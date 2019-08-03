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معيط: مصر أول دولة طبقت التأمين الصحي في العالم

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
وزير المالية
وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أول دولة في العالم طبقت منظومة التأمين الصحي للمواطنين عام 1964. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل "مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص" بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان: "تأمين عام 1964 واجه صعوبة في تلبية مطالب وطموحات المواطنين بسبب العوائق المالية، لذلك منظومة التأمين الشامل الجديدة لها كيان مالي قوي خارج ميزانية الدولة"، موضحا أن اشتراكات المصريين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستغطي ثلث تكلفته وميزانيته فقط.
وأشار "معيط"، إلى أن الثلث الثاني من ميزانية المنظومة ستدفعه الدولة، والثلث الثالث سيتم تمويله من مصادر دخل أخرى مثل الضرائب على السجائر والتبغ وغيرها. ولفت إلى أن البنك الدوي أعلن أن مصر ثاني دولة في العالم تحقيقا لفائض الميزانية، موضحا أن عجز الميزانية وصل منذ 4 سنوات إلى 17% والعام الحالي وصل إلى
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بناء (3)

بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
مجلس-النواب

بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
استقبال السياح في مطار شرم الشيخ.. أرشيفية

بعد رفع رسوم المغادرة.. تراجع أعداد السياح في الشتاء

زيادات متلاحقة تٌقر على السياح وشركات السياحة بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة أملًا في تحسن قيمة الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن تهاوى الجنيه أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، في حين تصطدم تلك الزيادات مع قطاع السياحة الذي يجاهد للعودة لأرقام ما قبل عام 2011. وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ14.7 مليون سائح وتحقيق عائدات مالية قدرت بـ12.5 مليار دولار، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

محافظ أسوان: استمرار صرف «تعويضات النوبة» يوم عرفة

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إستمرار عمل لجان تعويضات النوبيين المهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، لتلقى رغباتهم فى التعويضات التى قررتها الدولة حتى يومي الجمعة والسبت 9 و10 أغسطس، على أن يتم استكمال أعمال هذه اللجان عقب انتهاء إجازة العيد الرسمية بدءا من يوم الخميس 15 أغسطس. وقال "إبراهيم"، إنه نظرا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات خلال الفترة الأخيرة فقد تم للمرة الثانية مد فترة قبول الرغبات حتى 20 أغسطس الجارى والتى بدأت أعمالها منذ 25 يونيو الماضى.
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وزير-الماليه

معيط: إرادة الرئيس وراء تحقيق حلم «التأمين الشامل»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إرادة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وراء تحقيق حلم المصريين في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف في افتتاح ورشة عمل "مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص" المنعقدة بديوان عام محافظة بورسعيد، أنه يجري في بورسعيد 3 مشروعات كبيرة أبرزها التأمين الصحي الشامل وهو حلم المصريين جميعا الذي بدأ يتحقق علي أرض الواقع، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتقديم خدمة صحية علي أعلي مستوي، لذلك وجب تكوين كيان مالي قوي لتمويل المنظومة، ويكون خارج ميزانية الدولة.
وزير-الماليه

معيط: 660 مليار جنيه حصيلة الضرائب في عام 2018- 2019

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحصيلة الضريبية للعام المالي المنتهي 2018-2019 سجلت نحو 660 مليار جنيه، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بزيادة 17%. وأضاف معيط أن حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بلغت نحو 517 مليار جنيه، بنسبة نمو 101% من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018- 2019، في مقابل نحو 152 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«صيادلة الإسكندرية»: تصريحات وزيرة الصحة «مُهينة»

وصفت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر التأمين الصحي ببورسعيد، أول من أمس، بـ"المهينة" عن الصيادلة، والذى حاولت فيها التقليل من دور الصيدلى، مما تسبب فى أزمة كبرى فى المنظومة الصحية، واحتقان بالغ وهياج للرأى العام الصيدلى، وهو الأمر المستنكر من مسؤول دولة يجب أن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية، خاصة وأن الدولة بصدد استكمال مشروعات قومية تعنى بالصحة وخدمة المواطن وتحترم جميع القائمين على ذلك.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

صيادلة القليوبية: تصريحات «زايد» عدائية وغير مسئولة

أدانت نقابة الصيادلة بالقليوبية تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال عقدها اجتماعا مع المسئولين في محافظة بورسعيد بعد مشاركتها في ماراثون، ووصفتها بغير المسؤولة. وأصدرت النقابة، اليوم الأحد، بيانا، عبرت فيه عن حالة الاستياء بين جموع الصيادلة بسبب التصريحات التى وصفوها بالمسيئة والعدائية التي وجهتها وزيرة الصحة لهم، واعتبروها تهكما على الصيادلة وتقليلا من دورهم في المنظومة الصحية، وإهدارا لجهودهم في إنجاح العديد من المبادرات، وفي مقدمتها 100 مليون صحة وحملات فيروس سي وسرطان الثدي وغيرها.
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