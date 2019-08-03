معيط: مصر أول دولة طبقت التأمين الصحي في العالم

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أول دولة في العالم طبقت منظومة التأمين الصحي للمواطنين عام 1964. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل "مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص" بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان: "تأمين عام 1964 واجه صعوبة في تلبية مطالب وطموحات المواطنين بسبب العوائق المالية، لذلك منظومة التأمين الشامل الجديدة لها كيان مالي قوي خارج ميزانية الدولة"، موضحا أن اشتراكات المصريين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستغطي ثلث تكلفته وميزانيته فقط.

وأشار "معيط"، إلى أن الثلث الثاني من ميزانية المنظومة ستدفعه الدولة، والثلث الثالث سيتم تمويله من مصادر دخل أخرى مثل الضرائب على السجائر والتبغ وغيرها. ولفت إلى أن البنك الدوي أعلن أن مصر ثاني دولة في العالم تحقيقا لفائض الميزانية، موضحا أن عجز الميزانية وصل منذ 4 سنوات إلى 17% والعام الحالي وصل إلى