رياضة

من هو النجم الأكثر تأثيرًا في دوري «2018-2019»؟

شهد دوري «2018-2019» تقلبات كثيرة كانت البداية مميزة من قبل الزمالك بقيادة فرجاني ساسي ثم تسلم الراية بيراميدز بقيادة كينو حتى تسلم الأهلي الراية ليتوهج بقيادة علي معلول
تحرير:كريم مليم ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
كينو
كينو
انتهى الموسم الأعنف والأشرس والأطول في تاريخ الدوري الممتاز، والذي امتد قرابة العام، بفوز النادي الأهلي بلقبه الـ41، واحتلال الزمالك المركز الثاني، بينما جاء بيراميدز ثالثا بعد منافسة شرسة طوال الموسم. الزمالك سيطر على صدارة الدوري في كثير من فترات الموسم، وفي بعض الأحيان كان المرشح الأول للبطولة وخلفه بيراميدز وفي المركز الثالث جاء الأهلي، ولكن بدأت الأمور تتغير تدريجيا، وانحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك، وبدأ الفارق يتقلص من 9 نقاط لصالح الزمالك في فبراير، وحتى تتويج الأهلي بالدرع في يوليو وبفارق 8 نقاط كاملة.
موسم 2018-2019، للدوري الممتاز، شهد تقلبات كثيرة، كانت البداية مميزة من قبل نادي الزمالك بقيادة نجمه الدولي التونسي فرجاني ساسي صاحب الـ27 عامًا، ثم تسلم الراية بيراميدز في وسط الموسم بقيادة نجمه البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانسا الشهير بـ«كينو» صاحب الـ29 عامًا، حتى تسلم الأهلي الراية في
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
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رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
هدف-على-معلول (3)

حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
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زيزو ومارتن يول المدير الفنى الجديد للأهلى

«زيزو» مستشارا فنيا لإدارة نادي بيراميدز

كشفت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعاون النادي مع عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق وتكليفه بمنصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت: "يسعد نادي بيراميدز إف سي، الإعلان عن تكليف الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" نجم النادي الأهلي السابق، لتولي منصب المستشار الفني لإدارة النادي خلال الفترة المقبلة، متمنين له التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يخدم النادي وتحقيق أهدافه".
الجونة

الجونة يمدد إعارة ثلاثي الأهلي ويتعاقد مع حارسه

اتفق مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع إدارة نادي الجونة على تجديد إعارة الثلاثي أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان، لاعبي المارد الأحمر لمدة موسم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد. وجاء اتفاق إدارة الأهلي مع إدارة الجونة على تجديد إعارة الثلاثي الشباب لمدة موسم جديد، والحصول على خدمات الحارس عمر رضوان بشكل نهائي، بينما لم يتم حسم مصير أحمد حمدي من العودة للأهلي أو تجديد إعارته أو بيعه حتى الآن.
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معلول: شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة

أعرب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في ختام مشوار مسابقة الدوري الممتاز. أضاف: «التسجيل في ‘الديربي’ أمر مهم، وهدية للجماهير ولكن في النهاية حققنا الهدف الرئيسي بالفوز على الزمالك، اليوم، وتأكيد جدارتنا بحصد مسابقة الدوري للموسم الرابع على التوالي». وأوضح معلول أن شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الحاسمة، مؤكدًا أن ‘روح الفانلة الحمراء’ كانت كلمة السر في الانتصارات الأخيرة والاحتفاظ بالدوري، وإحرازها للمرة رقم 41 في تاريخ النادي.
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نقل محمود علاء للمستشفى بعد الإصابة في لقاء القمة

قام الجهاز الطبي لنادي الزمالك بنقل محمود علاء مدافع الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد برج العرب لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة القمة 118 التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في ختام مباريات الدوري الممتاز، حيث اصطدم مدافع الزمالك بالرأس مع رامي ربيعة مدافع الأهلي في إحدى الهجمات خلال الشوط الأول من المباراة وخضع اللاعب للعلاج، ثم عاد مرة أخرى للملعب قبل أن يفقد الوعي مرة أخرى ويتم استبداله.
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