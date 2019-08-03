برشلونة يعرض كوتينيو على الأندية الإنجليزية

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

فيليب كوتينيو

بدأ برشلونة التحرك من أجل التخلص من خدمات نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى عرض العملاق الكتالوني، خدمالت كوتينيو على الأندية الإنجليزية مقابل 27 مليون جنيه إسترليني على سبيل الإعارة، ويعاني برشلونة من ديون تصل إلى 800 مليون جنيه إسترليني، ويرى بأن لاعب ليفربول السابق لن يتواجد في التشكيل الأساسي للفريق الموسم المقبل، خاصة بعد وصول النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتليتكو مدريد مقابل 108 ملايين جنيه إسترليني.

وبحسب إذاعة موندو ديبورتيفو وإذاعة كتالونيا، سيفعل برشلونة كل شيء للتخلص من كوتينيو خلال شهر أغسطس الجاري، خاصة أن وصول متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج مقابل 67,5 مليون جنيه إسترليني من صفوف أياكس يقلل أيضًا من حظوظ كوتينيو في المشاركة. وانضم كوتينيو إلى برشلونة قادمًا من صفوف ليفربول في شهر

وبحسب إذاعة موندو ديبورتيفو وإذاعة كتالونيا، سيفعل برشلونة كل شيء للتخلص من كوتينيو خلال شهر أغسطس الجاري، خاصة أن وصول متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج مقابل 67,5 مليون جنيه إسترليني من صفوف أياكس يقلل أيضًا من حظوظ كوتينيو في المشاركة.



وانضم كوتينيو إلى برشلونة قادمًا من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018، وعانى منذ ذلك الحين من انخفاض شديد في المستوى، ويبحث البرسا عن رحيله أيضًا، من أجل توفير أجره الباهظ الذي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.



يذكر أن اسم كوتينيو ارتبط بالانتقال إلى أندية ليفربول وأرسنال وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري، إلا أن أي من تلك الأندية تقدمت بعرض لضم النجم البرازيلي حتى الآن.