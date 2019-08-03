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واتساب يطلق خاصية جديدة للحد من الأخبار الكاذبة

وفقًا لمتخصصي التكنولوجيا، لن يظهر هذا الإشعار إلا إذا تم إرسال رسالة أكثر من 5 مرات، بغض النظر عما إذا كانت رسالة نصية فقط أم رسالة مرفقة بصور.
تحرير:مي فؤاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
واتساب
واتساب
منذ بضعة أشهر، بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» في اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الإرسال الجماعي للأخبار المزيفة من خلال نظام جديد يمنع إعادة توجيه الرسالة أكثر من 5 مرات. ووفقًا لما أورده المتخصصون في أمان تطبيقات الويب، فإن الإجراء الجديد عبارة عن وضع علامة برسالة أيقونة مزدوجة السهم تم إعادة توجيهها عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون إشعارًا من الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل. كما ستظهر هذه الميزة الجديدة مع التحديث الأخير لـ «واتساب»، حسب صحيفة securitynewspaper.
تتوفر هذه الميزة تحت عنوان "الرسائل التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر" لكل شخص يستخدم الإصدار المحدّث من التطبيق المملوك لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر عبر الشبكات الاجتماعية فيسبوك. وتُعد تلك الميزة التي تم إطلاقها حديثًا، الجهد الأبرز لللتطبيق للحد من انتشار الأخبار المزيفة، حسب موقع economictimes. كما
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