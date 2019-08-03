مبادرة ومادة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزيري السياحة والتعليم

تحرير:أمينة محمود ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

طارق شوقي وزير التعليم

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، واستهلت المشاط الاجتماع بتأكيد أهمية التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارتين، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة، ويرتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري، ويتضمن ربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل، والعمل على نشر أخلاقيات السياحة لرفع الوعي السياحي لدى الأجيال الآتية، وتعريفهم بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.

وأكدت المشاط أن السياحة هي أحد أهم مجالات توفير فرص العمل، وأن هدفها كوزيرة مختصة أن يعمل على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة. وأشارت الوزيرة إلى أهمية تقديم النماذج الناجحة من العاملين في المجالات المختلفة بقطاع السياحة ورجال الأعمال وأصحاب