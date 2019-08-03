مبادرة ومادة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزيري السياحة والتعليم
تحرير:أمينة محمود
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
طارق شوقي وزير التعليم
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، واستهلت المشاط الاجتماع بتأكيد أهمية التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارتين، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة، ويرتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، والعمل على نشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعي السياحي لدى الأجيال الآتية، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.
وأكدت المشاط أن السياحة هي أحد أهم مجالات توفير فرص العمل، وأن هدفها كوزيرة مختصة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تقديم النماذج الناجحة من العاملين في المجالات المختلفة بقطاع السياحة ورجال الأعمال وأصحاب
وأكدت المشاط أن السياحة هي أحد أهم مجالات توفير فرص العمل، وأن هدفها كوزيرة مختصة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تقديم النماذج الناجحة من العاملين في المجالات المختلفة بقطاع السياحة ورجال الأعمال وأصحاب ومديري الفنادق والمنشآت السياحية، لطلبة المدارس ليكونوا قدوة لهم، ما سيخلق الرغبة لدى الطلبة في الالتحاق بالعمل في السياحة بعد تخرجهم، وسيكون له أكبر الأثر في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذا القطاع المهم، وغرس مفهوم السياحة كصادرة خدمية واعتبار العاملين بها مصدرين، خاصة أن السياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية على مستوى العالم.
واستعرض الدكتور طارق شوقي الكتب الجديدة لمناهج التعليم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والتي تغرس في الطلاب قيم المواطنة وتقبل الآخر ومهارات حياتية أخرى هدفها تنمية شخصية الطالب، لافتا إلى أهمية إتاحة فرص للطلاب للتعلم عن السياحة وفوائدها التي تعود على البلاد.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع تصور لإدراج مادة أخلاقيات السياحة في مناهج التعليم الأساسي، كما تم الاتفاق على تنظيم أول مسابقة على مستوى جمهورية مصر العربية تحت عنوان "سفير السياحة" لطلاب المرحلة الثانوية في عدد من المحافظات، لنشر الوعي بينهم بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم، على أن يتم تدشين هذه المسابقة مع بداية العام الدراسي الجديد 2019- 2020.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أطر التعاون بين الوزارتين من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين وإعداد بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أوجه التعاون.