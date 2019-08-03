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محافظ أسوان: استمرار صرف «تعويضات النوبة» يوم عرفة

تحرير:عوض سليم ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
صرف التعويضات
صرف التعويضات
أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إستمرار عمل لجان تعويضات النوبيين المهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، لتلقى رغباتهم فى التعويضات التى قررتها الدولة حتى يومي الجمعة والسبت 9 و10 أغسطس، على أن يتم استكمال أعمال هذه اللجان عقب انتهاء إجازة العيد الرسمية بدءا من يوم الخميس 15 أغسطس. وقال "إبراهيم"، إنه نظرا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات خلال الفترة الأخيرة فقد تم للمرة الثانية مد فترة قبول الرغبات حتى 20 أغسطس الجارى والتى بدأت أعمالها منذ 25 يونيو الماضى.
ولفت إلى أنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين والتعويضات المقررة لهم فى نهاية أغسطس الحالى، يعقبها تقديم التظلمات بدءاً من اليوم التالى للإعلان ويبت فيها فى موعد غايته 5 سبتمبر القادم وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهالى النوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة وفاءاً من الدولة
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بعد التصالح في المخالفات.. «البناء الموحد» هدف البرلمان الجديد

كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب أن تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيتم طرحه للمناقشة خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، الذي يبدأ فى أكتوبر المقبل، خاصة بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والذي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارهم بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد، إذ ينص القانون على عدة مواد، من بينها تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بمختلف أنواعها، ويشدد على بيانات الصلاحية للمباني.
مجلس-النواب

بحثا عن التميز.. مطلب برلماني بحل أزمات تطبيق التأمين الصحي

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحي عانت في بدايتها من الإقبال الشديد من المواطنين على التسجيل وفتح الملف العائلي، ما أدى إلى تكدسات في بعض تلك الوحدات في محافظة بورسعيد، دون تدخل واضح لحل هذه الأزمة، وطالبت النائبة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة العمل على حل الأزمات والتحديات التي واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي في بورسعيد. وضرورة وضع آليات واضحة لتلافي أزمات المنظومة التي تظهر مع التطبيق الفعلي، حرصا على تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
استقبال السياح في مطار شرم الشيخ.. أرشيفية

بعد رفع رسوم المغادرة.. تراجع أعداد السياح في الشتاء

زيادات متلاحقة تٌقر على السياح وشركات السياحة بهدف زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة أملًا في تحسن قيمة الجنيه في مقابل الدولار، بعد أن تهاوى الجنيه أمام الدولار منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، في حين تصطدم تلك الزيادات مع قطاع السياحة الذي يجاهد للعودة لأرقام ما قبل عام 2011. وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ14.7 مليون سائح وتحقيق عائدات مالية قدرت بـ12.5 مليار دولار، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: مصر أول دولة طبقت التأمين الصحي في العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر أول دولة في العالم طبقت منظومة التأمين الصحي للمواطنين عام 1964. وأضاف "معيط"، خلال كلمته بافتتاح ورشة عمل "مصادر التمويل لمستثمري القطاع الخاص" بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان: "تأمين عام 1964 واجه صعوبة في تلبية مطالب وطموحات المواطنين بسبب العوائق المالية، لذلك منظومة التأمين الشامل الجديدة لها كيان مالي قوي خارج ميزانية الدولة"، موضحا أن اشتراكات المصريين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ستغطي ثلث تكلفته وميزانيته فقط.
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تعدى-على-الأراضي-الزراعية

إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
قرية-نوبية-بأسوان-ماضيها-أفضل-من-حاضرها (2)

تفاصيل تعويضات أهالي النوبة.. 3 فئات من المستحقين

العديد من المشكلات تواجه أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي للحصول على التعويضات الحكومية، فما هذه الأزمات التي تواجههم؟ أهم وأحد أبرز هذه الأزمات هو إثبات الملكية الذي تطلبه الحكومة من راغبي الحصول على التعويضات المتعلقة بمتضرري بناء وتعلية السد العالي وخزان أسوان الذي تم افتتاحه عام 1902، أى مر عليه نحو 4 أجيال. وأعلنت اللجنة القومية لصرف تعويضات أهالي النوبة عن فحص عشرات من التظلمات الخاصة بأهالي النوبة وفتح باب التظلم للأشخاص الذين لم يدرج اسمهم في كشوف التعويضات حيث تم بدء تلقي رغبات الأهالي في معرفة نوع ومكان التعويض.
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