خنقها بـ«شال».. أب يعذب طفلته حتى الموت في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

جثة - ارشيفية

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، برئاسة المستشار أيمن عصام، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس أب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته حتى الموت، وذلك بأن أخذ يضربها ويخنقها بواسطة «شال»، وهي طفلة بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، بمدينة الزقازيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على الطفلة «ندى.أ.ال.إ» 15 سنة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، جثةً هامدةً وبها آثار كدمات وسحجات وخنق. وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بمركز شرطة



البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على الطفلة «ندى.أ.ال.إ» 15 سنة، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، جثةً هامدةً وبها آثار كدمات وسحجات وخنق.



وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي بمركز شرطة الإبراهيمية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفلة، فيما جرى ضبطه بواسطة رجال البحث الجنائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1800 إداري الإبراهيمية لسنة 2019، فيما تبين أن الأب دائم التعدي على أطفاله، خاصةً وأنه مدمن لتعاطي المواد المُخدرة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.



