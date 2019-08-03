بفضل «QR كود».. لا مفقودين بين صفوف الحجاج المصريين

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

الحج

قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، إنه لا توجد أية حالات لمفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، بفضل غرف العمليات المتمركزة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكارت التعارف لكل حاج وتقنية (كيو آر كود) التي تتيح قراءة بيانات كل حاج كاملة. وأشار "لطفي" إلى أن هناك 3 غرف عمليات إحداها مركزية في مكة المكرمة وواحدة في جدة والأخرى بالمدينة المنورة وسيكون لها دور مهم خلال بدء المشاعر والتصعيد لعرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى.

من جانبه، قال اللواء وائل حافظ من قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس غرفة العمليات المركزية أنه وللمرة الأولى هذا العام، تم استحداث تكامل بين غرفة العمليات المركزية ببعثة حجاج القرعة بوزارة الداخلية وبين وزارتي الطيران والصحة المصريتين ووزارة النقل السعودية لمتابعة الحاج بصورة لحظية. وأوضح أن