عودة حركة المترو في الاتجاهين بمحطة المرج الجديدة
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
مترو الأنفاق
قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها في جميع سكك محطة المرج الجديدة، بعد الانتهاء من إصلاح عطل الشبكة الكهربائية في سكة رقم "2" بمحطة المرج الجديدة، مؤكدا في بيان رسمي، أن حركة القطارات تعمل حاليا بانتظام وبشكل طبيعى فى الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان.
وتعطلت الحركة القطارات صباح اليوم السبت، بسبب قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة ما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة، وأوضح عبد الهادي، في بيان، أن العطل لم يؤثر على عمل القطارات في محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، مشيرا إلى أن أنه يجري العمل على إصلاح العطل بالشبكة
وتعطلت الحركة القطارات صباح اليوم السبت، بسبب قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة ما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة، وأوضح عبد الهادي، في بيان، أن العطل لم يؤثر على عمل القطارات في محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، مشيرا إلى أن أنه يجري العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بمحطة المرج الجديدة.
وتشهد حركة المترو تعطلا بين الحين والآخر، لأسباب فنية سرعان ما يتم معالجتها، وفي أواخر الشهر الماضي، توقفت حركة القطارات لمدة 20 دقيقة فقط بمحطة جمال عبدالناصر باتجاه المرج فقط، في الخط الأول، بعد حدوث عطل فني بأحد القطارات.
وقبلها بـ24 ساعة، شهدت حركة المترو بالخط الأول، عطلا مفاجئا بأحد "تراكات الإشارات" بالسكة ما بين محطتي عمرة والشهدء باتجاه حلوان، أدت إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعته لا تتجاوز 20 كم نتيجة لهذا العطل المفاجئ.