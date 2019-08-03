جريمة

خنقها بـ«شال».. أب يعذب طفلته حتى الموت في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، برئاسة المستشار أيمن عصام، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس أب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته حتى الموت، وذلك بأن أخذ يضربها ويخنقها بواسطة «شال»، وهي طفلة بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، بمدينة الزقازيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على الطفلة «ندى.أ.ال.إ» 15 سنة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، جثةً هامدةً وبها آثار كدمات وسحجات وخنق. وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بمركز شرطة
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زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط مساطيل الطرق.. سقوط 20 سائقا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتنفيذا لتعليمات رئيس غرفة عمليات الإدارة العقيد عماد حماد، تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 180 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 20 منهم للمخدرات، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
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الزوجة والعشيق يشرحان كواليس تنفيذ قتل «لواء السلام»

اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة الخائنة وعشيقها، المتهمان بقتل لواء الشرطة المتقاعد بمنطقة السلام، واسمه «إسماعيل. ز»، خلال التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة، بعد العثور على جثة الضابط أعلى سطح العقار، وبها طعنة نافذة في منطقة البطن، وعثر إلى جواره على «مرتبة ومخدة وزردية»، لتتواصل المفاجآت في تلك القضية التي تمكن رجال المباحث من كشف لغز العثور عليها، إذ تبين أن زوجة الضابط دفعت 70 ألف جنيه للعشيق كى ينفذ جريمته النكراء، لتأمر النيابة العامة بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.
فتاة-العياط

تصرف غريب لـ«فتاة العياط» أمام القاضي.. وتأييد حبسها

أمرت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، باستمرار حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بعدما استمعت المحكمة اليوم إلى أقوال الفتاة التى اعترفت بقتل المجني عليه "الأمير مهند" دفاعًا عن شرفها حينما حاول اغتصابها وتهديدها بسكين، إذ شهدت الجلسة انهيار المتهمة وبكائها أمام القاضي وهى تروي تفاصيل ما حدث معها بالتقائها مع شخص على علاقة عاطفية بها واختفائه فجأة بعدما أخذ أحد هاتفيها المحمولين، فاتصلت به وفوجئت بالمجني عليه يجيبها ويطلب مقابلتها وحاول الاعتداء عليها فقتلته.
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حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (2)

ضبط 41 طن سلع تموين «فاسدة» ومجهولة المصدر بالشرقية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، اليوم السبت، نتائج الحملات التي شنتها المديرية على مدار الشهر الماضي، على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري، بالإضافة إلى إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.
جثة-طفل-مقتول-قتل

خنقها بـ«شال».. أب يقتل طفلته في الشرقية

لفظت طفلة، بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ إثر قيام والدها بقتلها خنقًا، بعدما دخل في نوبة غضب وتعدى عليها بالضرب وخنقها بواسطة «شال» ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، بمدينة الزقازيق، وضُبط الأب المتهم وجار استجوابه من قِبل نيابة الإبراهيمية العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.
حبس-كلابشات

تجديد حبس أب عذب طفلته لإجبارها على التسول

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس الجزئية في محافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، قرارا بتجديد حبس عامل، في نهاية العقد الخامس من العمر، وشقيقته، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاشتراك مع شاب ابن شقيقتهما في تعذيب ابنة الأول، الطفلة التي بالكاد أتمت ربيعها الثالث عشر، وذلك بالتعدي عليها وكسر قدمها لأكثر من مرة لإجبارها على التسول والإنفاق عليه، إذ أنه عاطل من العمل وكان يتقاضى منها 100 جنيه «يومية» عن تسولها كل يوم ببندر المدينة.
محكمة

السجن 10 سنوات لـ«مزوّر حكم الإدارية» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، وسكرتارية أحمد رزق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب، في العقد الرابع من عمره، بالسجن لمدة عشر سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2446 جنايات ههيا لسنة 2018، بالاشتراك مع آخر في تزوير حُكم تابع للمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى استمارة صرف راتب شهري منسوب صدورها للإدارة التعليمية بمركز ومدينة ههيا، وذلك سعيًا منه للتعيين في الإدارة التعليمية.
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