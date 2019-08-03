رياضة

ساؤول ينتقد طريقة رحيل جريزمان عن أتليتكو مدريد

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
يعمل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بقوة على إعادة بناء خط دفاع أتليتكو مدريد هذا الصيف، إلى جانب محاولة تعويض ريحل نجم الفريق أنطوان جريزمان، ويرى ساؤول لاعب الروخيبلانكوس أن أسلوب رحيل النجم الفرنسي لم يكن الأفضل، بعدما دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو، في الوقت الذي توجد فيه أزمة بين البرسا وأتليتكو حيث يصر الأخير أن العملاق الكتالوني تواصل مع جريزمان عندما كان الشرط الجزائي في عقده يبلغ 200 مليون يورو، وبالتالي يتوجب على البرسا دفع 80 مليون يورو إضافية.
وقال ساؤول في حوار مع إذاعة ماركا: "لم يرحل جريزمان بالصورة الأفضل، ولكن لا يجب ذبحه، فاسمه ارتبط بالرحيل منذ فترة طويلة، وبالتالي لم يكن الأمر مفاجأة بالنسبة لي". وأضاف ساؤول: "جريزمان كان لاعبًا هامًا للغاية لأتليتكو، ويمثل رحيله تحديا كبيرا بالنسبة لنا، ولكن يبقى أتليتكو فوق أي لاعب". وتعاقد أتليتكو
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سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
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رسميا.. بتروسبورت يستضيف موقعة الزمالك وديكاداها

حدد الزمالك ملعب مواجهة نادي ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث تقررت إقامة اللقاء على ملعب بتروسبورت، في ظل أعمال الصيانة باستاد القاهرة الدولي، وذلك في ذهاب دور 64 للبطولة، والمقرر له يوم 11 أغسطس الجاري، علما بأن الزمالك حصل على موافقة ديكاداها على خوض الذهاب بالقاهرة بدلا من جيبوتي. وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد الإفريقي، يُعلمه فيه بأسماء طاقم حكام المباراة، واختار "كاف" طاقم حكام تونسيا بقيادة الحكم يسري بوعلي، ويساعده أيمن إسماعيل وفوزى الجريد ووليد الجريد، ويراقب اللقاء الجنوب سوداني ليبارتو رصاص.
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حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
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رئيس برشلونة يبدأ التفكير في عصر ما بعد ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، على بدء العملاق الكتالوني التحضير لعصر ما بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما أنهى البرسا في الأعوام الأخيرة 3 صفقات ضمن أغلى 6 صفقات في تاريخ النادي بالتعاقد مع الثلاثي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي إضافة إلى فيليب كوتينيو، وعلى الرغم من عدم وجود أي مؤشرات تفيد رغبة النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا للاعتزال قريبًا، إلا أن بارتوميو يرى بأن النادي يتوجب عليه التحرك مبكرًا لتقليل الخسائر التي ستحدث عند اعتزاله، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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جريزمان يكشف عن عدم استقبال ميسي له في برشلونة

ظهر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي وديًا، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتحدث إليه بعد منذ انضمامه إلى صفوف البرسا قادمًا من أتليتكو مدريد، ومؤكدًا على أن اللاعب الوحيد الذي تواصل معه ورحب بانضمامه إلى صفوف العملاق الكتالوني، هو المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وقال جريزمان في هذا الشأن: "لم يتواصل ميسي معي بعد، ولكني تلقيت رسالة ترحيب من قبل سواريز، وبشكل عام أشعر بالسعادة لتواجدي هنا، ومشاركة هؤلاء اللاعبين غرف خلع الملابس، وسأحاول مساعدة الفريق".
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سيميوني يكشف عن موقفه من تدريب الأرجنتين

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه تحدث مع أنطوان جريزمان، الذي انتقل هذا الصيف من الأتلتي إلى برشلونة، مشيرا إلى أنه "ممتن" لما قدمه المهاجم الفرنسي خلال وجوده بين صفوف الروخيبلانكوس خلال السنوات الـ5 الماضية. وقال سيميوني: "أقدر كثيرا ما قدمه جريزمان على مدار 5 سنوات معنا. إنها لحظة مهمة في مسيرته، إذ انتقل إلى فريق استثنائي مثل برشلونة، وتحدثت معه كثيرا وممتن لكل من كانوا معنا، إنني أحبه كثيرا وتربطني به وبأسرته علاقة عظيمة. لقد انتقل لفريق كبير وإذا حافظ على نفس مستواه الذي وضعه بين أفضل اللاعبين، سيقدم موسما رائعا".
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ممثلو جريزمان في مقر الليجا لدفع الشرط الجزائي

وصل ممثلو اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان إلى مقر الليجا، لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي مع فريقه أتلتيكو مدريد، تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة، وذلك بعدما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ممثلي اللاعب تحصلوا على قيمة الشرط الجزائي من العملاق الكتالوني، أمس الخميس، لدفعها اليوم الجمعة في مقر الليجا لإنهاء ارتباط اللاعب نهائيا بالروخيبلانكوس، إذ من المنتظر أن يقدم العملاق الكتالوني لاعبه الجديد لوسائل الإعلام يوم الإثنين المقبل، على أن ينضم بعدها مباشرة إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.
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