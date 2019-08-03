محافظ أسوان: استمرار صرف «تعويضات النوبة» يوم عرفة

تحرير:عوض سليم ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

صرف التعويضات

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إستمرار عمل لجان تعويضات النوبيين المهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، لتلقى رغباتهم فى التعويضات التى قررتها الدولة حتى يومي الجمعة والسبت 9 و10 أغسطس، على أن يتم استكمال أعمال هذه اللجان عقب انتهاء إجازة العيد الرسمية بدءا من يوم الخميس 15 أغسطس. وقال "إبراهيم"، إنه نظرا لزيادة معدلات الإقبال على لجان التعويضات خلال الفترة الأخيرة فقد تم للمرة الثانية مد فترة قبول الرغبات حتى 20 أغسطس الجارى والتى بدأت أعمالها منذ 25 يونيو الماضى.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان أسماء المتقدمين والتعويضات المقررة لهم فى نهاية أغسطس الحالى، يعقبها تقديم التظلمات بدءاً من اليوم التالى للإعلان ويبت فيها فى موعد غايته 5 سبتمبر القادم وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهالى النوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة وفاءاً من الدولة