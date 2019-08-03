12 شرطا.. التموين تعلن موعد حذف غير المستحقين بالمرحلة الرابعة

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تقرر عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا بنهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن موزانة وزارة التموين بلغت العام الماضي 86 مليار جنيه، وتبلغ العام الحالي 89 مليار جنيه، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم "كلام فارغ وملوش لازمة"، مشددا على أن "المطلوب الآن هو إدارة مبلغ الـ 89 مليار جنيه بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه"، حسب تعبيره.

وعن المواطنين المحذوفين من الدعم، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تنقية بطاقات التموين مستمرة وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، والنظر فى من يملك 15 فدانًا من الأراضى الزراعية، أو من يدفع ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه، أو من يتملك أكثر من سيارة موديل 2011 فأكثر، أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة بمصروفات