من هو النجم الأكثر تأثيرًا في دوري «2018-2019»؟

شهد دوري «2018-2019» تقلبات كثيرة كانت البداية مميزة من قبل الزمالك بقيادة فرجاني ساسي ثم تسلم الراية بيراميدز بقيادة كينو حتى تسلم الأهلي الراية ليتوهج بقيادة علي معلول

تحرير:كريم مليم ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

انتهى الموسم الأعنف والأشرس والأطول في تاريخ الدوري الممتاز، والذي امتد قرابة العام، بفوز النادي الأهلي بلقبه الـ41، واحتلال الزمالك المركز الثاني، بينما جاء بيراميدز ثالثا بعد منافسة شرسة طوال الموسم. الزمالك سيطر على صدارة الدوري في كثير من فترات الموسم، وفي بعض الأحيان كان المرشح الأول للبطولة وخلفه بيراميدز وفي المركز الثالث جاء الأهلي، ولكن بدأت الأمور تتغير تدريجيا، وانحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك، وبدأ الفارق يتقلص من 9 نقاط لصالح الزمالك في فبراير، وحتى تتويج الأهلي بالدرع في يوليو وبفارق 8 نقاط كاملة.

موسم 2018-2019، للدوري الممتاز، شهد تقلبات كثيرة، كانت البداية مميزة من قبل نادي الزمالك بقيادة نجمه الدولي التونسي فرجاني ساسي صاحب الـ27 عامًا، ثم تسلم الراية بيراميدز في وسط الموسم بقيادة نجمه البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانسا الشهير بـ«كينو» صاحب الـ29 عامًا، حتى تسلم الأهلي الراية في

فرجاني ساسي

موسم 2018-2019، للدوري الممتاز، شهد تقلبات كثيرة، كانت البداية مميزة من قبل نادي الزمالك بقيادة نجمه الدولي التونسي فرجاني ساسي صاحب الـ27 عامًا، ثم تسلم الراية بيراميدز في وسط الموسم بقيادة نجمه البرازيلي ماركوس دا سيلفا فرانسا الشهير بـ«كينو» صاحب الـ29 عامًا، حتى تسلم الأهلي الراية في الثلث الأخير من المسابقة ليتوهج بقيادة نجمه الدولي التونسي علي معلول صاحب الـ29 عامًا.

قدم فرجاني ساسي موسما مميزا مع الزمالك في بطولة الدوري، حيث لعب 23 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.940 دقيقة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أخرى، وتلقى خلالها 8 بطاقات صفراء، وغاب في 11 لقاء عن القلعة البيضاء، البعض منها بسبب الإصابة.





ساسي كان حلقة الوصل بين خط دفاع الزمالك وخط الوسط وخط الهجوم، وكان مايسترو خط وسط القلعة البيضاء الذي يعزف أحلى وأجمل الألحان بتمريراته المميزة المتقنة، وبمراوغاته البسيطة، وبتحكمه في إيقاع المباراة، وقدرته الفائقة في الاحتفاظ بالكرة.



وضح تأثير فرجاني ساسي على الزمالك، في الـ11 مباراة، التي غاب عنها عن القلعة البيضاء، حيث فاز الزمالك في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراتين، ليخسر الزمالك في غياب نجم نسور قرطاج 12 نقطة.





كينو

من جانبه كان ماركوس دا سيلفا فرانسا الشهير بـ«كينو»، فرس الرهان لنادي بيراميدز هذا الموسم في بطولة الدوري، حيث لعب 32 مباراة، بعدد دقائق بلغ 2.748 دقيقة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 11 أخرى، وتلقى خلالها بطاقتين صفراوين، وغاب في مباراتين فقط عن بيراميدز.





بداية كينو كانت جيدة واستطاع هز الشباك في المباراة الثانية له في الدوري، ثم تابعها بأهدافه العديدة سواء بالتسجيل أو الصناعة، لكن كينو ختم الدوري بشكل سيئ جدا، حيث إن آخر 10 مباريات له مع بيراميدز لم يسجل فيها سوى هدف واحد وصنع آخر.





علي معلول

«علولو» كما تحب أن تناديه جماهير القلعة الحمراء، قدم موسمًا استثنائيا مع المارد الأحمر، فشارك علي معلول في 26 مباراة، بعدد دقائق بلغ 2.259 دقيقة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 أخرى، وتلقى خلالها 4 بطاقات صفراء، وغاب في 8 مباريات عن نادي القرن الإفريقي.



معلول تفوق على لاعبي خط الوسط في الأهلي ومهاجمي القلعة الحمراء، في التسجيل وصناعة الأهداف، كما أن «علولو» كانت أهدافه مؤثرة في اقتناص المارد الأحمر اللقب رقم 41 للدوري في تاريخه.





معلول في البداية ساهم في صناعة هدف الفوز على وادي دجلة، ثم أحرز هدف الفوز أمام سموحة، ثم سجل وصنع هدفي المارد الأحمر أمام وادي دجلة، ثم صنع هدف الفوز أمام حرس الحدود، ثم أحرز هدف الفوز أمام طلائع الجيش، ثم هدف الفوز على الزمالك، لينجح نجم نسور قرطاج في إهداء الأهلي 12 نقطة بشكل شخصي.



على معلول نجح في تسجيل هدفين مؤثرين أيضا للقلعة الحمراء لاقتناص اللقب، الهدف الأول كان أمام الاتحاد السكندري، حيث سجل معلول في الدقيقة (90+2) قبل أن يضيف زميله صالح جمعة الهدف الثاني للمارد الأحمر ليقتنص الثلاث نقاط، والهدف الثاني كان أمام المقاولون العرب وهو الهدف الذي جعل الأهلي يعزز تقدمه بالثاني ثم الثالث ويحسم نادي القرن لقب الدوري.