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معيط: إرادة الرئيس وراء تحقيق حلم «التأمين الشامل»

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
وزير المالية
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إرادة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء تحقيق حلم المصريين في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف في افتتاح ورشة عمل "مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص" المنعقدة بديوان عام محافظة بورسعيد، أنه يجري في بورسعيد 3 مشروعات كبيرة أبرزها التأمين الصحي الشامل وهو حلم المصريين جميعا الذي بدأ يتحقق علي أرض الواقع، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتقديم خدمة صحية علي أعلي مستوي، لذلك وجب تكوين كيان مالي قوي لتمويل المنظومة، ويكون خارج ميزانية الدولة.
وتابع: "محافظة بورسعيد تتغير وأصبحت تذكرني بمدينة تورين الإيطالية"، مؤكدا أن "التغيير صعب، وعندما نكون متعودين على شيء معين فيصعب تغييره في يوم وليلة، بورسعيد تتغير، وتغيرها سيأخذ وقت، وقريبا ستعود بورسعيد لأفضل من سابق عهدها".كان وزير المالية قد عقد اجتماعا مغلقا مع محافظ بورسعيد فور وصوله للمحافظة،
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بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
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بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
استقبال السياح في مطار شرم الشيخ.. أرشيفية

بعد رفع رسوم المغادرة.. تراجع أعداد السياح في الشتاء

زيادات متلاحقة تٌقر على السياح وشركات السياحة بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة أملًا في تحسن قيمة الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن تهاوى الجنيه أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، في حين تصطدم تلك الزيادات مع قطاع السياحة الذي يجاهد للعودة لأرقام ما قبل عام 2011. وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ14.7 مليون سائح وتحقيق عائدات مالية قدرت بـ12.5 مليار دولار، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
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محافظ أسوان: استمرار صرف «تعويضات النوبة» يوم عرفة

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إستمرار عمل لجان تعويضات النوبيين المهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، لتلقى رغباتهم فى التعويضات التى قررتها الدولة حتى يومي الجمعة والسبت 9 و10 أغسطس، على أن يتم استكمال أعمال هذه اللجان عقب انتهاء إجازة العيد الرسمية بدءا من يوم الخميس 15 أغسطس. وقال "إبراهيم"، إنه نظرا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات خلال الفترة الأخيرة فقد تم للمرة الثانية مد فترة قبول الرغبات حتى 20 أغسطس الجارى والتى بدأت أعمالها منذ 25 يونيو الماضى.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

حزب المحافظين: العفو الرئاسي طمأن المهتمين بالسياسة

أعرب حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن تفاؤله بعام الإصلاح السياسي الذي أعلنت عنه الدولة، خاصة بعد قرار إخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين، لافتا إلى أن الحزب ينتهز هذه المناسبة للتعبير عن تمسكه الدائم بسيادة القانون واحترامه وعدالة تطبيقه، متمنيا للمؤسسة القضائية أن تظل دائما رمزا للعدالة. وذكر الحزب فى بيان له، أن مثل هذه القرارات تساهم إلى حد كبير في إعادة الطمأنينة إلى المهتمين بالسياسة والمشتغلين بالشأن العام، ويبعث في ذات الوقت الأمل في نفوس العشرات من المحبوسين احتياطيًا بسبب بلاغات أو محاضر مشابهة.
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مدبولي يشكر السيسي: لديه إرادة سياسية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ كانت لديه إرادة سياسية، ومتابعة دؤوبة للحكومة من أجل تحقيق الإنجازات وتخفيف المعاناة عن أهالينا سكان المناطق غير الأمنة، وتسكينهم فى مناطق تتمتع بجودة الحياة، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروعات "بشاير الخير" التي تهدف إلى توفير مساكن بديلة آمنة للأسر سكان المناطق الخطرة، ورافقه في الزيارة، وزراء: الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.
مؤتمرنقابة-المحامين-الأفارقة-بالقاهرة (1)

«المحامين الأفارقة» تعلن تشكيل المجلس الاقتصادي

تزامنًا مع إعلان القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى المُخصصة إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، يُعلن المؤتمر الرابع لنقابة المحامين الأفارقة عن إنشاء المجلس الإقتصادي الإفريقي، وذلك في فترة انعقاد المؤتمر بالقاهرة في الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمشاركة رجال دولة ومسئولين ورجال أعمال ومحامين من أكثر من 42 دولة أفريقية. ومن المقرر أن يهدف المجلس الاقتصادي الإفريقي إلى التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وبحث بعض المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية لكل البلدان الإفريقية.
وزيرة الصحة تطالب بسرعة الإنتهاء من تطوير مستشفي الحياة بورفؤاد (3)

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى «الحياة بورفؤاد» (صور)

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مستشفى "الحياة بورفؤاد"، لمتابعة التجهيزات النهائية بالمستشفى، في بداية زيارتها للمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي ستستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، قبل انطلاق المنظومة رسميا في الأول من سبتمبر المقبل. وطالبت الوزيرة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات النهائية بالمستشفى على أعلى مستوى، وفقا للمعايير الطبية العالمية.
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