ناينجولان يتوعد إنتر بعد رحيله إلى كالياري

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

إنتر

أكد النجم البلجيكي رادجا ناينجولان على أنه سيقدم كل ما لديه، كي يشعر الإنتر بالندم على قرار إعارته إلى صفوف كالياري، ومن المنتظر أن يجري ناينجولان الكشف الطبي في الفريق الإيطالي الذي سينتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة بالمجان، كما وافق على دفع الجزء الأكبر من أجره السنوي البالغ 4,5 مليون يورو، وقال ناينجولان في هذا الشأن: "اتخذت قراري، كان أشبه بالقرار الإجباري، ولكنه في نهاية المطاف اختياري"، وذلك في إشارة منه إلى إجبار إنتر له بالرحيل عن صفوف الفريق

وأضاف ناينجولان: "سأبدأ في العودة بالمشاركة بالمباريات من جديد الآن، وسأثبت للإنتر خطأ وجهة نظرهم، هذا ما يتوجب علي فعله، لذا يجب أن أحاول، وأن أقدم أفضل ما لدي مع كالياري". وسجل ناينجولان في موسمه الأول مع الإنتر الموسم الماضي 7 أهداف، إلا أنه عانى من الكثير من المشاكل البدنية مع الفريق إلى جانب أزمات

وأضاف ناينجولان: "سأبدأ في العودة بالمشاركة بالمباريات من جديد الآن، وسأثبت للإنتر خطأ وجهة نظرهم، هذا ما يتوجب علي فعله، لذا يجب أن أحاول، وأن أقدم أفضل ما لدي مع كالياري".



وسجل ناينجولان في موسمه الأول مع الإنتر الموسم الماضي 7 أهداف، إلا أنه عانى من الكثير من المشاكل البدنية مع الفريق إلى جانب أزمات تتعلق بالالتزام.



وأعلن مدرب الإنتر الجديد أنطونيو كونتي، بشكل واضح بأن ناينجولان لا يتواجد في خططه الخاصة بالموسم المقبل، حيث استبعده من كل المباريات الودية التي خاضها تحضيرًا للموسم الجديد.



ويواجه كالياري نظيره الإنتر في الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي، ويبدو أن النجم البلجيكي سيكون حاضرًا في تلك المواجهة بقوة من أجل الانتقام.