الشركة، واكتشف بعد ذلك وفاته، تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتحديد هوية الجناية وسرعة كشف ملابسات الحادث.
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