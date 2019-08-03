ساؤول ينتقد طريقة رحيل جريزمان عن أتليتكو مدريد

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

أنطوان جريزمان

يعمل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بقوة على إعادة بناء خط دفاع أتليتكو مدريد هذا الصيف، إلى جانب محاولة تعويض ريحل نجم الفريق أنطوان جريزمان، ويرى ساؤول لاعب الروخيبلانكوس أن أسلوب رحيل النجم الفرنسي لم يكن الأفضل، بعدما دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو، في الوقت الذي توجد فيه أزمة بين البرسا وأتليتكو حيث يصر الأخير أن العملاق الكتالوني تواصل مع جريزمان عندما كان الشرط الجزائي في عقده يبلغ 200 مليون يورو، وبالتالي يتوجب على البرسا دفع 80 مليون يورو إضافية.

وقال ساؤول في حوار مع إذاعة ماركا: "لم يرحل جريزمان بالصورة الأفضل، ولكن لا يجب ذبحه، فاسمه ارتبط بالرحيل منذ فترة طويلة، وبالتالي لم يكن الأمر مفاجأة بالنسبة لي". وأضاف ساؤول: "جريزمان كان لاعبًا هامًا للغاية لأتليتكو، ويمثل رحيله تحديا كبيرا بالنسبة لنا، ولكن يبقى أتليتكو فوق أي لاعب". وتعاقد أتليتكو

وقال ساؤول في حوار مع إذاعة ماركا: "لم يرحل جريزمان بالصورة الأفضل، ولكن لا يجب ذبحه، فاسمه ارتبط بالرحيل منذ فترة طويلة، وبالتالي لم يكن الأمر مفاجأة بالنسبة لي".



وأضاف ساؤول: "جريزمان كان لاعبًا هامًا للغاية لأتليتكو، ويمثل رحيله تحديا كبيرا بالنسبة لنا، ولكن يبقى أتليتكو فوق أي لاعب".



وتعاقد أتليتكو مع جواو فيليكس لتعويض رحيل جريزمان، واشترى الروخيبلانكوس اللاعب الشاب مقابل 126 مليون يورو من بنفيكا، ومع ذلك يطالب ساؤول بالصبر عليه.



وفي هذا الشأن قال ساؤول: "يجب التعامل بهدوء معه، هو لا يزال صغيرًا في السن ويتمتع بموهبة كبيرة وقدرة رائعة على التأقلم في أكثر من مركز، يجب مساعدته على التألق وعدم وضعه تحت ضغوطات كبيرة، يجب أن نتأكد من صفاء ذهنه كي يتألق معنا".