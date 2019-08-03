رياضة

ناينجولان يتوعد إنتر بعد رحيله إلى كالياري

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
إنتر
إنتر
أكد النجم البلجيكي رادجا ناينجولان على أنه سيقدم كل ما لديه، كي يشعر الإنتر بالندم على قرار إعارته إلى صفوف كالياري، ومن المنتظر أن يجري ناينجولان الكشف الطبي في الفريق الإيطالي الذي سينتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة بالمجان، كما وافق على دفع الجزء الأكبر من أجره السنوي البالغ 4,5 مليون يورو، وقال ناينجولان في هذا الشأن: "اتخذت قراري، كان أشبه بالقرار الإجباري، ولكنه في نهاية المطاف اختياري"، وذلك في إشارة منه إلى إجبار إنتر له بالرحيل عن صفوف الفريق
وأضاف ناينجولان: "سأبدأ في العودة بالمشاركة بالمباريات من جديد الآن، وسأثبت للإنتر خطأ وجهة نظرهم، هذا ما يتوجب علي فعله، لذا يجب أن أحاول، وأن أقدم أفضل ما لدي مع كالياري". وسجل ناينجولان في موسمه الأول مع الإنتر الموسم الماضي 7 أهداف، إلا أنه عانى من الكثير من المشاكل البدنية مع الفريق إلى جانب أزمات
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
هدف-على-معلول (3)

حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
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أتلتيكو-مدريد

جودين يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشف أسطورة أتليتكو مدريد السابق، المدافع الأوروجوياني دييجو جودين، عن سبب رفضه العرض المغري الذي تقدم به مانشستر يونايتد العام الماضي لضمه، وذلك بعد أن قرر الرحيل خلال الميركاتو الصيفي القادم لصفوف إنتر واضعًا حدا لمسيرة مظفرة مع الروخيبلانكوس شهدت تتويجه بلقب الدوري الإسباني والوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ورفض جودين البالغ من العمر 33 عامًا، العام الماضي العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مفضلًا البقاء في قلعة واندا متروبوليتانو، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كافاني

إنتر يوجه بوصلته تجاه كافاني لتعويض لوكاكو

يبدو أن الطريق نحو التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بات صعبًا للغاية أمام الإنتر، وبالتالي بدأ النيراتزوري في وضع الخطط البديلة والتي تمثلت في التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وينتظر الإنتر فقط معرفة رأي اللاعب نفسه قبل التقدم بعرض رسمي لضمه، ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بات مهاجم الإنتر، الأرجنتيني ماورو إيكاردي قريبًا من الرحيل، وبات لوكاكو قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا، وذلك يخشى الإنتر الدخول للموسم الجديد دون تدعيمات كافية.
لوكاكو-مانشستر-يونايتد

يوفنتوس الأقرب لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس بات مرشحًا فوق العادة للزفر بخدمات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تأكيد إنتر على مواصلة عمله على إتمام تلك الصفقة، وقال مدير إنتر بيبي ماروتا يوم الاثنين الماضي أن إنتر تقدم بعرض قيمته 54 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم البلجيكي، إلا أن مانشستر يونايتد رفض العرض، ويرى الشياطين الحمر أن اللاعب الذي سجل 113 هدفًا في 252 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، و48 هدفًا في 81 مباراة مع بلجيكا، يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا.
أنطونيو-كونتي

كونتي يعدد إيجابيات مواجهة يوفنتوس وديا

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن مواجهة فريقه الإنتر لغريمه يوفنتوس وديًا غدًا الأربعاء، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وقال كونتي عن تلك المباراة: "خوض مثل تلك المباريات يوضح لنا المستوى الذي وصلنا إليه سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها، سنحلل الإيجابيات والسلبيات من أجل التطور، وبالنسبة للاعب فيسينو، فهو عاد إلينا مصابًا ويعمل حاليًا على التعافي، وبات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب من جديد، كما بدأ جودين التدرب، هما لاعبان مميزان ونشعر بالسعادة لتواجدهما معنا".
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