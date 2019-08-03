رياضة

شروط ديبالا تعرقل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
باولو ديبالا
باولو ديبالا
تطور وضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس على مدار الأسبوع الماضي، إذ بات واضحا أن الإدارة ومدرب الفريق لا يرغبان في استمراره، بل والأكثر من ذلك أن السيدة العجوز ترغب في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر، ويوافق لوكاكو على تلك الصفقة، وبات الأمر متوقفا على مانشستر يونايتد ويوفنتوس لإقناع ديبالا بالانضمام إلى قلعة الأولد ترافورد، وهو الانتقال الذي لا يفضله ديبالا لكثير من الأسباب، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
ولا يفضل ديبالا الانتقال إلى اليونايتد، لعدم رغبته في خوض تحدّ لصناعة اسمه من جديد في دوري مختلف، إلى جانب غياب اليونايتد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والاكتفاء بالمشاركة في الدوري الأوروبي. كما يشعر ديبالا بالراحة مع يوفنتوس، ومن ثم على مانشستر يونايتد إقناعه بكل السبل، وأبرزها
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سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

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حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

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ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

رونالدو ينصح ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد

نصح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله في يوفنتوس باولو ديبالا بضرورة الانتقال إلى مانشستر يونايتد إن أراد أن يصبح بطلًا. وفور عودة ديبالا إلى تدريبات اليوفي أمس الخميس، طلب نصيحة رونالدو على "جروب واتس آب" بشأن الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد، وهي الصفقة التي إن تمت ستسمح للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال بدوره من اليونايتد إلى السيدة العجوز، ورحب رونالدو كثيرًا بفكرة رحيل ديبالا إلى الشياطين الحمر، مؤكدًا له أن أصبح بطلًا خلال الست السنوات التي قضاها مع مانشستر يونايتد في السابق، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحبط رغبة يوفنتوس في ضم لوكاكو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف فريقه يوفنتوس، والقتال على حجز مكان له في التشكيل الأساسي للسيدة العجوز تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه البيانكونيري لتحضير عرض إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يشمل العرض وجود ديبالا كجزء من صفقة تبادلية محتملة لضم لوكاكو، إلا أن ديبالا يرغب في البقاء في تورينو، ويستعد للعودة مبكرًا من إجازته لتعلم فلسفة ساري.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

يوفنتوس يخطط لخطف لوكاكو بورقة ديبالا

يحضر نادي يوفنتوس الإيطالي عرضًا لضم مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، من خلال إدخال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وحتى الآن، يحاول إنتر الإيطالي ضم لوكاكو البالغ من العمر 26 عامًا، إلا أن إنتر يرفض تلبية طلبات الشياطين الحمر المادية، حيث تقدم النيراتزوري بعرض مقابل 53,9 مليون جنيه إسترليني إلى جانب الإضافات لضم لوكاكو، إلا أن إدارة مانشستر ترفض بيع لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي دفعه اليونايتد للتعاقد مع المهاجم البلجيكي في عام 2017، وذلك حسب ما ذكر موقع "سكاي سبورتس".
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