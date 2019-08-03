شروط ديبالا تعرقل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

باولو ديبالا

تطور وضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس على مدار الأسبوع الماضي، إذ بات واضحا أن الإدارة ومدرب الفريق لا يرغبان في استمراره، بل والأكثر من ذلك أن السيدة العجوز ترغب في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر، ويوافق لوكاكو على تلك الصفقة، وبات الأمر متوقفا على مانشستر يونايتد ويوفنتوس لإقناع ديبالا بالانضمام إلى قلعة الأولد ترافورد، وهو الانتقال الذي لا يفضله ديبالا لكثير من الأسباب، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ولا يفضل ديبالا الانتقال إلى اليونايتد، لعدم رغبته في خوض تحدّ لصناعة اسمه من جديد في دوري مختلف، إلى جانب غياب اليونايتد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والاكتفاء بالمشاركة في الدوري الأوروبي. كما يشعر ديبالا بالراحة مع يوفنتوس، ومن ثم على مانشستر يونايتد إقناعه بكل السبل، وأبرزها

ولا يفضل ديبالا الانتقال إلى اليونايتد، لعدم رغبته في خوض تحدّ لصناعة اسمه من جديد في دوري مختلف، إلى جانب غياب اليونايتد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والاكتفاء بالمشاركة في الدوري الأوروبي.



كما يشعر ديبالا بالراحة مع يوفنتوس، ومن ثم على مانشستر يونايتد إقناعه بكل السبل، وأبرزها الجوانب المادية، كما أن حقوق الصورة الخاصة بالنجم الأرجنتيني مملوكة من شركة أخرى، ويتوجب على مانشستر شراؤها، كما يطلب وكيل أعماله الحصول على 15 مليون يورو لإقناع ديبالا بالانتقال إلى إنجلترا.



ويرغب ديبالا في أن ينخفض الشرط الجزائي في عقده مع اليونايتد بنسبة 25%، في حال فشل الشياطين الحمر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم التالي، وهو الأمر الذي يرفضه مانشستر يونايتد.