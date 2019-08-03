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إلهان عمر وفرماجو.. سر تخلي رئيس الصومال عن الجنسية الأمريكية

قرار تخلي الرئيس الصومالي عن الجنسية الأمريكية جاء بعد هجوم شنه الرئيس الأمريكي على أربع نائبات ينتمين لأقليات بالولايات المتحدة من بينهن النائبة صومالية المولد إلهان عمر
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي
رغم أن الدستور الوطني في الصومال يتيح للمواطن الصومالي بالتجنس بجنسية بلد آخر، فإن رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، قرر بشكل مفاجئ التخلى بصفة رسمية عن الجنسية الأمريكية، رغم أنه عاش لفترات طويلة في الولايات المتحدة وحصل فيها على خبرات تعليمية ومهنية مختلفة، ولا تزال عائلته تعيش هناك، إلا أن ذلك لم يمنعه عن ذلك القرار.. الرئاسة الصومالية قالت فى بيان إن "الدستور الصومالى المؤقت يجيز للمواطنين حمل جوازى سفر، لكن الرئيس بدأ طواعية عملية التخلى عن جنسيته الثانية بعد انتخابه رئيسا".
وأضافت الرئاسة في بيانها أن "هذه العملية انتهت اليوم نعلمكم رسميا أن الرئيس قد تخلى عن جنسيته الثانية، وهى جنسية الولايات المتحدة.. لقد استغرقت المهمة وقتا بمشاركة خبراء من إدارات الجنسية فى الولايات المتحدة والصومال". ويحمل الكثير من الصوماليين جنسية مزدوجة، بعد فرارهم من الحرب أو الجفاف أو المجاعة،
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: اتفاق نووي جديد.. وأول هزيمة لجونسون

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، إذ استعرضت الأوضاع في السودان والجزائر وسوريا، وتناولت آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان «السودان ينتظر حسم المفوضيات وتوقيت حل (الانتقالي)»، فقد أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جدا من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية.
مظاهرات السودان

أبرز نقاط الوثيقة الدستورية المتوافق عليها بالسودان

نشرت وكالة رويترز، أبرز البنود في الوثيقة الدستورية، التى تم التوافق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وأن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء. أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من فجر اليوم السبت المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
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أخيرًا.. التوافق على وثيقة دستورية بالسودان

أعلن الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ولد لبات، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية. وقال لبات في مؤتمر صحفي، اذيع على التلفزيون السوداني- "حسب سكاي نيوز عربية" - إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير "اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية"، مضبفًا أنهما يواصلان اجتماعاتهما من أجل إعداد ترتيبات التوقيع النهائي على الوثيقة.
محمد-الناصر (1)

بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
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دونالد ترامب

«أعدها إلى بلادها».. مؤيدو ترامب يهاجمون إلهان عمر

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد شعارا جديدا لحملة إعادة انتخابه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها العام المقبل. هتف حشد من مؤيدي ترامب في تجمع انتخابي، ليلة أمس الأربعاء: "أعدها إلى بلادها!"، في إشارة إلى إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاما كلاجئة. وكانت إلهان عمر واحدة من أربع نائبات ديمقراطيات، طالتهن إهانات الرئيس الأمريكي العنصرية، في تغريدة له طالبتهن بالعودة إلى بلدانهن.
دونالد ترامب

اتهام ترامب بالعنصرية بعد هجومه على نائبات بالكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها عددا من عضوات الكونجرس الديمقراطيات، مدعيا أنهن "جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثية"، قبل أن يقترح عليهن "العودة إليها". التغريدة كانت موجهة إلى 4 من عضوات الكونجرس من الأقليات، 3 منهن ولدن ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة إلى الولايات المتحدة وهي طفلة. وقد ردت النائبات الأربع "ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طالب وإيان بريسلي وإلهان عمر" المقصودات بتغريدة ترامب، على الرئيس بأنه عنصري، وسط دعم من الديمقراطيين، بينما تجاهل الجمهوريون القضية.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

البريكست وترامب يشعلان أول مناظرة بين جونسون وهانت

يبدو أن معركة الفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أول مناظرة بين المنافسين النهائيين، وزيري الخارجية الحالي والسابق، جيرمي هانت، وبوريس جونسون. وشهدت المناظرة التي أذيعت على الهواء مباشرة، أمس الثلاثاء، تبادل هانت وجونسون "الاتهامات السياسية" حول عدة قضايا، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، والعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. اتهم هانت منافسه بعدم استعداده لتنفيذ وعوده بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يحقق "البريكست" في موعده المحدد، 31 أكتوبر المقبل.
ترامب وماي

بعد إهانة ترامب.. استقالة السفير البريطاني في أمريكا

تقدم السير كيم داروش، السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، باستقالته، اليوم الأربعاء، على خلفية الأزمة التي وقعت بين واشنطن ولندن، عقب تسريب مراسلات له، ينتقد فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وخلال الرسائل المسربة التي بدت أنها منذ صيف 2017، قال السير كيم: "الرئيس ترامب يشيع انعدام الأمن، ويمكن أن يواجه العار والسقوط". وأضاف: "نحن لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة ستصبح طبيعية إلى حد كبير، فهي أقل من حيث الأداء وأكثر صعوبة في التوقع، وتمزق الفصائل، وهي خرقاء من الناحية الدبلوماسية وغير كفؤة".
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