معيط: إرادة الرئيس وراء تحقيق حلم «التأمين الشامل»

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م

وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إرادة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء تحقيق حلم المصريين في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف في افتتاح ورشة عمل "مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص" المنعقدة بديوان عام محافظة بورسعيد، أنه يجري في بورسعيد 3 مشروعات كبيرة أبرزها التأمين الصحي الشامل وهو حلم المصريين جميعا الذي بدأ يتحقق علي أرض الواقع، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتقديم خدمة صحية علي أعلي مستوي، لذلك وجب تكوين كيان مالي قوي لتمويل المنظومة، ويكون خارج ميزانية الدولة.

وتابع: "محافظة بورسعيد تتغير وأصبحت تذكرني بمدينة تورين الإيطالية"، مؤكدا أن "التغيير صعب، وعندما نكون متعودين على شيء معين فيصعب تغييره في يوم وليلة، بورسعيد تتغير، وتغيرها سيأخذ وقت، وقريبا ستعود بورسعيد لأفضل من سابق عهدها".كان وزير المالية قد عقد اجتماعا مغلقا مع محافظ بورسعيد فور وصوله للمحافظة،