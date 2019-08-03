واتساب يطلق خاصية جديدة للحد من الأخبار الكاذبة

وفقًا لمتخصصي التكنولوجيا، لن يظهر هذا الإشعار إلا إذا تم إرسال رسالة أكثر من 5 مرات، بغض النظر عما إذا كانت رسالة نصية فقط أم رسالة مرفقة بصور.
منذ بضعة أشهر، بدأ تطبيق التراسل الفوري «واتساب» في اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة الإرسال الجماعي للأخبار المزيفة من خلال نظام جديد يمنع إعادة توجيه الرسالة أكثر من 5 مرات.
ووفقًا لما أورده المتخصصون في أمان تطبيقات الويب، فإن الإجراء الجديد عبارة عن وضع علامة برسالة أيقونة مزدوجة السهم تم إعادة توجيهها عدة مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المستخدمون إشعارًا من الشركة عند إعادة توجيه هذه الرسائل.
كما ستظهر هذه الميزة الجديدة مع التحديث الأخير لـ «واتساب»، حسب صحيفة securitynewspaper.
تتوفر هذه الميزة تحت عنوان "الرسائل التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر" لكل شخص يستخدم الإصدار المحدّث من التطبيق المملوك لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر عبر الشبكات الاجتماعية فيسبوك.
وتُعد تلك الميزة التي تم إطلاقها حديثًا، الجهد الأبرز لللتطبيق للحد من انتشار الأخبار المزيفة، حسب موقع economictimes.
كما
تتوفر هذه الميزة تحت عنوان "الرسائل التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر" لكل شخص يستخدم الإصدار المحدّث من التطبيق المملوك لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر عبر الشبكات الاجتماعية فيسبوك.
وتُعد تلك الميزة التي تم إطلاقها حديثًا، الجهد الأبرز لللتطبيق للحد من انتشار الأخبار المزيفة، حسب موقع economictimes.
كما قال المتحدث باسم واتساب: "قدمنا مؤخرًا تحديثًًا لتسمية الرسائل التي تم إعادة توجيهها والتي تساعد الأشخاص على تحديد وقت تلقي الرسائل التي تم إعادة توجيهها مسبقًا عدة مرات، حيث سيتم تمييز هذه الرسائل التي تمت إعادة توجيهها برمز سهم مزدوج وسوف يتلقى المستخدمون رسالة للتوضيح".
وتعمل واتساب، في الأشهر القليلة الماضية، على الحد من انتشار المعلومات الخاطئة من خلال برنامجها.
وفي وقت سابق، أعلنت واتساب عن خدمة الدفع الخاصة بها ، WhatsApp Pay ، في الهند، التي من المتوقع تشغيلها بحلول نهاية العام، لتصل إلى حوالي 400 مليون مستخدم في الهند.
عندما يحاول المستخدم إعادة توجيه رسالة تم إعادة توجيهها بالفعل عدة مرات من قبل، سيضع «واتساب» الرسالة المحددة على أنها "معاد توجيهها عدة مرات"؛ عندها سيكون المستخدم قادرًا على الاختيار بين الاستمرار في إرسال الرسالة أو تجاهلها.
وقال ناطق باسم الشركة: "الهدف هو مساعدة المستخدمين على اكتشاف ما إذا كانت الرسالة تم إرسالها من قبل أم لا".
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وفقًا لمتخصصين في أمان تطبيقات الويب، لن يظهر هذا الإشعار إلا إذا تم إرسال رسالة أكثر من 5 مرات، حيث سيظهر الإشعار بغض النظر عما إذا كانت رسالة نصية فقط أم رسالة مرفقة بصور أو مقاطع فيديو.
من المهم ملاحظة أن المستخدمين ما زالوا يتجاهلون العدد الدقيق لمرات إعادة توجيه الرسالة، لأن هذه المعلومات محمية بواسطة العديد من تقنيات التشفير الخاصة بالشركة، حيث قال المتحدث باسم الشركة: "لا يمكننا الكشف عن العدد الدقيق لمرات إرسال الرسالة".
حاول واتساب، وهي خدمة مملوكة من قبل فيسبوك، لفترة من الوقت تنفيذ تدابير للحد من انتشار الأخبار المزيفة أو المعلومات المضللة عن عمد.
وحددت الشركة عدد المرات التي يمكن للمستخدم فيها إعادة توجيه رسالة "5 مرات"، بالإضافة إلى تحديد وقت إعادة توجيه الرسالة، في هذه الحالة، من المتوقع أن تساعد علامة "Forwarded" المستخدمين على التمييز بين المعلومات الموثوقة أو الخاطئة.
كما أعلنت الشركة مؤخرًا عن إطلاق ميزة للبحث عن الصور التي تم تلقيها في الدردشة عبر جوجل، لذلك تأمل «واتساب» في تحسين قدرة المستخدم على التمييز بين الصور الحقيقية والمزيفة، وكذلك بعض الرسائل مجهولة المصدر.
وفي النهاية، أكد القائمين على واتساب: «من أجل الحفاظ على الخصوصية والحميمية داخل هذا التطبيق، فإننا نحد من كيفية إعادة توجيه الرسالة، إذ يمكنك عند إعادة توجيه رسالة اختيار مشاركتها مع ما يصل إلى خمس محادثات في وقت واحد".
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