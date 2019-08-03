أسباب عائلية تقرب إيكاردي من البقاء مع الإنتر

٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

ماورو إيكاردي

يمر الوقت سريعًا من أمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأمر الذي يصعب كثيرًا من فكرة رحيله عن الإنتر هذا الصيف، ويبدو أن اللاعب نفسه يرغب في البقاء في صفوف النيراتزوري والاستعداد لرفض كل العروض التي ستتقدم بها الأندية الأخرى لضمه وعلى رأسها نابولي ويوفنتوس، وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يرغب إيكاردي في البقاء مع إنتر لأسباب عائلية، أبزرها بحسب ما هو منتشر هو حمل زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، وبالتالي يرى إيكاردي أنه بعد الوصول إلى شهر أغسطس، لا يوجد وقت كاف للانتقال إلى مكان آخر للعيش به.

ويفضل بالتالي إيكاردي البقاء مع إنتر مع بداية الموسم الجديد ولأقل تقدير لمدة 6 شهور، ومن ثم التفكير في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي. ويمثل ذلك القرار نبأ سعيد لمانشستر يونايتد، حيث بات الطريق مفتوحًا أمامه لضم نجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا. وأراد إنتر الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس من خلال

ويفضل بالتالي إيكاردي البقاء مع إنتر مع بداية الموسم الجديد ولأقل تقدير لمدة 6 شهور، ومن ثم التفكير في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي.



ويمثل ذلك القرار نبأ سعيد لمانشستر يونايتد، حيث بات الطريق مفتوحًا أمامه لضم نجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا.



وأراد إنتر الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس من خلال ضم ديبالا، ورحيل إيكاردي إلى السيدة العجوز، وهي الرغبة التي دمرها إيكاردي برغبته في الاستمرار في قلعة السان سيرو.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه إيكاردي في مقاضاة إنتر بسبب تجميده خلال الفترة الأخيرة، وإعلان مدرب الفريق أنطونيو كونتي خروجه من حساباته للموسم الجديد.