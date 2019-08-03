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عودة حركة المترو في الاتجاهين بمحطة المرج الجديدة

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها في جميع سكك محطة المرج الجديدة، بعد الانتهاء من إصلاح عطل الشبكة الكهربائية في سكة رقم "2" بمحطة المرج الجديدة، مؤكدا في بيان رسمي، أن حركة القطارات تعمل حاليا بانتظام وبشكل طبيعى فى الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان.
وتعطلت الحركة القطارات صباح اليوم السبت، بسبب قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة ما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة، وأوضح عبد الهادي، في بيان، أن العطل لم يؤثر على عمل القطارات في محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، مشيرا إلى أن أنه يجري العمل على إصلاح العطل بالشبكة
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بناء (3)

بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
مجلس-النواب

بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
استقبال السياح في مطار شرم الشيخ.. أرشيفية

بعد رفع رسوم المغادرة.. تراجع أعداد السياح في الشتاء

زيادات متلاحقة تٌقر على السياح وشركات السياحة بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة أملًا في تحسن قيمة الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن تهاوى الجنيه أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، في حين تصطدم تلك الزيادات مع قطاع السياحة الذي يجاهد للعودة لأرقام ما قبل عام 2011. وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ14.7 مليون سائح وتحقيق عائدات مالية قدرت بـ12.5 مليار دولار، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
اول-زواج-الكترونى (1)

«الزواج الإلكتروني».. نهاية للروتين أم باب للتلاعب؟

«بالطبول والزغاريد»، في سابقة هى الأولى من نوعها في مصر، كانت محافظة بورسعيد شاهدة على إتمام أول حالة لـ«الزواج الإلكتروني» عبر تطبيق الأحوال الشخصية الجديد «المأذون الإلكتروني» الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد، داخل قاعة الاحتفالات بقرية الفيروز السياحية بالمحافظة، ليكون هذا التطبيق عوضا عن قسيمة الزواج التقليدية المكتوبة يدويا من قبل المأذون.
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تعطل-المترو (2)

المترو: تشغيل سكة واحدة بالمرج الجديدة بسبب انقطاع الكهرباء

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة صباح اليوم السبت، مما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة. وأكد عبد الهادي، في بيان، أن حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، وأوضح أنه يجري العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بمحطة المرج الجديدة.
خطوط نقل كهرباء

14 منطقة.. تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء بالقليوبية

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، اليوم السبت عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شبين القناطر وقليوب وقها، لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات، مشيرة إلى أن انقطاع التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم. وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن فصل التيار سوف يؤثر على عدد من القرى بالمراكز الثلاث وهي قرى "طحانوب وكفر طحا والمريخ وتل بنى تميم والكردى ومنشية الكرام وكفر شبين وصنافير والصباح وكفر السبيل وعرب السنابلة وأبو المعاطى ونوى والقشيش".
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بـ2.9 مليار دولار.. وضع حجر أساس سد تنزاني بتنفيذ مصري

وضع الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، حجر أساس مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، وذلك بحضور عدد كبير من كبار المسئولين التنزانيين، وممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، وسفير مصر بتنزانيا. وأشاد الرئيس التنزانى بالعلاقات بين مصر وتنزانيا وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما شهدته العلاقات مؤخرا من تطور كبير، معربا عن ثقته فى إنجاز المشروع الذى يعد حلما للشعب التنزانى، لتوفير الطاقة النظيفة.
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التموين تكشف حقيقة حذف المواطنين من البطاقات عشوائيًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التموين بإجراء حذف عشوائي ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية. وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التموين, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائي لأي مواطن مستحق للدعم ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
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