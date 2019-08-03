سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بفضل «QR كود».. لا مفقودين بين صفوف الحجاج المصريين

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
الحج
الحج
قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، إنه لا توجد أية حالات لمفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، بفضل غرف العمليات المتمركزة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكارت التعارف لكل حاج وتقنية (كيو آر كود) التي تتيح قراءة بيانات كل حاج كاملة. وأشار "لطفي" إلى أن هناك 3 غرف عمليات إحداها مركزية في مكة المكرمة وواحدة في جدة والأخرى بالمدينة المنورة وسيكون لها دور مهم خلال بدء المشاعر والتصعيد لعرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى.
من جانبه، قال اللواء وائل حافظ من قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس غرفة العمليات المركزية أنه وللمرة الأولى هذا العام، تم استحداث تكامل بين غرفة العمليات المركزية ببعثة حجاج القرعة بوزارة الداخلية وبين وزارتي الطيران والصحة المصريتين ووزارة النقل السعودية لمتابعة الحاج بصورة لحظية. وأوضح أن
اقرأ المزيد
بناء (3)

بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
مجلس-النواب

بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
استقبال السياح في مطار شرم الشيخ.. أرشيفية

بعد رفع رسوم المغادرة.. تراجع أعداد السياح في الشتاء

زيادات متلاحقة تٌقر على السياح وشركات السياحة بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة أملًا في تحسن قيمة الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن تهاوى الجنيه أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، في حين تصطدم تلك الزيادات مع قطاع السياحة الذي يجاهد للعودة لأرقام ما قبل عام 2011. وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ14.7 مليون سائح وتحقيق عائدات مالية قدرت بـ12.5 مليار دولار، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
اول-زواج-الكترونى (1)

«الزواج الإلكتروني».. نهاية للروتين أم باب للتلاعب؟

«بالطبول والزغاريد»، في سابقة هى الأولى من نوعها في مصر، كانت محافظة بورسعيد شاهدة على إتمام أول حالة لـ«الزواج الإلكتروني» عبر تطبيق الأحوال الشخصية الجديد «المأذون الإلكتروني» الذى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات ومكتب النائب العام ونيابات الأسرة في بورسعيد، داخل قاعة الاحتفالات بقرية الفيروز السياحية بالمحافظة، ليكون هذا التطبيق عوضا عن قسيمة الزواج التقليدية المكتوبة يدويا من قبل المأذون.
اقرأ المزيد من الأخبار
الحج

وفاة أول حالة لحجاج الجمعيات الأهلية بـ«هبوط حاد»

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، وفاة أول حالة من حجاج الجمعيات الأهلية. وقال "عبد الموجود"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن المتوفي من محافظة الدقهلية ويدعى "علاء الدين جاد الغرباوي"، مشيرا إلى أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. ولفت رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن جميع أحوال الحجاج مطمئنة ويوجد 3 حالات مرضية في المستشفيات السعودية من حجاج الجمعيات يعانون من مشاكل مرضية ويتلقون العلاج.
حجاج

لأول مرة..الأزهريعرض فيلما بالمطارات لشرح مناسك الحج

بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر فيلم تسجيلي لشرح مناسك الحج الذي تم إعداده في شكل "موشن جرافيك" لتبسيط وتيسير المناسك، حيث يتم عرضه داخل صالات المطارات المخصصة لسفر الحجاج بالتنسيق مع المشرفين على تلك الصالات، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية للحجاج قبيل سفرهم. وانطلقت الأحد الماضى، أولى رحلات طيران الحج السياحى، وذلك بعد أن انطلقت أولى رحلات الحج البرى، وستتوالى الرحلات على مدار الأسبوع الجاري لحين سفر الـ36 ألف حاج ، فى حين ستبدأ عودة أول رحلات الحجاج فى 4 ذو الحجة، عقب انتهاء مناسك الحج.
حج-وعمرة (2)

هل تنجح «بوابة العمرة» في وقف النصب على المعتمرين؟

أقل من 4 أشهر تفصلنا على انطلاق موسم العمرة، والمتوقع أن تبدأ أولى الرحلات للأراضي المقدسة بالممكلة العربية السعودية في نوفمبر المقبل، كما هو الحال العام الماضي، وأقدمت الحكومة المصرية على خطوة تحسبها جيدة، للحد من حالات النصب والتلاعب من قبل شركات السياحة غير المرخصة تجاه الحجاج، عبر إنشاء بوابة العمرة المصرية. وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالأعداد المحددة للمعتمرين المصريين قُدرت بـ 500 ألف خلال الموسم الماضي، في حين تخطت الأعداد الرقم المحدد بـ 41 ألفا و951 معتمرًا، وأغلب الأعداد الزائدة كانت جراء تلاعب يعاقب عليه القانون السعودي.
الحج

نائب: «بوابات الحج» تحمي الدولة والمواطن والشركات

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعتمدة، بما يتيح قدرا أكبر من الانتقائية أمام المواطن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمامه بالاعتماد على الميكنة. وأثنى "زين الدين" على الدولة المصرية إنشاء بوابة الحج المصرية والبوابة الإلكترونية للعمرة، واللتان تهدفان إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org