عودة حركة المترو في الاتجاهين بمحطة المرج الجديدة

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

مترو الأنفاق

قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها في جميع سكك محطة المرج الجديدة، بعد الانتهاء من إصلاح عطل الشبكة الكهربائية في سكة رقم "2" بمحطة المرج الجديدة، مؤكدا في بيان رسمي، أن حركة القطارات تعمل حاليا بانتظام وبشكل طبيعى فى الاتجاهين من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان.

وتعطلت الحركة القطارات صباح اليوم السبت، بسبب قطع بالشبكة الكهربائية بسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة ما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة، وأوضح عبد الهادي، في بيان، أن العطل لم يؤثر على عمل القطارات في محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، مشيرا إلى أن أنه يجري العمل على إصلاح العطل بالشبكة