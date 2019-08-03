لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

رئيس المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.

النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى الجنايات في ختام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم، وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم، وأعدت النيابة مذكرة بأدلة الثبوت والاتهامات الواردة بحق المتهمين، وشملت تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات البلاد. النيابة العامة أسندت إلى المتهمين

النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى الجنايات في ختام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم، وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم، وأعدت النيابة مذكرة بأدلة الثبوت والاتهامات الواردة بحق المتهمين، وشملت تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات البلاد.



النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية مثل حركة حماس.



