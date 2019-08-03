ضبط 41 طن سلع تموين «فاسدة» ومجهولة المصدر بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

حملة - ارشيفية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، اليوم السبت، نتائج الحملات التي شنتها المديرية على مدار الشهر الماضي، على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري، بالإضافة إلى إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير 3 آلاف و128 محضرًا متنوعًا، منها ألفين و399 محضرا للمخابز البلدية والسياحية، و729 محضرًا للأسواق، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم صلاحية السلع الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي. الحملات تمكنت من ضبط 152 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و780 كيلو أرز، و64 لتر زيت، و499 طن ملح



وأسفرت الحملات عن تحرير 3 آلاف و128 محضرًا متنوعًا، منها ألفين و399 محضرا للمخابز البلدية والسياحية، و729 محضرًا للأسواق، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم صلاحية السلع الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي.



الحملات تمكنت من ضبط 152 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و780 كيلو أرز، و64 لتر زيت، و499 طن ملح طعام، و500 كيلو ملح سياحات، و515 كيلو لحوم، و60 كيلو أسماك، و55 كرتونة عصائر، فيما جرى ضبط سلع غير غذائية، منها 3 أطنان أسمنت، و375 شيكارة فوسفات، و30 طن مخلفات مجازر، و26 صنف دواء مجهولة المصدر، و7 أطنان سولار، و400 كيلو بودرة «إيثلين»، و500 كيلو خليط بروتين، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.



