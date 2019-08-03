رياضة

برشلونة يعرض كوتينيو على الأندية الإنجليزية

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
بدأ برشلونة التحرك من أجل التخلص من خدمات نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عرض العملاق الكتالوني، خدمالت كوتينيو على الأندية الإنجليزية مقابل 27 مليون جنيه إسترليني على سبيل الإعارة، ويعاني برشلونة من ديون تصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني، ويرى بأن لاعب ليفربول السابق لن يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق الموسم المقبل، خاصة بعد وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتليتكو مدريد مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني.
وبحسب إذاعة موندو ديبورتيفو وإذاعة كتالونيا، سيفعل برشلونة كل شيء للتخلص من كوتينيو خلال شهر أغسطس الجاري، خاصة أن وصول متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج مقابل 67,5 مليون جنيه إسترليني من صفوف أياكس يقلل أيضًا من حظوظ كوتينيو في المشاركة. وانضم كوتينيو إلى برشلونة قادمًا من صفوف ليفربول في شهر
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سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
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رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
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حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
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مع اقتراب رحيله.. برشلونة يحدد ثمن كوتينيو

حدد برشلونة ثمن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو للأندية الراغبة في التعاقد معه، حيث قدّر العملاق الكتالوني قيمته بـ120 مليون يورو، أي أقل بـ15 مليونا عن المبلغ الذي دفعه البارسا للتعاقد معه من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018، ويعد كوتينيو من أبرز اللاعبين المرشح رحيلهم عن النادي إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبلي من أجل توفير الأموال اللازمة لاستعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار، وبات برشلونة مستعدا لبيع كوتينيو بثمن أقل من شرائه للتخلص منه في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
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اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
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ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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