12 شرطا.. التموين تعلن موعد حذف غير المستحقين بالمرحلة الرابعة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا بنهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن موزانة وزارة التموين بلغت العام الماضي 86 مليار جنيه، وتبلغ العام الحالي 89 مليار جنيه، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ وملوش لازمة"، مشددا على أن "المطلوب الآن هو إدارة مبلغ الـ 89 مليار جنيه بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه"، حسب تعبيره.
وعن المواطنين المحذوفين من الدعم، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تنقية بطاقات التموين مستمرة وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، والنظر فى من يملك 15 فدانًا من الأراضى الزراعية، أو من يدفع ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه، أو من يتملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأكثر، أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة بمصروفات
وعن المواطنين المحذوفين من الدعم، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تنقية بطاقات التموين مستمرة وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، والنظر فى من يملك 15 فدانًا من الأراضى الزراعية، أو من يدفع ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه، أو من يتملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأكثر، أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة بمصروفات تصل إلى 30 ألف جنيه.
وأضاف متسائلا: "هل من يملك 15 فدانا من الأراضى يستحق دعم البطاقة وهو فى المتوسط 200 جنيه للأسرة؟".
وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك ظلم لأى مواطن خاصة أن الوزارة من خلال السيستم تقوم بإرسال رسائل تحذيرية وتعطي المواطن مهلة كافية للتظلم.
وحددت الوزارة في منشور رسمي، 12 معيارا لحذف المواطنين غي رالمستحقين للدعم من منظومة التموين، هي:
- استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.
- الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات.
- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
- الاسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.
- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.
- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.
- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
- الأسرة لديها مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه.
- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
- الأسرة لديها مهنة عليا.