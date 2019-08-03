جريمة

لاستكمال المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» للغد

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
رئيس المحكمة
رئيس المحكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة الغد، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع، في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى الجنايات في ختام تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم، وتحديد أدوار كل منهم فى الجرائم المنسوبة إليهم، وأعدت النيابة مذكرة بأدلة الثبوت والاتهامات الواردة بحق المتهمين، وشملت تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات البلاد. النيابة العامة أسندت إلى المتهمين
اقرأ المزيد
ندم

زوجة فى دعوى خلع: «طليقته بتسلط عليا عياله»

عريس منفصل عن زوجته، ولديه طفلتان كبراهما 13 سنة، رسم لها قصرًا من الأحلام عن توفير كل مستلزمات المعيشة لها، ومعاملتها بالمعروف والإحسان، ولم يطلب منها سوى رعاية طفلتيه ومنزله، واستجابت أملًا فى حياة كريمة، خاصة أنها تزوجت سابقًا وتم تطليقها لعدم الإنجاب، ولكن الطلب الأول لزوجها ألا وهو رعاية بنتيه كان هو المعول الرئيسي لهدم تلك الزيجة، حتى بعدما أكرمها الله بالحمل وأنجبت طفلًا تمنت أن ينشأ فى رعاية والده، لكن غيرة مطلقة زوجها وتحريضها الطفلتين ضدها جعل حياتها جحيمًا، إلى الدرجة التى دفعتها للتنازل عن كل مستحقاتها وطلب الخلع.
المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط مساطيل الطرق.. سقوط 20 سائقا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتنفيذا لتعليمات رئيس غرفة عمليات الإدارة العقيد عماد حماد، تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 180 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 20 منهم للمخدرات، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
جثة-فى-شقة

الزوجة والعشيق يشرحان كواليس تنفيذ قتل «لواء السلام»

اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة الخائنة وعشيقها، المتهمان بقتل لواء الشرطة المتقاعد بمنطقة السلام، واسمه «إسماعيل. ز»، خلال التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة، بعد العثور على جثة الضابط أعلى سطح العقار، وبها طعنة نافذة في منطقة البطن، وعثر إلى جواره على «مرتبة ومخدة وزردية»، لتتواصل المفاجآت في تلك القضية التي تمكن رجال المباحث من كشف لغز العثور عليها، إذ تبين أن زوجة الضابط دفعت 70 ألف جنيه للعشيق كى ينفذ جريمته النكراء، لتأمر النيابة العامة بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما.
فتاة-العياط

تصرف غريب لـ«فتاة العياط» أمام القاضي.. وتأييد حبسها

أمرت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، باستمرار حبس "أميرة" البالغة من العمر 14 سنة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بعدما استمعت المحكمة اليوم إلى أقوال الفتاة التى اعترفت بقتل المجني عليه "الأمير مهند" دفاعًا عن شرفها حينما حاول اغتصابها وتهديدها بسكين، إذ شهدت الجلسة انهيار المتهمة وبكائها أمام القاضي وهى تروي تفاصيل ما حدث معها بالتقائها مع شخص على علاقة عاطفية بها واختفائه فجأة بعدما أخذ أحد هاتفيها المحمولين، فاتصلت به وفوجئت بالمجني عليه يجيبها ويطلب مقابلتها وحاول الاعتداء عليها فقتلته.
اقرأ المزيد من الأخبار
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

قبل الدفاع..كيف تأسست جماعة «بيت المقدس» ومن قائدها؟

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهماً خطراً من قيادات وأعضاء الجماعة، بشأن اتهامهم بارتكاب نحو 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وشن عمليات عدائية ضد مؤسسات حيوية وهامة بالدولة.
الناشط-السياسي-شريف-الروبى

إطلاق سراح «الروبي وأكسجين» تنفيذا لقرار الجنايات

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن كل من شريف الروبي، عضو حركة 6 أبريل، ومحمد أكسجين، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيليهما، بتدابير أمنية احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والدعوة لقلب نظام الحكم، واستأنفت نيابة أمن الدولة على قرار المحكمة، ونظرت غرفة المشورة استئناف النيابة، وتم رفضه، وأيدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيليهما.
منتصر-الزيات

تعذر ترحيل «الزيات» من محبسه يؤجل «إهانة القضاء»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، والنائب البرلماني الأسبق محمد العمدة، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، إلى جلسة 19 من سبتمبر المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم، لدواع أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتطاول على أعضاء بالسلطة القضائية، وصدور قرار من محكمة النقض برفض طعونهم على أحكام حبسهم والتحفظ عليهم بمقر دار القضاء العالي في وقت سابق، لتتم محاكمتهم حضوريا، أمام محكمة جنايات القاهرة.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (6)

19 أغسطس.. الجنايات تفض أحراز «جبهة النصرة»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأحد، تأجيل القضية المقيدة برقم 1500 لسنة 2018 والمسماة إعلاميا بـ«تنظيم جبهة النصرة»، إلى جلسة 19 من أغسطس المقبل، لاستكمال فض أحراز القضية، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بالانضمام تنظيميا وفكريا إلى الجبهة في سوريا، والتحريض على شن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وارتكاب حوادث إرهابية نوعية من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، وكذا بث الرعب والفوضى بين المواطنين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org