إلهان عمر وفرماجو.. سر تخلي رئيس الصومال عن الجنسية الأمريكية

قرار تخلي الرئيس الصومالي عن الجنسية الأمريكية جاء بعد هجوم شنه الرئيس الأمريكي على أربع نائبات ينتمين لأقليات بالولايات المتحدة من بينهن النائبة صومالية المولد إلهان عمر

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

رغم أن الدستور الوطني في الصومال يتيح للمواطن الصومالي بالتجنس بجنسية بلد آخر، فإن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، قرر بشكل مفاجئ التخلى بصفة رسمية عن الجنسية الأمريكية، رغم أنه عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة وحصل فيها على خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، ولا تزال عائلته تعيش هناك، إلا أن ذلك لم يمنعه عن ذلك القرار.. الرئاسة الصومالية قالت فى بيان إن "الدستور الصومالى المؤقت يجيز للمواطنين حمل جوازى سفر، لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلى عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".

وأضافت الرئاسة في بيانها أن "هذه العملية انتهت اليوم نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية، وهى جنسية الولايات المتحدة.. لقد استغرقت المهمة وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية فى الولايات المتحدة والصومال". ويحمل الكثير من الصوماليين جنسية مزدوجة، بعد فرارهم من الحرب أو الجفاف أو المجاعة،

وأضافت الرئاسة في بيانها أن "هذه العملية انتهت اليوم نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية، وهى جنسية الولايات المتحدة.. لقد استغرقت المهمة وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية فى الولايات المتحدة والصومال".

ويحمل الكثير من الصوماليين جنسية مزدوجة، بعد فرارهم من الحرب أو الجفاف أو المجاعة، وهي آفات تشهدها البلاد التي تسودها الفوضى منذ عام 1991 ، كما يحمل عدد من كبار المسؤولين الصوماليين جنسيات أخرى، وهو ما يثير أسئلة بشأن ولائهم للبلاد.

ورغم عدم الإعلان رسميا عن أسباب اتخاذ تلك الخطوة، فإن الكثير من التكهنات ربطت بين تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية وقرار الرئيس الصومالي.

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الإعلان عن قرار الرئيس فرماجو يأتي بعد نحو أسبوعين من هجوم شنه الرئيس الأمريكي على أربع نائبات ينتمين لأقليات في الولايات المتحدة من بينهن النائبة صومالية المولد "إلهان عمر"، التي طلب منها ترامب العودة إلى القرن الإفريقي. وكان ترامب قد دعا نائبتين بالكونجرس من أصول إسلامية بالعودة لوطنيهما الأصليين بعد انتقادات لسياساته حيال الهجرة.

كانت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، المنحدرة من أصول صومالية، فى مرمى نيران تصريحات ترامب التي كررها مرارا، لدرجة أن الرئيس الأمريكي ومناصريه رددوا خلال تجمع انتخابي "اطردوها.. اطردوها"، بل وإن نائبًا جمهوريًا آخر، وهو السيناتور راند بول، هاجم إلهان عمر، وقال ساخرًا: "عليها زيارة بلدها الأم لكي تتعلم أن تكون أكثر امتنانا للعيش في الولايات المتحدة".





تصريحات ترامب عن إلهان عمر تسببت في حالة من الغضب في الداخل الصومالي وتعالت الأصوات الغاضبة، معلنين رفضهم عنصرية ترامب، واتهموا حكومة بلادهم المتعاونة مع الأمريكان فى محاربة الإرهاب، بالعمالة للولايات المتحدة، وهى الاتهامات التى عززها حيازة رئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو، الجنسية الأمريكية، ومن ثم قرر امتصاص غضب الشعب الصومالي بالتخلي عن تلك الجنسية.

"فارماجو" بعد فوزه في فبراير 2017 أصبح الرئيس الصومالي التاسع، وقد تبوأ من قبل منصب رئيس الوزراء الصومالي في الفترة بين نوفمبر 2010 حتى يونيو 2011، واعترف الرئيس السابق "شيخ محمود" بخسارته أمامه.

وعمل فرماجو، فى البداية بوزارة الخارجية الصومالية، وعين سكرتيرًا في سفارة الصومال بالولايات المتحدة، قبل انهيار الحكومة الصومالية عام 1991 وبدء الحرب الأهلية. وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنهى دراسته الجامعية بحصوله على ليسانس التاريخ من جامعة "بافالو" بولاية نيويورك.

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كما عمل رئيس قسم المالية فى الهيئة العامة للإسكان فى بلدية "بافالو"، وتبوأ عدة مناصب داخل البلدية ثم إدارة المواصلات فى نيويورك، وفى عام 2009 حصل على ماجستير العلوم السياسية من جامعة "بافلو"، وكانت دراسته بعنوان "اهتمام أمريكا الاستراتيجى بالصومال: منذ الحرب الباردة حتى الحرب على الإرهاب".

ورأى مراقبون بعد توليه الرئاسة أن القاعدة الشعبية العريضة للرجل وتجربته الناجحة في رئاسة الوزراء أهلته لبناء مستقبل مشرق للصومال، فرغم تواضع الإمكانات المتوفرة، فإن هناك ثقة كبيرة في قدرة فرماجو على تحقيق وعوده للشعب، وهي الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات الاقتصادية وبناء جيش قوي.